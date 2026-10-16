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"Hoy esa frase tiene otro sentido": así fue la última aparición de Fernando Confessore en TN antes de su muerte

El meteorólogo estuvo al aire en las horas previas a su fallecimiento y sus compañeros de canal compartieron el video de ese momento

La señal de noticias compartió el último pronóstico que hizo el meteorólogo al aire de TN pocas horas antes de su muerte
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Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN, murió este viernes a la madrugada a los 58 años. En medio de la conmoción por su partida, sus compañeros de canal decidieron mostrar al aire cómo fue su última aparición televisiva.

Fue Mario Massaccesi quien se dio cuenta de que justo en ese momento, el de su última salida en la señal de noticias, esbozó una frase que, según afirmó el propio conductor, “hoy tiene otro sentido”.

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La última intervención de Confessore incluyó un pronóstico marcado por la inestabilidad climática. Indicó que la temperatura era de 19,8 °C y advirtió sobre lluvias y chaparrones aislados, algunos fuertes, con una probabilidad de entre 40% y 70%. Pero lo que más llamó la atención fue otra cosa, la que remarcó su compañero.

“Ahí ves al lado del logo de TN el símbolo del luto, ¿no? Para los que recién se despiertan, recién prenden la tele, Fernando Confessore murió esta madrugada, cincuenta y ocho años tenía. Ayer a las 14.57, en el programa que hace con Roxy Vázquez y Federico Seeber (por Nuestra Tarde), cuando nuestros compañeros se despedían con el ‘hasta mañana’ habitual, Confessore dijo algo. ¿Lo tenemos? Sí, claro, lo vamos a ver, mirá”, anunció Massaccesi.

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La última salida al aire de Fernando Confessore en TN

Todo comenzó cuando un compañero bromeó sobre la supuesta ausencia de Confessore en el piso de TN. “Vamos a visitar a Fernando Confessore, chicos”, dijo, como dando a entender que no estaba allí presente. Ante eso, Federico Seeber, conductor del ciclo Nuestra Tarde, aclaró: “Está acá en el estudio”.

Entonces, Confessore lanzó la frase que Massaccesi ahora asegura que cobró otro sentido tras su fallecimiento. “Sí, no me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente”, afirmó el meteorólogo. Y cuando otro compañero sugirió que él era “como el sol”, que a veces no se ve pero siempre está, el columnista remató con un contundente “por supuesto”.

Confessore, pocas horas antes de su muerte, bromeó junto a sus compañeros de TN al dar su último pronóstico
Confessore, pocas horas antes de su muerte, bromeó junto a sus compañeros de TN al dar su último pronóstico

En cuanto al pronóstico en sí, Confessore contó: “Diecinueve grados con ocho décimas tenemos ahora. El cielo por momentos se pone oscuro, de a ratitos quiere salir el sol y así de variable va a estar. Hoy es el día más inestable, chicos, ¿eh? De toda esta semana. Tenemos una posibilidad de lluvia y chaparrones aislados y algunos fuertes. Así que por las dudas con paraguas en mano y teniendo en cuenta que vamos a continuar con esta humedad por lo menos hasta el fin de semana”.

“El sábado y el domingo prometen tener cambios, me parece que se pone un poquito más estable, así que ya falta poco para ir cerrando este capítulo de humedad que ya viene desde hace dos semanas”, agregó.

“El último pronóstico. Me quedo con esta frase... Cuando le preguntan a Seeber si estaba (Confessore): ‘Siempre estoy presente’, les dijo él como al pasar. Y hoy esa frase tiene otro sentido. Sí, Fernando, no te equivocaste. Vas a estar siempre en el corazón de la gente y, por supuesto, en el recuerdo de estos, tus compañeros, que también con tantas horas de trabajo se convierten en nuestra segunda familia. Así te despedimos”, concluyó Massaccesi, conmovido.

La trayectoria de Confessore en TN y ARTEAR desde 1995

Confessore se formó primero en aviación, estudió para despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil y obtuvo una licencia de operador radiotelefonista restringido. En 1992 egresó de la Universidad de Buenos Aires como pronosticador meteorológico universitario.

El especialista en clima trabajaba en TN desde 1995
El especialista en clima trabajaba en TN desde 1995

Ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, donde se desempeñó hasta 1994 en la recepción e interpretación de imágenes satelitales. También realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

Tras su ingreso a ARTEAR en 1995, comenzó a participar en la pantalla de Todo Noticias. Dos años más tarde asumió como columnista y presentador del tiempo en TN de 7 a 9 y se sumó a El noticiero de Santo, por El Trece.

Además de sus intervenciones en televisión, estuvo al frente del segmento meteorológico de TN Agro y llevó sus conocimientos a Radio La Red, donde fue columnista en el programa de Fernando Carnota. En 2006 publicó junto a Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos.

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