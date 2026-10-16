Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Gianinna Maradona llegando junto a Dalma al juicio por la muerte de su padre

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Gianinna Maradona publicó en sus redes sociales capturas de un grupo de WhatsApp llamado “Parte médico olivos”, en el que participaban, entre otros, familiares de Diego Maradona junto al psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov. Los mensajes, fechados el 23 de noviembre de 2020 —dos días antes de la muerte del exfutbolista—, muestran cómo el profesional les pedía a las hijas que respetaran el espacio de su padre y evitaran visitarlo, una indicación que hoy Dalma y Gianinna interpretan como parte del aislamiento que habría sufrido el ídolo en sus últimas horas.

Los chats del grupo de familiares y médicos de Diego Maradona que reveló Gianinna Maradona

Los chats del 23 de noviembre que Gianinna mostró al público

En la conversación, Gianinna preguntaba si había novedades sobre su padre y si las visitas seguían restringidas. “Alguien tiene novedades de papá? Las visitas siguen sin poder ser a nuestras ganas de estar con él sino respetando su espacio?”, escribió. La respuesta de Díaz fue directa: aseguró que Maradona estaba de buen humor pero con ganas de estar solo, y planteó que debían seguir sin acercarse.

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Gianinna Maradona publicó los chats con el psicólogo Carlos Díaz, aclarando que "en este grupo estábamos todos"

“Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de medicación y el alcohol cero”, respondió el psicólogo en el grupo. Díaz sugirió preguntarle a Diego si quería recibir visitas o videollamadas y que él mismo decidiera. A continuación, advirtió que la idea era evitar reacciones como las de la semana previa y que las decisiones debían quedar en manos del paciente: “Sino podemos generar esto del ‘enfermo’ que debe ser ‘cuidado’. Ya aceptar enfermera es un golazo”.

Gianinna acompañó las capturas con anotaciones propias. Sobre una de ellas escribió: “En este grupo estábamos todos”. En otra, señaló: “Esto es de lo que habla mi hermana”, en referencia a Jana Maradona y al pedido de absolución que su abogado formuló ante el tribunal.

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El último de los chats que publicó Gianinna Maradona, donde aparecen, además de ella y Carlos Díaz, Diego Jr. como "Diego Italia" y la dra. Agustina Cosachov

El origen de la pelea entre las hermanas Maradona

La publicación de los chats se produjo en medio de la fractura familiar que provocó la decisión del abogado Félix Linfante, representante de Jana, de solicitar la absolución de Díaz durante los alegatos del juicio por la muerte de Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro. El pedido sorprendió al resto de las querellas y a la propia fiscalía.

Dalma fue la primera en reaccionar. “Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Gianinna, a Verónica Ojeda y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento”, escribió en Instagram. Luego calificó la decisión de su hermana como “inentendible por donde se lo mire” y le dedicó una frase contundente: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

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Gianinna, por su parte, publicó su extensa carta tras las 45 audiencias del juicio y definió su postura sin rodeos: “Son culpables todos: los que hicieron y los que no hicieron también”.

Jana Maradona (c), hija del legendario futbolista argentino Diego Maradona, fue captada, este 19 de mayo, a su llegada al tribunal de San Isidro para declarar en el juicio que investiga la muerte de su padre, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Adán González

La respuesta de Jana y las dos posturas sobre el psicólogo

Jana respondió con un descargo en Instagram donde negó cualquier vínculo con Matías Morla y defendió la estrategia de su representación legal. “Todo se basa en una mentira”, sostuvo, y detalló que la postura sobre Díaz fue debatida previamente con los abogados de las otras querellas y la fiscalía. También recordó que pidió que se investigara como coautores del homicidio a allegados de Morla, entre ellos su cuñado y su hermana.

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Linfante había argumentado ante el tribunal que el psicólogo carecía de poder de decisión sobre el tratamiento de Maradona y que sus sugerencias solo se concretaron cuando Leopoldo Luque y Cosachov las aprobaron. En cambio, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, pidió cinco años de prisión para Díaz por homicidio culposo, 15 para el neurocirujano Leopoldo Luque y 10 para la psiquiatra Cosachov.

Con las exposiciones de las querellas finalizadas, el proceso continuará con los alegatos de las defensas. La sentencia quedará en manos de los jueces del tribunal de San Isidro.