Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Luego de que la joven pidiera la absolución del psicológo de Diego Maradona, las hijas de Claudia Villafañe hicieron notar su enojo (Video: Amanece que no es poco-Olga)

Guardar

Después de 45 audiencias del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Dalma Maradona rompió el silencio y apuntó contra su media hermana Jana Maradona, quien pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados en la causa. La decisión generó un quiebre entre las hijas del exfutbolista y desató un cruce público que llegó a las redes sociales y a los medios de comunicación. En diálogo con el programa Amanece que no es poco, conducido por Elizabeth “la Negra” Vernaci en Olga, la actriz relató cómo se enteró de la postura de Jana, cuestionó la estrategia de su abogado y aseguró que la sorpresa fue total.

Dalma apuntó directamente contra el psicólogo y puso en duda cómo alguien podría pedir su absolución a la luz de las pruebas. “El médico que nos dijo ‘ustedes no pueden entrar, ustedes no pueden venir’ tiene un audio diciendo ‘tengo miedo de que me allanen, ayúdame a limpiar mi casa.’ ¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”, disparó. En esa línea, mencionó también los audios en los que, según su relato, se escuchaba a los imputados reírse y maltratar a su padre.

PUBLICIDAD

La hija mayor de Maradona y Claudia Villafañe contó que el día de la audiencia saludó a Jana con normalidad en la puerta del tribunal e incluso le envió un mensaje durante la jornada, sin recibir ninguna advertencia de lo que estaba por ocurrir. “Yo le mando un mensaje, me contesta como si nada. Yo digo: ‘¿Por qué ahí no me avisás?’”, recordó. Además, desmintió las versiones que indicaban que tanto ella como su hermana Gianinna sabían con diez días de anticipación sobre el pedido de absolución. “Te lo juro que no. Porque si no, no me voy a hacer la sorprendida”, sostuvo.

La hija del 10 volvió a remarcar que los médicos no la dejaban ingresar al domicilio (Video: Amanece que no es poco-Olga)

Sobre el vínculo con Jana, Dalma fue clara: la relación era “cordial” pero no cercana. Sin embargo, remarcó que su reacción no tiene que ver con un conflicto personal. “No es nada en contra de ella en particular porque es ella. Si otro hubiera hecho lo mismo, yo hubiera saltado igual”, explicó. “Me parece que estábamos todos alineados y de repente fue una sorpresa”, agregó.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando Dalma describió las condiciones en las que su padre vivió sus últimos días en la casa de Tigre, en la que terminó muriendo el 25 de noviembre. Relató que Gianinna envió fotos de una vivienda como opción para que el exjugador se instalara tras su salida de la Clínica Olivos, pero que finalmente se eligió otra y que fue Jana quien la fue a ver y la aprobó. “Esa casa era un desastre”, afirmó. Según su testimonio, el lugar no tenía un baño accesible, contaba con una puerta corrediza que dejaba entrar la luz, el frío y todo estaba mal hecho. “No tenía baño, o sea, estaba lejos el baño”, detalló, mientras la conductora completaba que Maradona no podía subir las escaleras.

La actriz también reveló las dificultades que enfrentaba para comunicarse con su padre durante ese período. Explicó que cuando lograban hablar por teléfono y Diego les decía que fueran a visitarlo, el entorno no podía impedirlo. Pero la situación cambiaba rápido. “Después lo empezaban a medicar y ya con el teléfono no entendía nada, o le apagaban el teléfono y yo ahí ya está”, relató. Nunca la dejaron entrar a la casa donde finalmente murió el astro del fútbol; recién pudo ingresar el día de su fallecimiento, cuando ya no había nadie.

PUBLICIDAD

La actriz aseguró que su deseo es que todos reciban condena (Video: Amanece que no es poco-Olga)

Consultada por Paulo Kablan sobre la posibilidad de un segundo juicio, Dalma no dudó. “Sí, obvio. Donde sea”, respondió. Junto a Gianinna, la mayor de las hermanas no ocultó cuál es el desenlace que espera. “Con Gianinna decimos que vayan todos presos, pero no queremos ahora repetir eso porque somos las locas que, bueno, que todos vayan presos”, dijo entre risas. Y lanzó una reflexión sobre la postura de Jana: “Yo me preguntaba, ¿qué va a hacer ella cuando, si Dios quiere, lo declaren culpable y ella lo defendió, ella pidió que lo absuelvan? ¿Qué va a hacer?”.

Dalma cerró la entrevista con un mensaje que trascendió la causa familiar. “Me parece que él se lo merece, como se lo merece todas las personas que están atravesando lo mismo que estamos atravesando nosotros. No porque sea Maradona ni mucho menos, al contrario. Lo hablo del ser humano y de sus familiares que van a reclamar justicia”, señaló. Para la hija del Diez, lo importante es que el proceso judicial no termine con este juicio.

PUBLICIDAD

Horas después de su paso por el programa de Olga, Dalma volvió a pronunciarse, esta vez desde sus redes sociales, con un extenso posteo dirigido a Jana. “Para mí también este tema termina acá porque el foco tiene que estar en lo único importante para mí y es que mi papá tenga justicia”, escribió. En el mensaje, insistió en que era mentira que supieran con diez días de anticipación sobre el pedido de absolución y le reclamó a su media hermana que dejara de ubicarse en un lugar de víctima.

El mensaje de Dalma a Jana luego de su paso por Olga (Instagram)

“Esta vez tomaste una decisión y te tenés que bancar que mucha gente no esté de acuerdo con vos o no pueda entenderte”, le espetó. También la desafió a explicar públicamente los motivos de su decisión: “En vez de hablar de mis impulsos, ¿por qué no explicás tu decisión? Que en definitiva es lo que importa y en tanto texto no lo vi”.

PUBLICIDAD