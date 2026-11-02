Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?” (Imagen mejorada y coloreada con inteligencia artificial)

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En el último tramo del siglo XIX, Europa crujía bajo el peso de la Segunda Revolución Industrial. Las chimeneas de las fábricas ensombrecían el cielo de las principales capitales, las jornadas laborales de catorce horas exprimían la vida de los obreros y una nueva fe —el darwinismo social— intentaba convencer al mundo de que la acumulación desmedida de riqueza de unos pocos era, simplemente, el resultado natural de la supervivencia del más apto. Ahí es donde aparece Piotr Kropotkin.

En medio del optimismo burgués y la miseria proletaria, esta voz aristocrática pero profundamente rebelde alzó una pregunta que todavía resuena con la fuerza de un martillazo conceptual: “Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en la conjunción del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parcela de ese inmenso todo y dice: ‘Esto es sólo mío y no de todos’?"

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Piotr Kropotkin era un geógrafo ruso de linaje noble —conocido históricamente como el “príncipe anarquista”— que había renunciado a los privilegios de la corte del zar para abrazar la causa de los desposeídos. La frase, sintetizada en su esencia para la posteridad, pertenece al capítulo inicial de su obra cumbre, La conquista del pan, un libro publicado en París en 1892 que desarmó los axiomas del capitalismo industrial y del socialismo de Estado con la precisión de un bisturí científico.

Cuando un inventor patenta un motor, cuando un terrateniente alambrá un campo fértil, o cuando un empresario se enriquece con una nueva tecnología, están usufructuando una acumulación de conocimiento e infraestructura que costó siglos de dolor, ensayos, fracasos y muertes anónimas. El ferrocarril que transporta las mercancías existe porque miles de mineros murieron extrayendo carbón y otros miles cavaron túneles en la roca. ¿Acaso el software actual no es hijo de la matemática ancestral?

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"La conquista del pan" (1892) de Piotr Kropotkin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el pensador ruso, la propiedad privada no es el justo premio al esfuerzo individual, sino un acto de piratería histórica: la apropiación privada de un esfuerzo colectivo continuo que une el pasado con el presente. A la luz de estas ideas, la vida de Piotr Kropotkin se lee como una novela de aventuras. Nacido en Moscú en una familia de la altísima aristocracia, se formó en el Cuerpo de Pajes imperiales. Sin embargo, sus expediciones científicas por los confines de Siberia y Manchuria cambiaron su destino.

Al observar el comportamiento de las especies animales y de las comunidades campesinas aisladas, descubrió algo que contradecía las teorías de Thomas Henry Huxley y los darwinistas sociales de la época: en la naturaleza, la competencia feroz no es el motor principal de la evolución; lo es la solidaridad intraespecífica. Esas observaciones dieron forma a su obra de tesis biológica, El apoyo mutuo, pero fue en La conquista del pan donde trasladó esa certeza al terreno de la economía política.

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Escrito originalmente en francés como una serie de artículos para los periódicos Le Révolté y La Révolte, el libro se convirtió rápidamente en la biblia del comunismo anarquista. En sus páginas, propone que la revolución no debe buscar la toma del poder estatal ni la dictadura del proletariado, sino la organización comunitaria para que toda la población tenga acceso a las necesidades básicas: alimento, vivienda y vestimenta. De ahí el título; el pan como metáfora de la supervivencia garantizada para todos.

La conquista del pan logró dotar al anarquismo de un programa económico viable y constructivo, alejándolo de la pura destrucción nihilista. Y es precisamente la frase sobre el “inmenso todo” la que mejor resume la médula espinal de todo su pensamiento. Si todo pertenece a todos, la única conclusión lógica posible es la abolición del salario y del Estado. El ser humano, libre de la extorsión del hambre y del control policial, tiende de forma natural a la cooperación voluntaria y al desarrollo de sus facultades creativas.

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Piotr Kropotkin fotografiado por Nadar en 1876 (Wikipedia)

A más de un siglo de distancia, en una era hipertecnológica donde los algoritmos, los conocimientos médicos y los recursos naturales son cercados diariamente por patentes millonarias de corporaciones globales, la interpelación del viejo príncipe ruso recobra una vigencia incómoda y urgente. Nos recuerda, con la elegancia de su prosa científica, que caminamos sobre hombros de gigantes anónimos y que cada destello de civilización es una herencia común que a nadie le está permitido secuestrar.

¿Quién es Piotr Kropotkin?

Piotr Kropotkin (Moscú, 1842 - Dmítrov, 1921) fue uno de los más influyentes pensadores de la historia y el principal teórico del comunismo anarquista. Nació en la aristocracia rusa con el título de príncipe pero rompió con su destino tras liderar expediciones geográficas en Siberia y Manchuria, donde observó que la cooperación, y no la competencia feroz, era el motor evolutivo de las especies. Esta revelación lo llevó a abandonar la corte zarista y unirse a la Asociación Internacional de los Trabajadores.

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Abrazar ese activismo libertario le costaría persecuciones, años de encierro en fortalezas rusas y prisiones francesas, y un extenso exilio de cuarenta años en Europa Occidental. Sus tratados científicos y políticos, entre los que destacan La conquista del pan, El apoyo mutuo, Campos, fábricas y talleres y su autobiografía Memorias de un revolucionario, sentaron las bases metodológicas de una sociedad organizada sin Estado, basada en la solidaridad y la libre federación de comunidades.

Caído el zarismo, volvió a Rusia en 1917 y fue recibido por una multitud, pero rechazó cualquier cargo en el gobierno provisional. Se decepcionó frente a la deriva centralista y represiva del régimen bolchevique liderado por Vládimir Lenin, a quien llegó a criticar cara a cara. Murió de neumonía el 8 de febrero de 1921 en la pequeña localidad de Dmítrov. Su entierro en Moscú se convirtió en un hito histórico: con la autorización excepcional del gobierno soviético, más de cien miles de personas lo despidieron.

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