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El sentido mensaje de Vélez Sársfield tras la muerte de Fernando Confessore: “Su partida genera una profunda tristeza”

El reconocido meteorólogo, que murió a sus 58 años, era socio del club de Liniers. Su hija Julieta jugaba al vóley en esa entidad

Fernando Confessore era socio de Vélez (Vélez)
Fernando Confessore era socio de Vélez (Vélez)
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El meteorólogo Fernando Confessore, socio de Vélez Sarsfield, murió a los 58 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio porteño de Versalles. El club de Liniers despidió a una figura habitual de su polideportivo y recordó su relación con la institución, reforzada por la trayectoria deportiva de su hija Julieta en el vóley femenino.

Hasta siempre, Confe. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Fernando Confessore, socio de Vélez y reconocido meteorólogo con más de 30 años de trabajo en el Canal Todo Noticias”, escribió la entidad en un comunicado en el que destacó el profesionalismo, la claridad para comunicar y la cercanía que el meteorólogo mantenía con el público. “Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios”, señaló la institución.

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El meteorólogo frecuentaba las instalaciones del polideportivo para utilizar la pista de atletismo y la pileta. Su hija Julieta integró el plantel de División de Honor de vóley femenino, conocido como Las Fortineras, y obtuvo títulos con la camiseta del club.

El mensaje de Vélez en su cuenta de Instagram para recordar a Fernando Confessore (Vélez)
El mensaje de Vélez en su cuenta de Instagram para recordar a Fernando Confessore (Vélez)

“Con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, Fernando se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la meteorología televisiva. Durante más de tres décadas desarrolló su labor profesional, principalmente en las pantallas de Todo Noticias (TN) y Canal Trece, además de una fuerte presencia en redes sociales donde profundizó su labor y resultó una fuente de consulta constante sobre las condiciones climáticas. Fernando se destacó por su claridad para comunicar, su profesionalismo y su cercanía con el público”, agregó la institución en su comunicado.

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En esta misma línea, sumó: “Más allá de su reconocida carrera, Fernando era socio de Vélez, solía decir presente en el Polideportivo para disfrutar de la pista de atletismo y la pileta. Era padre de Julieta Confessore, jugadora surgida del Vóley Femenino del Club, quien integró la División de Honor y fue parte de importantes conquistas deportivas con la camiseta fortinera. Su partida genera una profunda tristeza en la familia velezana, que hoy despide a uno de sus socios y acompaña especialmente a sus hijas Julieta, Candela y Jimena, a su esposa Paula y a sus seres queridos en este difícil momento”.

La entidad también le dedicó un apartado a su esposa, Paula, y a sus hijas Julieta, Candela y Jimena. “Desde Vélez hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Que en paz descanses, Fernando. Vélez acompaña a toda tu familia”, concluyó el mensaje.

Un hombre con camisa clara estampada y un auricular en el oído está sentado frente a una ventana con vista a una autopista y edificios
Fernando Confessore desarrolló un largo recorrido como meteorólogo en televisión

Julieta combinó su carrera deportiva con la formación universitaria y, a los 30 años, obtuvo el título de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional. Candela se dedica al maquillaje profesional y estudia Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Jimena, la menor de las tres hermanas, mantiene un perfil más reservado.

La familia comunicó el fallecimiento a TN, la señal en la que Confessore desarrolló buena parte de una carrera de más de tres décadas dedicada al pronóstico del tiempo, la divulgación climática y la televisión. Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10 y compañero suyo durante años, transmitió la noticia al aire.

Confessore trabajó durante más de tres décadas en TN y El Trece, donde se convirtió en una presencia cotidiana para las audiencias que seguían sus informes meteorológicos. También mantuvo actividad en redes sociales como referente en temas climáticos.

La despedida de Julieta fue una de las primeras expresiones públicas de la familia después de conocerse la noticia. Publicó dos imágenes: una de Confessore en su trabajo como meteorólogo y otra en la que aparece joven, sonriente y detrás de un árbol junto a ella cuando era bebé.

Mientras sus colegas lo recordaban desde la pantalla, sus hijas difundieron mensajes en las redes sociales. A lo largo de su recorrido profesional, Confessore explicó fenómenos climáticos ante cámaras y construyó una presencia sostenida en la televisión.

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