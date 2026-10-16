Aeropuerto de Tocumen, en Panamá, supera los 17,8 millones de pasajeros y crece un 15%

Tocumen proyecta cerrar 2026 con 23 millones de pasajeros, una meta revisada al alza debido al crecimiento sostenido del tráfico aéreo. REUTERS/Aris Martínez

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17.8 millones de pasajeros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 15% frente al mismo período del año anterior.

El resultado mantiene a la principal terminal aérea de Panamá en camino de alcanzar los 23 millones de viajeros previstos para este año, una proyección que fue revisada al alza ante el incremento de la demanda.

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La cifra acumulada asciende a 17.925.175 pasajeros al incorporar a los menores de dos años, categoría que comenzó a incluirse formalmente en las estadísticas en enero de 2026. Esta diferencia responde a una ampliación de la medición y no modifica el crecimiento interanual del 15% reportado por la administración aeroportuaria.

Solo durante septiembre, Tocumen registró 1.962.628 pasajeros, de los cuales 1.518.595 estuvieron en tránsito hacia otros destinos. Este segmento representó el 77% del movimiento mensual, una proporción que refleja la dependencia del aeropuerto de las conexiones internacionales, principalmente entre América del Norte, Centroamérica, Suramérica y Europa.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17.818.114 pasajeros entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 15% frente al mismo período del año anterior. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

En contraste, 220.493 viajeros desembarcaron en Panamá y otros 223.540 abordaron vuelos durante ese mes. La terminal atendió un promedio aproximado de 65.421 movimientos diarios de pasajeros, con mayor actividad los domingos, lunes y viernes, según el informe divulgado este 16 de octubre.

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El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que el crecimiento fortalece la conectividad aérea regional, pero también exige mantener la capacidad de respuesta de la infraestructura. La administración busca acompañar el aumento de viajeros con mejoras operativas, ampliaciones y proyectos de modernización para sostener el servicio.

Las operaciones aéreas también aumentaron. Entre enero y septiembre, las dos pistas registraron 136.593 aterrizajes y despegues, un incremento del 11% respecto a 2025, equivalente a 13.775 movimientos adicionales. Del total, el 90% correspondió a vuelos comerciales, mientras las operaciones de carga representaron el 6%.

En septiembre, el aeropuerto contabilizó un promedio de 499 operaciones aéreas diarias, con la participación de 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 16 compañías de carga. Su red de conectividad comprendió 92 destinos internacionales y uno doméstico, lo que mantiene su función como plataforma de enlace regional.

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Las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen registraron 136.593 aterrizajes y despegues entre enero y septiembre, un crecimiento interanual del 11%. Cortesía

Bogotá encabezó los mercados de origen y destino, con 893.293 pasajeros durante los primeros nueve meses del año. Le siguieron Miami, con 707.764; Punta Cana, con 658.489; San José, con 650.725; y Medellín, con 622.450, destinos que concentran una parte importante del movimiento internacional.

El transporte de mercancías registró igualmente un crecimiento del 8%, hasta alcanzar 194.040 toneladas métricas acumuladas entre enero y septiembre. Esto supone 14.008 toneladas adicionales frente al año anterior. Durante el último mes analizado, la carga aumentó un 9%, hasta las 22.714 toneladas, según las estadísticas oficiales.

El incremento del tráfico ocurre mientras Tocumen se aproxima al límite de su capacidad instalada. En septiembre, Ruiz explicó que la terminal podría alcanzar ese límite en 2027 y operar por encima de su capacidad durante 2028, antes de completar las principales ampliaciones previstas.

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Entre las inversiones anunciadas figura la construcción de diez puertas de embarque adicionales en la Terminal 2, acompañadas por cinco posiciones remotas. El proyecto tiene un precio de referencia cercano a $209 millones y forma parte de un paquete de obras estimado en aproximadamente $500 millones para adecuar la infraestructura existente.

. José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó el aumento del tráfico aéreo y la necesidad de fortalecer la infraestructura para atender la demanda. Alex E. Hernández

También está prevista una intervención del campo de vuelo valorada en unos $98 millones, que contempla nuevas calles de rodaje y salidas rápidas. Estas mejoras, junto con el rediseño del espacio aéreo, buscan elevar la capacidad operativa de aproximadamente 35 a 65 movimientos por hora, de acuerdo con las estimaciones de la administración.

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Mientras se ejecutan los proyectos, el aeropuerto prevé utilizar con mayor frecuencia las posiciones remotas, donde los pasajeros deben trasladarse en autobús entre las aeronaves y las terminales. La medida será especialmente importante ante la ampliación de los bancos de conexiones de Copa Airlines, prevista a partir de marzo de 2027.

La aerolínea solicitó pasar de seis a ocho bancos de conexiones, que agrupan llegadas y salidas en determinados horarios para facilitar los enlaces internacionales. Este cambio aumentará la presión sobre las instalaciones, mientras Tocumen mantiene una proyección de 30 millones de pasajeros para 2030, cifra que exigirá nuevas inversiones.

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Por ahora, el crecimiento acumulado de 2026 confirma la tendencia que llevó a elevar la meta anual de 22 a 23 millones de viajeros. El desafío será sostener ese ritmo sin comprometer la eficiencia de las conexiones, en un período en que las obras de ampliación coincidirán con una demanda cada vez mayor.