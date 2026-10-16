Cultura

“Debemos recuperar el cine independiente”: la advertencia de Danny DeVito en Sitges mientras presenta ‘Drag’, su comedia más sangrienta y familiar

El creador de “Matilda” recogió un galardón honorífico y aprovechó para lanzar una crítica directa a los grandes conglomerados empresariales. La película que trae al festival tiene a su propia hija protagonizando el caos

Danny DeVito con gafas de marco negro y camisa estampada levanta los dedos en señal de victoria
Danny DeVito recibe el Gran Premio Honorífico en el Festival de Sitges en reconocimiento a su trayectoria
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La leyenda de Hollywood Danny DeVito, que presenta en el Festival de Sitges Drag, película de Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, que produce junto con sus hijos Jake y Lucy DeVito, ha asegurado en un encuentro con la prensa que “todo se está volviendo conservador”, por lo que “debemos recuperar el cine independiente”.

El estadounidense, mito del cine gracias a sus papeles en Alguien voló sobre el nido del cuco, Gemelos o Batman Returns, la dirección de Matilda y La guerra de los Roses o la producción de Pulp Fiction, recibió este jueves el Gran Premio Honorífico de Sitges, lo que considera “un honor”.

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“Es maravilloso estar aquí, porque sé que me quieren y yo los quiero, porque ustedes aman el cine y el cine es mi vida. Desde que era un niño, entrar en una sala a oscuras y contemplar esta magnífica exposición de historias humanas me emocionaba profundamente. Así que estoy muy feliz de que me hayan invitado y me alegra muchísimo que vayan a rendirme este homenaje”, ha admitido el productor.

Además de la distinción, DeVito presenta en competición oficial Drag, una comedia negra protagonizada por su hija Lucy DeVito, Lizzy Caplan y John Stamos, un género sobre el que ha asegurado que le da “libertad”.

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“Cuanto más oscuro, mejor. Me gusta el viejo precepto de zarandear a los personajes, hacer que suban a un árbol, amenazarlos con un palo y luego dejarlos bajar. A mí, cuando consigo que suban al árbol, me gusta tomarles el pelo”, ha seguido el productor de Drag, que ha confesado su gusto de joven por Dean Martin, Jerry Lewis o los Tres Chiflados.

La cinta tiene mucho de eso, ya que sitúa a dos hermanas, Lucy DeVito y Lizzy Caplan, entrando a robar en una casa en medio del bosque, lo que las lleva a situaciones tan sangrientas como chistosas, en un camino ya explorado por DeVito en Tira a mamá del tren, La guerra de los Roses o Death to Smoochy.

Danny DeVito con bastón, Lucy DeVito y Jake DeVito posan sobre una alfombra roja ante un panel publicitario con el mar al fondo
DeVito acudió al certamen para presentar la película "Drag", un proyecto que produjo junto a sus hijos Jake y Lucy

La libertad de la comedia negra

“Esperamos seguir los pasos de Danny, porque ha participado en la creación de historias maravillosas y, como él mismo ha dicho, la libertad de la comedia negra reside en que puedes ir en cualquier dirección, siempre con la idea de sorprender al público”, han suscrito Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, directores de Drag.

Sobre esa libertad, DeVito ha enfatizado que “las cosas están cambiando y todo se está volviendo muy conservador”, aunque poco a poco el “péndulo está oscilando y hay algo más de espacio para explorar”.

“Debemos recuperar el cine independiente. Los grandes conglomerados empresariales tienen que producir un determinado número de películas al año, pero estamos hablando de artistas. Estamos hablando de Greg y Raviv, de personas apasionadas por sus proyectos individuales, y eso es lo que queremos apoyar. No es fácil, pero tampoco es imposible”, ha agregado el productor.

Ese plural incluye a Jake y Lucy DeVito, quienes trabajan junto a su padre dentro de la productora Jersey Films 2nd Avenue, una labor que, según el hijo menor, “permite ampliar la familia” con el resto de miembros del equipo a través de “una experiencia muy comunitaria”.

“Somos una familia muy unida y crecimos viendo películas, yendo a rodajes y aprendiendo a amar el cine, así que nos entendemos muy bien y tenemos una conexión especial. Somos muy afortunados de tener esta oportunidad de trabajar juntos, crear juntos y colaborar”, ha seguido Lucy.

Evidentemente, Danny DeVito reconoce su implicación junto a su mujer Rhea Perlman en la educación cinéfila de sus hijos, que desde pequeños pasaron de los dibujos animados a ver películas de Hitchcock con cinco años.

“Entonces, en casa surgían preguntas: ‘¿Qué es el blanco y negro?’ o ‘¿Qué son los subtítulos?’. Así que fui introduciéndolos poco a poco en el cine y, al final, ellos tomaron la iniciativa. Ahora son ellos los que me llevan a mí”, sentencia DeVito orgulloso.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Quique García.

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