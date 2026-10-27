Cultura

La Sala Lugones celebra los 100 años de Mel Brooks con "El joven Frankenstein"

La comedia de 1974, protagonizada por Gene Wilder, tendrá cuatro funciones entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre. Todo lo que tenés que saber sobre un clásico que vuelve a las pantallas porteñas

El joven Frankenstein de Mel Brooks
Mel Brooks cumple 100 años y la Sala Lugones celebra su trayectoria con cuatro funciones de "El joven Frankenstein"
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La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín programará cuatro funciones especiales de El joven Frankenstein entre el sábado 31 de octubre y el domingo 8 de noviembre, en homenaje al centenario del realizador estadounidense Mel Brooks, cumplido en junio de este año.

El ciclo, organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) junto con la Fundación Cinemateca Argentina, recuperará en pantalla grande la comedia de 1974 escrita por Brooks y Gene Wilder. Las proyecciones se realizarán en la sala ubicada en Avenida Corrientes 1530, en la ciudad de Buenos Aires.

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La programación comenzará el sábado 31 de octubre a las 21. Continuará el domingo 1 de noviembre a las 18, el sábado 7 a la misma hora y concluirá el domingo 8 a las 21. La película se exhibirá en formato DCP, en blanco y negro, con audio en inglés, y tiene una duración de 106 minutos.

El joven Frankenstein sigue a Frederick Frankenstein, un neurocirujano estadounidense que busca alejarse de la fama de su abuelo. Sin embargo, tras recibir en herencia el castillo familiar, encuentra un manual que describe cómo devolverle la vida a un cadáver y decide repetir el experimento.

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El joven Frankenstein de Mel Brooks
La película escrita por Mel Brooks y Gene Wilder volverá a la pantalla grande en Buenos Aires

La película fue codirigida en el guion por Gene Wilder, quien además encabeza el elenco como Frederick Frankenstein. Lo acompañan Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Teri Garr, Kenneth Mars y Gene Hackman.

Wilder defendió durante la escritura que el humor debía surgir de una interpretación seria y no de los guiños de Brooks como actor, según recordó la revista Radar en un texto publicado en 2019. Esa decisión dejó a Brooks fuera de escena, como ya había ocurrido en The Producers, y concentrado únicamente en la dirección.

El film retoma personajes y situaciones de la novela de Mary Shelley y de las adaptaciones clásicas producidas por Universal. Su puesta en blanco y negro y la recreación de laboratorios, castillos y criaturas dialogan con aquellas películas de terror, aunque desde una clave cómica.

El joven Frankenstein de Mel Brooks
La comedia de 1974 reúne a Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman y Madeline Kahn en una parodia de los clásicos de terror

El director sostuvo que El joven Frankenstein era “la única película perfecta que he hecho”, de acuerdo con declaraciones difundidas por el CTBA. También destacó el trabajo conjunto con Wilder y recordó una discusión sobre la inclusión del número musical “Puttin’ on the Ritz”.

Brooks consideraba que esa secuencia podía romper el tono del homenaje a los films de James Whale. Wilder propuso filmarla de todos modos y evaluarla después durante el montaje. Tras verla, el director cambió de opinión: “Es lo mejor de la película”, afirmó.

La retrospectiva en la Sala Lugones se inscribe en las actividades por los 100 años de Brooks, director de títulos como Los productores, Sillas de montar calientes y La loca historia del mundo. Parte I. Las funciones de El joven Frankenstein se realizarán los días 31 de octubre y 1, 7 y 8 de noviembre.

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