7 libros ideales para regalar o leer en el Día de la Madre

Argentina celebra el Día de la Madre el tercer domingo de octubre, una fecha que impulsa la elección de libros como regalo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En Argentina, el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre, una costumbre que distingue al país de buena parte del mundo, donde la fecha suele coincidir con mayo.

La ocasión reaviva cada año la pregunta de qué regalar, y los libros aparecen como una alternativa que combina lo afectivo con lo duradero.

PUBLICIDAD

Conectar con mamá a través de la lectura tiene un atractivo particular: permite compartir una historia, discutirla después y encontrar, muchas veces sin buscarlo, un espejo de la propia relación. Porque detrás de una gran historia o de un gran personaje casi siempre hay una figura materna que influye, para bien o para mal, en el rumbo de la trama.

Argentina celebra cada tercer domingo de octubre una fecha que reaviva la búsqueda del regalo perfecto. Los libros de esta selección proponen algo distinto: compartir una historia y encontrar, sin buscarlo, un espejo propio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A veces se trata de una madre ausente que deja una herida que atraviesa generaciones; otras, de una presencia tan fuerte que termina por moldear el destino de quien la rodea. La siguiente selección reúne siete títulos recientes que, de maneras muy distintas, tocan ese nervio.

PUBLICIDAD

Escalera interior - Almudena Grandes

La editorial Lumen publicó Escalera interior, una obra póstuma que reúne las crónicas y narraciones de Almudena Grandes

Lumen publicó Escalera interior, el libro que completa el legado de Almudena Grandes, fallecida en 2021. La selección, a cargo de Elisa Ferrer, reúne las narraciones, escenas y crónicas que la autora española publicó cada quince días en El País Semanal, textos donde construyó personajes y vidas cotidianas con la misma atención que dedicó a sus novelas mayores.

El volumen funciona como un retrato de la propia Grandes: sus páginas tienen el olor del salitre de Cádiz y el bullicio de Madrid, los ruidos domésticos y las confidencias de los patios de luces. La autora de Las edades de Lulú y de la serie Episodios de una Guerra Interminable recibió a lo largo de su carrera el Premio de la Fundación Lara, el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Elena Poniatowska, entre otros reconocimientos, y su última novela, Todo va a mejorar, se publicó de forma póstuma.

PUBLICIDAD

El chico que dibujaba constelaciones - Alice Kellen

Alice Kellen defendió la legitimidad de la novela romántica durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Alice Kellen, seudónimo de la escritora española Silvia Hervás, es autora de El chico que dibujaba constelaciones, una historia de amor construida en torno a Valentina y Gabriel, dos personajes que atraviesan la vida tratando de sostener la promesa del “para siempre”. Nacida en Valencia en 1989, Kellen publicó dieciséis novelas que fascinaron a más de tres millones de lectores, entre ellas Nosotros en la luna y La teoría de los archipiélagos.

En su paso por la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde reunió a más de mil personas, la autora explicó a Infobae que busca personajes con luces y sombras: “Me motivan los personajes que tienen luces y sombras, que se equivocan, que evolucionan y que reflejan lo humano”. Kellen también reivindicó la legitimidad de la novela romántica frente a los prejuicios que todavía enfrenta el género: “Escribir sobre el amor es igual de legítimo que cualquier otro tema”.

PUBLICIDAD

Roto - Beta Suárez

La escritora Beta Suárez explora la separación de una pareja sin antagonistas ni culpables en su novela Roto

Roto es la segunda novela de la escritora argentina Beta Suárez, que narra la separación de Julia y Romeo, una pareja de cuarenta años sin hijos que intenta terminar su relación con la misma calma con la que la empezó, aunque el plan se desarma apenas comienza. La autora construyó una historia sin antagonistas, donde el amor simplemente se agota sin que medie un responsable.

En diálogo con Infobae, Suárez explicó: “No quería escribir una historia donde haya un malo, un bueno, porque la vida en general no es así”. El libro es una historia que combina el humor negro con momentos de una ternura que no busca esconder lo incómodo de los vínculos.

