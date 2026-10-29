La nueva mina de oro de la industria del entretenimiento: relatos cortos inéditos que se venden por millones antes de llegar a los lectores

Los grandes estudios de Hollywood compran historias breves por sumas de siete cifras a autores como Colin Bannon y Harrison Query

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Cuando el autor Nicholas Binge terminó de escribir su relato corto Understudy, no lo envió a ninguna revista ni lo publicó en una recopilación. En su lugar, lo envió directamente a Hollywood. Obtuvo un millón de dólares gracias a un acuerdo con Netflix para adaptar Understudy a una serie. Es posible que los lectores nunca lleguen a leer su relato en papel.

Binge es más conocido como novelista. Sus novelas de suspense Ascension y Dissolution fueron elogiadas por la crítica, y su próxima novela, White Smoke, escrita bajo un seudónimo, ya ha despertado interés en Hollywood. También le gusta escribir relatos cortos, aunque hasta Understudy llevaba mucho tiempo sin escribir ninguno. “La mayoría de la gente se enfrenta a una avalancha de rechazos si envía relatos cortos”, afirmó Binge en una entrevista. “Solo el hecho de que me pidieran específicamente que escribiera un relato corto para la industria del cine y la televisión me hizo volver a ello”.

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Understudy, que trata sobre un actor en apuros que descubre una conspiración ancestral tras aceptar un papel en una serie policíaca coreana, desató una frenética puja, y parece formar parte de una tendencia al alza.

En 2024, Universal Studios adquirió Long Lost, un relato corto del guionista Colin Bannon, y contrató a Steven Spielberg para producirlo. El año pasado, el guionista Harrison Query vendió su relato corto, Code Black, a Amazon MGM Studios. Según informó Deadline, ambos acuerdos ascendieron a sumas de siete cifras. Y un relato corto inédito de Ursula Wills sirve ahora de base para la película Wicker, protagonizada por Olivia Colman y Alexander Skarsgård.

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El escritor Nicholas Binge vendió su relato inédito Understudy a Netflix por un millón de dólares para su adaptación a serie

Addison Duffy, agente de United Talent Agency que ayudó a negociar el contrato de Understudy, afirmó que los relatos cortos son un formato “que casi todos y cada uno de los agentes del grupo están vendiendo a lo grande”.

Su formato conciso resulta atractivo para los atareados ejecutivos de los estudios, que se enfrentan a montañas de guiones. La compra de relatos inéditos también permite a los productores evitar las complicaciones que supone adquirir los derechos de novelas, cuyos seguidores suelen esperar una adaptación fiel.

“Es un punto de partida excelente, mucho mejor que un guion ya terminado”, señaló Duffy. “Los productores, guionistas y estudios sienten que pueden contribuir a moldearlo y darle forma”.

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Las historias publicadas de forma tradicional han dado lugar desde hace tiempo tanto a éxitos de taquilla como a películas independientes aclamadas por la crítica. Secreto en la montaña [Brokeback Mountain] fue una adaptación de un relato de Annie Proulx; Burning, una galardonada película de autor, se inspiró en un relato de Haruki Murakami. Los pájaros, Desafío total y Million Dollar Baby se basaron todas en relatos cortos.

En su día, los escritores podían hacer una fortuna publicando relatos cortos. En 1912, Jack London firmó un contrato con Cosmopolitan por el que ganaba 1.000 dólares por relato, lo que equivaldría hoy a unos 34.000 dólares. Además, las colecciones de relatos se consideraban un escaparate del talento de algunas de las figuras literarias más destacadas de Estados Unidos, como Flannery O’Connor y Raymond Carver.

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Sin embargo, el mercado de las colecciones de relatos, que en su día fue muy sólido, se ha enfriado.

Grandes producciones cinematográficas como 'Los pájaros' y 'Secreto en la montaña' (foto) surgieron originalmente a partir de cuentos publicados

“Desde el año 2000, las colecciones han representado, de media, solo el 5,5 % de los contratos editoriales de ficción para adultos en un año cualquiera”, escribió Laura B. McGrath, historiadora literaria y científica de datos, en Middlemen, su libro sobre los agentes literarios.

Ahora, la idea del gran relato corto estadounidense está siendo reescrita para la gran pantalla.

Nicole Weinroth, agente de William Morris Endeavor que actualmente supervisa entre 20 y 25 relatos en diversas fases de desarrollo, reconoció que los relatos más aptos para su adaptación rara vez se parecen a los que aparecen en Harper’s o The New Yorker.

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“Pueden ser inteligentes, literarios y estar magníficamente escritos, pero tiene que haber una trama y tiene que haber un motor”, afirmó.

Los relatos de género suelen satisfacer el deseo de Hollywood de contar narrativas trepidantes. Algunas de las historias más codiciadas, según Weinroth, se desarrollan en un mundo que refleja el nuestro, pero con un detalle diferente —como el idioma alienígena de La llegada, basada en un relato de Ted Chiang, o la amnesia grave del protagonista en el thriller de Christopher Nolan Memento, adaptado de un relato inédito de su hermano, Jonathan Nolan—.

“Los mundos más amplios requieren un lienzo más grande” y un bolsillo más holgado, afirmó Jack Heller, fundador de Assemble Media, una productora que adapta numerosos relatos cortos.

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La demanda de ficción breve y ligeramente especulativa excluye a muchos escritores de prosa, pero también abre nuevas vías para descubrir talento.

Las agencias de talentos señalan que Hollywood prioriza narrativas dinámicas y giros especulativos por encima de la ficción literaria tradicional

Joe Cote, profesor de educación especial en el instituto Dartmouth High School de Massachusetts, no esperaba que I pretended to be a missing girl (Fingí ser una chica desaparecida), una historia policíaca que publicó en Reddit, la leyera casi nadie, y mucho menos que se hiciera viral y le valiera un contrato para una película protagonizada por Sydney Sweeney. Cuando recibió un mensaje en 2024 de un productor de Hollywood, “pensó que era una estafa” hasta que mantuvieron una videollamada por Zoom.

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“Casi me desmayo”, dijo. “Me habría conformado con tres “me gusta” en Reddit”.

A pesar de los cambios en sus métodos de búsqueda de material, los agentes y productores siguen movidos por el antiguo impulso de dejarse llevar por una historia.

“Nos pasamos todo el día con nuestros dispositivos, y hay muchísimos puntos de contacto diferentes para lo que se entiende por “publicar””, dijo Heller. “Antes solíamos reunirnos alrededor de la hoguera y escuchar historias. Ahora lo hacemos de formas que nos permiten encontrarlas en nuestros propios nichos”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: nicholasbinge.com; Paramount Pictures; archivo Reuters/ Mike Blake archivo; archivo Infobae]