Sociedad

El Gobierno avanza con la compra de más de 40 formaciones nuevas para los trenes del AMBA

Se trata de 150 coches de pasajeros que reducirán casi a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras que actualmente prestan servicio en el área metropolitana

Trenes Argentinos avanza con la compra de más de 40 formaciones nuevas para los trenes del AMBA
Trenes Argentinos formalizó la compra de 43 formaciones nuevas por 324 millones de dólares bajo el marco de la Emergencia Ferroviaria (Trenes Argentinos)
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Trenes Argentinos efectuó el primer desembolso para la compra de 43 formaciones nuevas que circularán por las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La operación, enmarcada en la Emergencia Ferroviaria declarada mediante el DNU 525/24, demandará una inversión total de 324 millones de dólares y constituye la primera adquisición de este tipo desde 2015.

Las unidades, técnicamente denominadas Unidades Múltiples Diésel (DMU), comprenden un total de 150 coches de pasajeros que serán distribuidos en cinco ramales: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. Según el comunicado de la empresa, el material rodante del servicio metropolitano lleva más de una década sin renovar.

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El contrato no se limita a la entrega de los trenes, sino que contempla también la provisión de insumos, consumibles y componentes para garantizar el mantenimiento durante los primeros tres años de operación, junto con la documentación técnica y la puesta en marcha del material rodante.

Trenes Argentinos avanza con la compra de más de 40 formaciones nuevas para los trenes del AMBA
El acuerdo comercial garantiza la provisión de insumos y el mantenimiento técnico del material rodante durante tres años (Trenes Argentinos)

El pago inicial, concretado en las últimas horas según informó Trenes Argentinos, pone en marcha un cronograma que prevé la llegada de las primeras formaciones hacia finales de 2027. Por la red ferroviaria del AMBA circulan 1,3 millones de personas por día, una cifra que dimensiona el alcance de la modernización proyectada.

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Desde el punto de vista operativo, la incorporación de estas unidades apunta a mejorar las frecuencias gracias al incremento en la velocidad de circulación, reducir los tiempos de viaje y optimizar las condiciones de ascenso y descenso en los andenes. Además, las nuevas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en comparación con las locomotoras que actualmente prestan servicio en el área metropolitana.

El plan de acción definido en el decreto de emergencia —diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— no se agota en la adquisición de material rodante. Según el esquema trazado, también contempla obras de infraestructura orientadas a fortalecer la seguridad operacional en todas las líneas, además de la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias que integran el sistema.

Las obras que se realizaron en la línea Sarmiento

Los servicios eléctricos y diésel de la línea Sarmiento pasaron el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre por una serie de trabajos estructurales que se ejecutaron en distintos sectores de la traza. Las tareas, que abarcaron señalamiento, vías e infraestructura, se llevaron a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, con el foco puesto en la seguridad de los pasajeros y el uso eficiente de los recursos públicos.

Obras en el tren Sarmiento Trenes Argentinos
Diversos sectores ejecutaron tareas de vías, obras pluviales y refacciones en estaciones a lo largo del ramal Once-Moreno (Trenes Argentinos)

Según indicó Trenes Argentinos, una de las intervenciones centrales que se concretó fue la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, un centro neurálgico de la operación que tenía más de 40 años de antigüedad. Esa estación cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca. Con este paso, se cerró el ciclo de renovación de las tres mesas de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura en el ramal, tras las ya finalizadas en Castelar y Moreno.

En paralelo a la mesa de mando, se avanzó en la renovación de señales entre Liniers y Villa Luro, y se reemplazaron los aparatos de vías en Caballito. Al mismo tiempo, Trenes Argentinos Infraestructura renovó la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y ejecutó intervenciones en el andén central de Ramos Mejía y el andén 2 de Morón, como parte de una restauración integral destinada a mejorar la calidad de la prestación. También se concretaron obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

De forma simultánea, AUSA realizó tareas de renovación parcial de la vía cuarta en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen. Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones ejecutó el mejoramiento del paso a nivel Goya, emprendió obras civiles en el andén central de Ciudadela, actualizó el sistema eléctrico de la subestación Castelar y restauró el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua. A lo largo de todo el ramal eléctrico Once-Moreno y en los servicios diésel, se llevó adelante el desmalezado, la limpieza de plataformas y de la zona de vías en cada una de las paradas.

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