PUBLICIDAD

Maldita - Florencia Canale

La portada de la novela Maldita, escrita por Florencia Canale y publicada por Editorial Planeta, aborda la historia de Erzsébet Báthory.

Florencia Canale publicó Maldita, una novela que reconstruye la figura de Erzsébet Báthory, la noble húngara del siglo XVI conocida como la Condesa Sangrienta, acusada de torturar y asesinar a cientos de mujeres jóvenes entre 1590 y 1610. El libro llegó después de más de dos años de investigación que incluyeron visitas a tres castillos vinculados a la vida de la condesa, repartidos en distintos países de Europa Central.

La autora argentina vinculó la obsesión de Báthory por la juventud eterna con el mandato de la belleza que atraviesa a las mujeres en distintas épocas, una reflexión que conectó de manera directa con la figura de su propia madre: “Le hubiera gustado tanto leer esta novela”, dijo a Infobae. Canale definió a su protagonista como “una furia desesperada” y explicó que su interés se dirige hacia personajes femeninos que se reconocen como victimarios desde el inicio de la historia.

PUBLICIDAD

Vivir contigo - Satoshi Yagisawa

Satoshi Yagisawa relata el reencuentro de dos hermanastros huérfanos en su libro de cozy fiction Vivir contigo

Satoshi Yagisawa, autor japonés nacido en Chiba en 1977 y ganador del Premio Literario Chiyoda en 2008 por Mis días en la librería Morisaki, publicó Vivir contigo, una novela que sigue a Yoichi y Yukari, dos hermanastros que deben rehacer su vínculo después de perder a sus padres en un accidente. La historia pertenece al subgénero conocido como cozy fiction, caracterizado por privilegiar la calidez y la introspección por sobre el conflicto.

El libro construye su emoción desde los detalles domésticos: las recetas que la madrastra de los protagonistas dejó escritas, el reparto silencioso de las tareas del hogar y la dificultad de ambos hermanos para expresar lo que sienten. La llegada de un gato al jardín familiar funciona como punto de partida para una pequeña aventura que termina por acercarlos.

PUBLICIDAD

Las gratitudes - Delphine de Vigan

La autora francesa Delphine de Vigan aborda la afasia, la vejez y la memoria en su obra Las gratitudes

Anagrama publicó Las gratitudes, de la escritora francesa Delphine de Vigan, nacida en 1966 en Boulogne-Billancourt y consagrada internacionalmente con su novela No y yo (2007). El libro narra, a través de dos voces cruzadas, los últimos meses de vida de Michka Seld, una anciana que pierde el habla por una afasia mientras intenta cumplir un último deseo: agradecer a quienes la salvaron de morir en un campo de exterminio durante la ocupación alemana.

Una de esas voces pertenece a Marie, la vecina a la que Michka cuidó durante la infancia cuando su madre se ausentaba; la otra, a Jérôme, el logopeda que la asiste en el geriátrico. Con un estilo contenido, la novela aborda la memoria, el envejecimiento y la gratitud hacia las personas que marcaron una vida, en una trama donde la ausencia de la propia madre de Marie encuentra, en Michka, una forma de reemplazo afectivo.

PUBLICIDAD

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes - Tatiana Tibuleac

Tatiana Tibuleac narra el proceso de reconciliación entre un hijo y su madre en la novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac, escritora moldavo-rumana nacida en Chisináu, es autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, considerada un fenómeno literario en Rumanía desde su publicación en 2016. La novela sigue a Aleksy, un pintor que atraviesa un bloqueo artístico y que, por recomendación de su psiquiatra, revive el último verano que pasó junto a su madre en un pueblo vacacional francés.

El relato recorre el rencor, la tristeza y la rabia de un hijo que debe perdonar a la madre que lo rechazó, mientras ambos enfrentan juntos la enfermedad que la consume. Tibuleac, que se dio a conocer en 1995 con la columna “Historias verdaderas” en el periódico Flux, recibió el premio de la Unión de Escritores Moldavos por esta obra, que fue traducida a numerosos idiomas.