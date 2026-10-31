Cultura

El festival Literal vuelve a Buenos Aires con una grilla de bookfluencers y la visita de la mexicana Flor Salvador, autora de ‘Boulevard’

El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, el Parque de la Estación será sede de una nueva edición del encuentro que reune a escritores, actores y poetas de una nueva generación literaria

Festival Literal PORTADA
El Festival Internacional de Literatura Juvenil Literal se realiza el 7 y 8 de noviembre en el Parque de la Estación
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Una escritora mexicana que construyó su carrera entre comentarios de lectores y capítulos publicados por entregas, actores que empezaron recomendando libros frente a una cámara y poetas que todavía no llegan a los 25 años compartirán escenario los primeros días de noviembre en Buenos Aires. La cita será en Literal, el Festival Internacional de Literatura Juvenil, que llega a una nueva edición el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre con un nombre propio como gran atractivo: Flor Salvador, autora de Boulevard, la historia que acumuló 150 millones de visitas en Wattpad antes de convertirse en serie de Prime Video y que pisará el país por primera vez. El encuentro es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en alianza con la Cátedra Vargas Llosa.

Durante dos tardes, el Parque de la Estación (Perón 3350 esquina con Gallo / Agüero, en el barrio porteño de Almagro), dejará de ser solo un espacio verde para transformarse en punto de encuentro entre escritores consagrados, figuras internacionales y una generación de lectores que descubrió los libros a través de las redes sociales. La grilla combina entrevistas, charlas, lecturas de poesía y firmas de ejemplares, pero también funciona como termómetro de algo más amplio: el modo en que plataformas como Wattpad, TikTok o Instagram redefinieron qué se lee, cómo se recomienda y quiénes se convierten en referentes para el público joven.

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Cómo ‘Boulevard’ saltó de Wattpad a la pantalla

El domingo a las 16, bajo el título “El boulevard de los sueños”, Flor Salvador se sentará por primera vez frente a un público argentino para reconstruir el camino que llevó a su novela desde la publicación gratuita por capítulos hasta la pantalla de Prime Video. La charla estará conducida por las bookfluencers Delfina Lopresti y Reni Donia, en el mismo formato de diálogo entre pares que atraviesa buena parte de la programación del festival.

La delegación mexicana no se agota ahí. También llegarán Mariana Palova, responsable de la saga de fantasía oscura La nación de las bestias, que el sábado a las 17:00 adelantará novedades sobre un próximo título de la serie, y Fa Orozco, escritora e ilustradora señalada como una de las pioneras del movimiento bookfluencer en español, que una hora más tarde hablará de su trabajo creativo y su nuevo libro.

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La escritora mexicana Flor Salvador visita por primera vez la Argentina para exponer el paso de su obra Boulevard desde Wattpad hacia la pantalla de Prime Video
La escritora mexicana Flor Salvador visita por primera vez la Argentina para exponer el paso de su obra Boulevard desde Wattpad hacia la pantalla de Prime Video

El nombre argentino que más expectativa genera es Kevsho, que saltó de las recomendaciones literarias en redes sociales a la pantalla en series como Entrelazados, de Disney+, y Cromañón, además de protagonizar la película La dicha en movimiento. El domingo a las 18:00, en diálogo con Anto Romano, repasará ese cruce poco habitual entre la lectura y la actuación.

La apertura del festival, el sábado a las 16, quedará en manos de la escritora Pamela Stupia, que hablará de su trayectoria y de los proyectos que tiene en carpeta. La primera jornada cerrará a las 19:00 con “Poesía en la estación”, una lectura colectiva a cargo de cuatro voces jóvenes del género: Flor Dapiaggi, Guido Messina, Guido Chapedi y Cami Ochoa.

El resto de la programación funciona como un mapa de los temas que ocupan hoy a los lectores adolescentes. “¿Cómo se lee BTS?” , charla que indagará en los vínculos entre la literatura y el universo de la banda surcoreana, mientras que “Thrillers: cuando el asesino está en casa” se adentrará en las historias donde la amenaza no viene de afuera, sino de lo doméstico. Un tercer espacio, “Hablemos de trigger warnings, pondrá en discusión un debate que atraviesa al género dark romance desde hace tiempo: hasta dónde llega la responsabilidad editorial de advertir sobre contenidos sensibles.

Fuera de los horarios de charlas, el público podrá recorrer un espacio de venta de libros de las autoras invitadas, montado por la librería Fetiche junto a Impulso Editorial. A eso se suma el firmodromo y una feria de productos inspirados en el mundo literario: carteras hechas con libros, remeras basadas en novelas, joyería temática y artículos vinculados al manga y el anime, con la participación de marcas como Cuenta la Leyenda, Kawaii Tienda, Punto Ned, Phare, Page 379, Madre de Dragones, Book Victoria, Upsala Joyería y Wrede Estudio.

Nacidos en redes Kevsho
El actor Kevsho analiza el cruce entre la divulgación literaria y su labor en producciones audiovisuales como "Entrelazados" y "Cromañón"

Información útil

Cuándo: sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 15:00 a 20:00.

Dónde: Parque de la Estación, Perón 3326, Ciudad de Buenos Aires.

El Firmódromo el sábado abre a las 18:00 y el domingo, a las 17:00.

Invitadas internacionales: Flor Salvador (México), Mariana Palova (México) y Fa Orozco (México).

Invitados locales: Kevsho y Pamela Stupia.

Fotos: prensa Festival Literal (archivo); Diego Barbatto (archivo Infobae) e Infobae Perú.

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