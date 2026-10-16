Kily González confirmó que Lionel Messi viajará a Europa para recibir un premio después del próximo partido del Inter Miami

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Lionel Messi, que acaba de ser condecorado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, viajará a Oviedo (España) para mantener un encuentro con la comunidad educativa el próximo 22 de octubre, como parte del programa de actividades de la “Semana de los Premios”. El argentino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, participará en un acto dirigido al público infantil y juvenil en el Palacio de los Deportes de Oviedo. A su licencia hizo referencia su entrenador en Inter Miami, Cristian González, en rueda de prensa.

“Tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante no solamente para él sino para su familia. Después obvio que sí cuento con él”, afirmó el Kily, quien dio por descontado que el sábado 24 de octubre Messi podrá dar el presente en el duelo ante New York Red Bulls por la MLS. Y añadió: “Leo tiene la posibilidad de, no lo llamo ventaja, pero quiero que esté bien. ¿Necesita esto? Va a estar ahí y lo voy a tener para el partido también, así que no me preocupa en absoluto".

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El histórico emblema albiceleste agradeció públicamente por la distinción que calificó como “un orgullo enorme”. La Fundación Princesa de Asturias lo eligió entre 27 candidaturas de 12 países por su talento, su trayectoria deportiva y su sostenida labor solidaria para favorecer el acceso de niños vulnerables a la educación y la salud. El jurado también destacó su humildad, constancia y conducta dentro y fuera de la cancha. El 10 amplió así un palmarés que incluye ocho Balones de Oro, el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América, además de decenas de títulos con Barcelona. La entrega será en el Teatro Campoamor de Oviedo y contará con la presencia de los Reyes de España y la princesa Leonor. Messi sucederá a la tenista norteamericana Serena Williams, ganadora del premio en 2025.

Messi agradeció en las redes por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

La estadía del rosarino estará limitada por el calendario de Inter Miami, que juega ante New York RB al día siguiente. Por ese motivo, deberá regresar con rapidez y todavía no está confirmada su asistencia a la cena posterior a la gala. La Fundación destacó la predisposición del futbolista para colaborar con la organización pese a esa restricción. Messi no dará un discurso en el Teatro Campoamor, ya que la ceremonia contempla solo cuatro intervenciones de los premiados. Sí participará el 22 de octubre de un encuentro con niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, dentro de la iniciativa educativa El juego del diez, enfocada en los valores deportivos. También se prevé su presencia en la recepción de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía a los galardonados.

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El encuentro estará orientado principalmente a alumnos de los centros educativos que han participado en la actividad “El juego del 10″, del programa cultural Toma la palabra, una propuesta promovida por la Fundación Princesa de Asturias en torno a la figura de Leo Messi, en la que el alumnado, basándose en algunas de las declaraciones del galardonado, debía imaginar una nueva forma de jugar al fútbol en su centro educativo. Para ello, cada clase tenía que crear un reglamento con diez puntos fundamentales que determinarían las normas del juego y que debían poner en práctica durante diez días. Según el resultado obtenido, estas reglas podían modificarse y los participantes debían valorar si se mantenían durante el resto del curso.

Este acto formará parte de la “Semana de los Premios”, un programa cultural de actividades gratuitas y abiertas al público, diseñado por la Fundación, que incluye la participación de los galardonados con los Premios Princesa de Asturias en distintos actos los días previos a la ceremonia que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo. Desde 1996, la Fundación organiza este tipo de actividades en diversas localidades asturianas, con el objetivo de acercar a la sociedad la figura de los premiados y sus contribuciones al mundo de la ciencia, la cultura o cualquier otro ámbito en el que desarrollen su trabajo.

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A sus 39 años, el último capitán mundialista con la selección argentina figura oficialmente entre los 30 nominados al Balón de Oro, prestigioso galardón que entrega la revista France Football, logrando así su 17ª nominación histórica. La entrega será el próximo lunes 26 de octubre en Londres. Por su parte, Inter Miami visitará mañana al Atlanta United en el que será uno de los últimos cinco encuentros por la fase regular de esta temporada en la MLS, instancia previa a los playoffs.