Cultura

Palacios, museos y un sitio arqueológico recuperado: la agenda de la Semana del Patrimonio en Buenos Aires

Del 2 al 8 de noviembre, se realiza la tercera edición del evento dedicado a preservar la identidad cultural porteña, con actividades gratuitas y la apertura al público de un espacio recuperado en el Casco Histórico

Cuatro imágenes que presentan una charla con documentos, un patio con jardín, un comedor con lámparas clásicas y un museo con un timón de barco.
La tercera edición de la Semana del Patrimonio de Buenos Aires ofrece actividades gratuitas en sitios habitualmente cerrados al público general
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó en julio de 2025 un terreno que había permanecido ocupado durante cuatro décadas: el Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, ubicado en Defensa 163 / 177, que ahora forma parte del complejo edilicio del Museo de la Ciudad. Más de un año después, el predio abrirá sus puertas al público por primera vez con visitas organizadas, en el marco de la tercera edición de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, que se realizará del lunes 2 al domingo 8 de noviembre.

La apertura del sitio es una de las principales novedades de esta edición, que reunirá a numerosas instituciones culturales públicas y privadas con el objetivo de promover el cuidado del patrimonio y facilitar el acceso a bienes culturales materiales e inmateriales, desde la arquitectura hasta las tradiciones porteñas. Durante siete días, la programación incluirá conferencias, charlas, talleres, visitas técnico-profesionales y recorridos especiales, todos sin costo y en su mayoría con inscripción previa.

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Semana del Patrimonio de la Ciudad
El Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier recibe visitas organizadas tras permanecer cuatro décadas ocupado

Una jornada dedicada a la restauración

Otra de las novedades centrales de este año es la incorporación de una jornada dedicada exclusivamente a la restauración, prevista para el 5 de noviembre. La propuesta busca acercar al público las técnicas, los procesos y los oficios vinculados con la conservación de bienes culturales, un ámbito que normalmente permanece reservado a especialistas.

El Palacio Ceci, reabierto hace poco tiempo, concentrará buena parte de esta actividad y permanecerá con puertas abiertas todos los días de la semana. El edificio albergará muestras de la Escuela Taller de Patrimonio, charlas sobre herramientas con tecnología de última generación aplicada a la restauración y conferencias sobre la historia de la familia Ceci, organizadas junto con la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto. También se abordará el trabajo de las artistas que participaron en la construcción del palacio.

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Semana del Patrimonio de la Ciudad
El Palacio Ceci abre sus puertas todos los días de la semana con muestras de la Escuela Taller de Patrimonio y charlas históricas

itios históricos y una calle tradicional

La Semana del Patrimonio también incorpora por primera vez al Pasaje Rivarola, una calle tradicional porteña donde se desarrollarán recorridos y actividades vinculadas al diseño, el arte, la música y la gastronomía en los distintos locales y edificios que la integran.

Durante la primera jornada, el Museo Gardel habilitará el acceso a la Biblioteca Alfredo Le Pera, en la Casa Carlos Gardel. Desde ese día, el catálogo quedará disponible para consultas presenciales mediante solicitud previa por correo electrónico y asignación de turnos. La programación completa suma, además, visitas guiadas al Palacio Peña, en Casa República, y a la Casa de San Juan en Buenos Aires, declarada Monumento Histórico Nacional por haber sido residencia de Domingo Faustino Sarmiento.

Semana del Patrimonio de la Ciudad
Las visitas guiadas incluyen la Casa de San Juan en Buenos Aires, declarada Monumento Histórico Nacional por haber sido residencia de Sarmiento

La Semana del Patrimonio es organizada por el Ministerio de Cultura porteño en consonancia con los objetivos de la Ley 1227 de la Ciudad, que establece el marco legal para “la investigación, preservación, salvaguardia, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Para esta edición, el Gobierno porteño convocó a instituciones culturales interesadas en participar, bajo la premisa de que la mejor manera de proteger y acrecentar la identidad es compartiéndola.

La tercera edición de la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires se realizará del lunes 2 al domingo 8 de noviembre en distintas sedes de toda la Ciudad, entre ellas el Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, el Palacio Ceci, el Museo Gardel en la Casa Carlos Gardel, el Palacio Peña en Casa República, la Casa de San Juan en Buenos Aires y el Pasaje Rivarola. Todas las actividades son gratuitas y la mayoría requiere inscripción previa. Entre las novedades de esta edición se destacan la apertura del Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, la jornada dedicada a la restauración del 5 de noviembre, la apertura diaria del Palacio Ceci y la participación por primera vez del Pasaje Rivarola. La programación completa de espacios y actividades está disponible en buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio-de-buenos-aires/buenos-aires-patrimonio-material-e-inmaterial.

[Fotos: prensa Ministerio de Cultura CABA]

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