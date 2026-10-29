Dua Lipa, la superestrella pop que se convirtió en una de las influencers literarias más poderosas del mundo

Dua Lipa, curadora del London Literature Festival: ¿podrá la estrella del pop salvar la industria editorial? (Dua Lipa Instagram)

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Dua Lipa, todos lo sabemos, es una de las figuras más influyentes del pop global. Cantante, compositora, actriz, modelo y referente cultural. Nacida en Londres en 1995 y de origen albanokosovar, su carrera combina un éxito musical arrollador con una faceta cultural.

Pocas figuras del entretenimiento global tienen la capacidad de trasladar su popularidad a un terreno tan distinto como el de la literatura. Dua Lipa acumula más de 88 millones de seguidores en Instagram y una base de fans que replica cada gesto suyo en redes sociales, desde su vestuario hasta sus playlists. Ese mismo poder de convocatoria, construido a fuerza de giras mundiales y hits masivos, es el que vuelca ahora sobre la literatura: una mención suya o la elección de un título para su club de lectura alcanza a millones de personas que, de otro modo, difícilmente se cruzarían con esas obras. Es la misma dinámica de otras figuras de la industria del entretenimiento global como Oprah Winfrey o Reese Witherspoon, quienes también demostraron que el respaldo de una celebridad puede transformar el destino comercial de un libro.

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En el caso de Dua Lipa, ese efecto se potencia por su juventud y por el perfil de su audiencia, compuesta en buena medida por lectores adolescentes y veinteañeros, el segmento donde más cayó el hábito de lectura en los últimos años. Cada recomendación suya, entonces, no solo mueve ventas: también funciona como una señal cultural hacia una generación que consume contenidos a través del teléfono y que, gracias a su intervención, vuelve a mirar hacia los libros.

Por ejemplo, convirtió su club de lectura y la plataforma Service95 en una vía de recomendación de libros para miles de seguidores, con entrevistas a escritores, selecciones mensuales y una participación central como curadora en el London Literature Festival, que está en marcha y se celebra hasta el domingo 1 de noviembre en la capital británica.

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Como directora invitada del evento, arrancó liderando en el escenario grandes charlas en vivo junto a Zadie Smith, el músico Mustafa y la legendaria Patti Smith. De cara a lo que queda de la programación, sus eventos de Service95 continúan este jueves con el panel de ficción traducida, que incluye a la argentina Samanta Schweblin.

Dua Lipa con Patty Smith (Dua Lipa Instagram)

La escritora argentina radicada en Alemania participará de la mesa titulada “Service95 Book Club: Translated Fiction Showcase”, que será en la sala Purcell Room del Southbank Centre. Es un evento diseñado y respaldado por la cantante para impulsar la literatura traducida en el Reino Unido. La moderación en el escenario está a cargo de la presentadora Hope Ndaba, y Schweblin leerá fragmentos de su obra junto a otros autores internacionales. También se realizará el encuentro de poesía y música Fierce Sounds este 30 de octubre, y para cerrar el festival de manera muy emotiva: el 1 de noviembre está la charla de Hanif y Carlo Kureishi.

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La iniciativa forma parte de Service95, su plataforma cultural donde cada mes, propone un título y conversa con su autor o autora en un podcast y en videos difundidos en redes. Por ese espacio ya pasaron Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, George Saunders y Percival Everett, entre otros. El formato combina la recomendación de una celebridad con conversaciones de largo aliento sobre los libros y los temas que abordan.

Según The Independent, ella aprovecha los traslados, los viajes y los momentos de pausa de sus giras mundiales, para leer. Siempre lleva un libro en su bolso para reemplazar parte del tiempo que pasa frente al teléfono. Esa rutina también define su selección. Entre los títulos que suele regalar figuran 1984, de George Orwell; La amiga estupenda, de Elena Ferrante; y las novelas Klara y el Sol y Nunca me abandones, de Ishiguro.

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Dua Lipa convirtió su club de lectura y la plataforma Service95 en una vía de recomendación para miles de seguidores, con entrevistas a escritores, selecciones mensuales y una participación central en el London Literature Festival (Dua Lipa Instagram)

La influencia de una superestrella pop de su tamaño excede la conversación digital. Tras la elección de Crying in H Mart, de Michelle Zauner, como libro mensual del club, las ventas de la obra subieron 53 % en una semana, de acuerdo con datos de Nielsen BookScan citados por The Times. Un antecedente previo había mostrado el mismo fenómeno: una publicación de Instagram de 2020 sobre Tan poca vida, de Hanya Yanagihara, provocó un aumento de cuatro veces en las ventas.

El efecto la ubica dentro de un circuito de clubes de lectura impulsados por figuras públicas, como los de Oprah Winfrey y Reese Witherspoon. Sus defensores consideran que estas comunidades facilitan el acceso a catálogos que no siempre dominan las listas de novedades; sus críticos advierten que una recomendación de alto alcance puede concentrar la atención editorial en pocos títulos. El catálogo elegido por Lipa recorre ficciones contemporáneas, clásicos y narrativas internacionales.

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En una entrevista reciente, cuándo le preguntaron qué estaba leyendo, sorprendió a todos por los títulos que mencionó: Careless People, las memorias de la exdirectiva de Facebook Sarah Wynn-Williams, y que tenía en su lista Ply, de Hernán Díaz, y Wimmy Road Boyz, de Sufiyaan Salam.

Dua Lipa con Zadie Smith (Dua Lipa Instagram)

La curaduría de Lipa coincide con el aniversario número 75 del Southbank Centre y con el Año Nacional de la Lectura en el Reino Unido. El festival reúne charlas, lecturas, talleres y actividades gratuitas, con una programación que integra los intereses de la cantante y el trabajo de su club. Lipa participó en conversaciones con Zadie Smith, el músico y poeta Mustafa y Patti Smith durante el primer fin de semana. El resto de la programación incluye actividades vinculadas con Service95 y autores como Malorie Blackman, además de encuentros sobre censura y libertad de expresión junto a English PEN.

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El cierre del domingo 1 de noviembre contempla la conversación “Hanif & Carlo Kureishi: Are You With Me Now?”, a las 20.00 en el Queen Elizabeth Hall. El escritor Hanif Kureishi y su hijo Carlo hablarán sobre creatividad, deseo y acompañamiento después de la lesión que dejó al autor con parálisis; Emma Barnett moderará el encuentro, presentado en asociación con Service95 Book Club.

La presencia de Dua Lipa en la programación ocurre en un contexto de descenso del hábito lector entre niños y adolescentes en el Reino Unido. La organización National Literacy Trust registró que el disfrute de la lectura entre menores cayó al 32,7 % en 2025, el nivel más bajo en dos décadas. En semejante escenario, la apuesta de una artista capaz de convocar a millones de jóvenes detrás de un libro se vuelve, más que un gesto simbólico, una estrategia concreta para revertir la tendencia.

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