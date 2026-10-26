Cultura

La justicia de Irán abrió una causa por la presencia de mujeres sin velo en la feria de arte de Tehran

El Poder Judicial iraní citó a los responsables no identificados para que expliquen presuntas infracciones a las normas legales e islámicas durante el evento celebrado en Iran Mall entre el 20 y 23 de octubre

Personas de espaldas contemplan diversas pinturas colgadas en las paredes blancas de una sala de exhibición
Varios visitantes observan cuadros expuestos en las paredes de una galería durante la Feria de Arte de Teherán.
Guardar

La Fiscalía de Teherán abrió este lunes una causa judicial contra los organizadores de la feria ‘Tehran Art Fair’ por presunto incumplimiento de “las normas legales e islámicas”, en referencia a la presencia de mujeres sin velo en el evento.

“Tras la celebración de la feria ‘Tehran Art Fair’ en el complejo comercial Iran Mall, en la que no se respetaron las normas legales e islámicas, la Fiscalía de Teherán intervino en el asunto y emprendió las medidas jurídicas necesarias”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

PUBLICIDAD

Según la fuente, los acusados, a quienes no identificó, han sido citados a comparecer ante la Fiscalía para dar explicaciones.

Mizan indicó que, además de la denuncia penal presentada contra los responsables de la feria, se bloqueó la cuenta del organizador del evento en las redes sociales.

En 2022 Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que desató protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” contra la República Islámica (REUTERS/Dilara Senkaya)
En 2022 Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que desató protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” contra la República Islámica (REUTERS/Dilara Senkaya)

La quinta edición de Tehran Art Fair se celebró del 20 al 23 de octubre en el centro de exposiciones del complejo comercial Iran Mall, con la participación de artistas, galeristas, críticos y coleccionistas de Irán y de otros países.

El jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, ordenó a finales de septiembre al fiscal general del Estado “perseguir con firmeza las anomalías sociales”, en referencia a las mujeres que no lleven el velo islámico o no se cubran el cuerpo.

PUBLICIDAD

La orden se produjo ante el considerable aumento del número de mujeres que salen a las calles de grandes ciudades como Teherán o participan en eventos sociales sin cubrirse el cabello, e incluso con camisetas de manga corta, de tirantes y tops cortos, especialmente durante el último año.

Una protesta organizada por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán frente a la Embajada iraní en Berlín tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini (Paul Zinken/dpa)
Una protesta organizada por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán frente a la Embajada iraní en Berlín tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini (Paul Zinken/dpa)

En otro caso, la difusión de imágenes de mujeres que realizaban ejercicios físicos y acrobacias durante la feria de fitness y equipamiento deportivo Fitex, celebrada del 21 al 23 de octubre en Teherán, provocó críticas de medios conservadores iraníes por supuestas vulneraciones de las normas de vestimenta islámica.

Ante estas críticas, el Ministerio de Deportes y Juventud de Irán aseguró el domingo que Fitex se celebró sin su autorización e indicó que los organismos competentes investigan las denuncias al respecto.

Esta situación es fruto de un movimiento de desobediencia civil femenina surgido tras la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que desató protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” contra la República Islámica, reprimidas con cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

IránTeheránMahsa Amini

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Borges, el humorista: claves para “reír a carcajadas” con el gran escritor argentino durante su festival

Hoy, en la Alianza Francesa de Buenos Aires, inaugura el Festival Borges e Infobae Cultura habló con tres de sus participantes: Sylvia Iparraguirre, Juan Sasturain y Memes Borgeanos Alfredo de Jorge

Borges, el humorista: claves para “reír a carcajadas” con el gran escritor argentino durante su festival

Pedro Almodóvar publica su primera novela: “La buena ficción debe ser eterna”

El cineasta español publica “El hombre que solo escribía en los aviones”, una obra protagonizada por un personaje que reescribe textos de autores admirados durante un recorrido por múltiples empleos y etapas

Pedro Almodóvar publica su primera novela: “La buena ficción debe ser eterna”

Un Monet de 56,2 millones de dólares rompe el récord de la obra más cara subastada en Francia

La pintura Iris, del maestro impresionista, desató una puja de 45 minutos entre seis coleccionistas y casi duplicó su estimación máxima en la dispersión de la colección Schlumberger en Sotheby's París

Un Monet de 56,2 millones de dólares rompe el récord de la obra más cara subastada en Francia

Clarice Lispector, escritora brasileña: “No quiero tener la terrible limitación de quien vive apenas de lo que tiene sentido. Yo no: yo quiero una verdad inventada”

A más de medio siglo de la aparición de una de sus obras más radicales, buceamos en el corazón de una declaración que define el universo entero de esta gran narradora. Un grito de rebelión existencial que dinamita la tiranía de la lógica moderna y nos propone la ficción como el único territorio de la verdadera libertad

Clarice Lispector, escritora brasileña: “No quiero tener la terrible limitación de quien vive apenas de lo que tiene sentido. Yo no: yo quiero una verdad inventada”

Mariano Llinás: “El propio Borges se había ocupado una y otra vez de manipular su propia biografía desde adentro”

El cineasta argentino presentó su documental biográfico de cinco horas y media en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde explicó los desafíos de retratar a alguien que ya dirigía su propio relato

Mariano Llinás: “El propio Borges se había ocupado una y otra vez de manipular su propia biografía desde adentro”

DEPORTES

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

Lewis Hamilton reveló detalles de su relación con Kim Kardashian frente a los fanáticos de la F1: el especial regalo para sus hijos

Riquelme y Cascini hablaron del presente de Boca en un programa sin saber que estaban en vivo: del comentario sobre Villa a la mención a Ponzio

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda de los dos partidos de la jornada

Una ex figura de la Premier League mostró cómo quedó su pierna tras el ataque de un perro: “Mi mascota evitó una situación horrible”

TELESHOW

Rompió el silencio Verónica Llinás, protagonista de una de las películas por las que fue denunciado Hernán Casciari

Rompió el silencio Verónica Llinás, protagonista de una de las películas por las que fue denunciado Hernán Casciari

La angustia de Marcela Coronel porque la cuidadora que maltrató a su madre quedó en libertad: “La quiero presa”

La llamativa respuesta de Facundo Moyano cuando le preguntaron por un presunto embarazo de Candela Arizaga

La palabra de Fede Bal sobre la salud de su madre, Carmen Barbieri: “Hoy vuelve a la vida”

Nancy Pazos explicó por qué no la dejaron entrar al cumpleaños de Charly García: “Me voy cabizbaja”

INFOBAE AMÉRICA

Cubana embarazada sobrevivió a un presunto intento de feminicidio en Estados Unidos

Cubana embarazada sobrevivió a un presunto intento de feminicidio en Estados Unidos

Honduras recibe más de $10 millones en remesas

Choque múltiple en la ruta al Atlántico en Guatemala: un muerto y siete vehículos involucrados

Sube el consumo de drogas sintéticas entre adolescentes y jóvenes en Costa Rica

El Salvador busca afianzar su crecimiento regional con Acajutla como eje exportador