El incendio que apagó sus manos y encendió una obra: la vida secreta de Clarice Lispector

La puesta del Teatro El Extranjero recrea los tres meses de internación de la escritora

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La obra de teatro “Clarice” parte de un momento clave en la vida de Lispector: los tres meses que pasó en un hospital tras quemarse sus manos, dormida con un cigarrillo. Incendio íntimo y existencial a la vez, que la enfrenta al vértigo y la interroga: ¿Cómo hago para escribir, para desear; qué hice de mi vida?, ¿cómo sigo? Del acontecimiento de inflamarse nacerá una Clarice desconocida. Desde este incendio existencial, la obra recorrerá su infancia, sus vínculos y sentirá todas las Clarice´s que la habitan y le hablan: una-niña, una-Brasil, una-madre, una-guerrera, una-latina y una-extranjera, al mismo tiempo. Descubrirá, y el público con ella, un planeta llamado Clarice, que nadie conocía.

Una doble nacerá en escena, una fabulación encarnada, una fuerza poética múltiple y vital.

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Desde el comienzo del proceso de creación, se supo que Clarice Lispector es irrepresentable. Esto llevó a que la mujer que aparece en la obra sea una actriz que se vuelve actriz de sí misma, contándose y descubriendo una epifanía compartida con el público.

La obra de teatro “Clarice” parte de un momento clave en la vida de Lispector: los tres meses que pasó en un hospital tras quemarse sus manos

Clarice Lispector es de las escritoras más importantes del siglo XX. Crea un estilo revolucionario. Es llevada al cine e influido en miles de artistas y filósofos, como Björk, Caetano Veloso, Anne Carson, Simon Critchley, etc. Ella, genera un incendio emocional, que se conecta con nuestras propias intensidades y metamorfosis: la obra es el resultado de ellas. Seguirá mutando Clarice -la magia del teatro es esa: ninguna función es igual a la anterior-, volviendo cada vez más visibles las fuerzas de una mujer que desafió la literatura de su época, la vida y su propio ser. La obra toma una posición -estética y política, sin ser panfletaria- sobre la potencia femenina, la fuerza de lo frágil, la creación como resistencia, inseparable de la ternura y el misterio a la vez.

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El encuentro con Clarice parte de una búsqueda que Susana desarrolla desde hace años sobre mujeres de América Latina que transformaron el dolor, el desarraigo y el silencio, en creación, dando voz a lo acallado. En ese recorrido viene creando obras con Selva Palomino y compartiendo con Lamberto Arévalo y Raúl Szkraba una investigación escénica donde el cuerpo, las imágenes y la palabra construyen otros lenguajes.

Con la lectura de Agua viva, El huevo y la gallina, sus cuentos… algo se desacomodó. En Clarice siempre hay otra voz, algo que está por decirse y se retira. Desde esa búsqueda, se le propuso a Selva crear una obra sobre Lispector.

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La obra comenzó su propio viaje preestrenándose en Alemania, Nueva York y Panamá, y ahora llega a Buenos Aires

La obra comenzó su propio viaje preestrenándose en Alemania, Nueva York y Panamá, y ahora llega a Buenos Aires. No se busca representar a Clarice, sino dejarse atravesar por su universo, en un cuerpo a cuerpo con el público, con este acontecimiento irrepetible que es el teatro. El equipo fabricó una especie de instalación intensa, narrada, encarnada. Las llamaradas de Clarice tomaron sus imaginarios y contagiaron de hechizos y paradojas.

Lo sonoro completa esta obra de ficción/verdad, donde los silencios pesan tanto como el grito y las palabras son fuerzas que dibujan un giro hacia adentro, rompiendo las fronteras entre lo material y lo espiritual que se encuentran en lo más cotidiano, un cosmos que se halla en los pliegues de cualquier mujer.

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“Clarice” cuenta con animaciones especialmente creadas para la obra por Raúl Szkraba. Su estilo artesanal y gran talento como dibujante, hacen que se presenten otros mundos y se multipliquen de sentidos en escena, dialogando con el devenir de la obra y el tiempo.

“La realidad no tiene sinónimo”. La obra debía presentar algo nuevo, ¿sino para qué dedicarse al arte teatral? Selva Palomino, la dramaturga, escribió un posible diario de toda esta época de “impotencia” de Lispector, para que otra mujer lo encuentre y sea atravesada por su memoria. La sorpresa va a ser que dicha memoria es una memoria creadora, que atravesará de manera intempestiva el cuerpo en escena, llegando al punto en que ya no sabremos en dónde comienza ella y donde Clarice.

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Lamberto Arévalo (Director) y Susana Yasan (Actriz)

Lispector “desafía los límites de la literatura y solo la literatura puede contenerla”, dice Evando Nascimiento en un texto crítico. Ella, cuando escribe, percibe lo que violenta al pensamiento, y lo vuelca de manera pródiga y hasta con humor en toda la maravillosa producción que escribió en lengua portuguesa de Brasil, su lengua adoptiva a la fuerza. Escribir visibiliza su ser múltiple.

Con Haia -que así se llamaba de niña, hasta ser Clarice- recorre sus fantasmas de pequeña. Por momentos su cuerpo es atravesado por la fuerza de “tanatos” y en otros por “eros”. ¿Qué puede ser más difícil para alguien de la talla de Clarice que no poder escribir? “El arte no es libertad, es liberación”, dice. Pero Clarice-madre no se libera del fantasma del hijo, a pesar de lo cual la seducción de las scolas del carnaval de Río la invaden y le permiten enfrentarse a la máquina de escribir.

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Desde el desastre, el incendio de Clarice, la obra inventa una mujer que (se) experimenta y es vidente de sí misma. ¿Una Clarice de otro mundo? ¿Qué lector o lectora fascinada por ella no es, en cierta forma, una nueva Clarice?

“Esta historia sucede en estado de emergencia y de calamidad pública” (C. Lispector). Invitamos a que la conozcan.

*CLARICE. Domingos 8, 15 y 22 de noviembre a las 16hs. Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Entradas por Alternativa

**Por Lamberto Arévalo (Director) y Susana Yasan (Actriz)