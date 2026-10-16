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Leandro Paredes pretende jugar la revancha con Vasco da Gama: la postura de Boca y qué otro jugador volvería a estar disponible

El capitán xeneize se recupera de un desgarro y todavía no está confirmado que sea de la partida el próximo martes

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Leandro Paredes, quien salió lesionado después de jugar 15 minutos en el partido ante Instituto de Córdoba tras su ingreso en el segundo tiempo, trabaja a contrarreloj con la misión de estar a disposición para la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama el próximo martes. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se medirá esta noche en la Bombonera ante Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura, a la espera de definir su llave copera la semana que viene.

Tras el partido de la lesión ante la Gloria, el entrenador había comentado: Lea se lesionó. Se tendrá que hacer los estudios, pero al salir y por las caras... No estuve con él, pero supongo que para el martes está descartado (...) Hemos perdido al capitán y al líder adentro y afuera del grupo, pero tenemos con quién suplantarlo, con otra característica”. Sin embargo, desde el departamento médico no informaron oficialmente una lesión aunque, según trascendió, se trataría de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. En general, este tipo de rupturas fibrilares demandan al menos 21 días de recuperación: el capitán xeneize habrá cumplido solo 11 el próximo martes, día del desquite contra los brasileños.

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Una publicación del futbolista en la jornada de ayer dejó entrever que intentará dar el presente. Aunque no se entrenó a la par de sus compañeros, el campeón del mundo compartió una imagen en sus historias de Instagram donde se mostró junto a una pelota con una canción titulada Valiente y corazones con los colores azul y oro. Según pudo averiguar Infobae, el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución y lo medirán día a día para determinar si puede ser de la partida en el Maracaná contra el Vasco o si al menos puede integrar el banco de suplentes e ingresar unos minutos.

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Desde ESPN aseguraron que Paredes “va a jugar” el martes. Además, el nombre de Rodrigo Battaglia, recién recuperado al 100% de una rotura de tendón de Aquiles, es una posibilidad como alternativa para aparecer en cancha contra los cariocas después del que sería su retorno oficial esta noche contra Talleres en el ámbito doméstico.

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“Sabemos lo que significa Leandro para nosotros, Leandro y Tomi (Aranda, también lesionado) nos dan esa pausa que necesitamos, tenemos una idea, y hoy nos aceleramos o estuvimos imprecisos. La categoría de Leandro no la voy a descubrir yo. Pero tenemos jugadores con los que podemos jugar mejor. No ha sido nuestra mejor versión, en la presión también nos ha costado. Del ímpetu, las ganas, el ir a buscar, no me voy a quejar nunca. Me hubiese gustado un resultado más favorable, restan 90 minutos, somos Boca, vamos a ir a buscarlo. Pero antes tenemos a Talleres”, advirtió el Vasco Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al 0-1 en la Bombonera por la semi de Sudamericana.

¿Será momento de arriesgar al máximo emblema del plantel cuando se vendrá encima el Superclásico con River y la recta final del año? Boca recibirá esta noche a Talleres de Córdoba, se medirá con Vasco da Gama el próximo martes por la noche, visitará el domingo 25/10 a Independiente en Avellaneda y actuará en la Bombonera contra el Millonario el domingo 1° de noviembre. El fin de semana siguiente cerrará su participación en la fase regular del Clausura contra Defensa y Justicia en condición de local (día y horario a confirmar) y el 14 de noviembre disputará las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield.

El futbolista que volvería a concentrarse ante Vasco

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Si bien Alan Velasco no formó parte de la nómina de citados para el duelo de esta noche ante Talleres, Arruabarrena apuesta a tenerlo en consideración para la revancha contra Vasco da Gama y hasta evalúa ubicarlo en el equipo titular. El ex Independiente sufrió una distensión en el aductor izquierdo en la victoria contra Unión de Santa Fe y se perdió las últimas dos presentaciones de Boca. Arribaría al duelo en Río de Janeiro con más de dos semanas completas de recuperación y eso le da crédito para estar cerca de recibir el alta médica.

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