El Salvador

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, llegó a El Salvador para una visita oficial con foco en seguridad

La mandataria costarricense fue recibida este viernes en el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero por la canciller Alexandra Hill Tinoco

La presidenta Laura Fernández Delgado llegó a El Salvador para cumplir una visita oficial centrada en seguridad y cooperación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La presidenta Laura Fernández Delgado llegó a El Salvador para cumplir una visita oficial centrada en seguridad y cooperación. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, llegó este viernes a El Salvador para cumplir una visita oficial con una agenda bilateral centrada en el intercambio sobre seguridad.

La jefa de Estado fue recibida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, según informó la Presidencia, a través de la Secretaría de Prensa.

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La llegada de Fernández abrió una agenda de actividades que contempla actos protocolarios y reuniones entre autoridades de ambos países. El Gobierno salvadoreño presentó la visita como una oportunidad para profundizar los vínculos diplomáticos y abordar asuntos de cooperación y desarrollo.

La ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, recibió a la mandataria costarricense en el aeropuerto internacional con honores de Estado. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, recibió a la mandataria costarricense en el aeropuerto internacional con honores de Estado. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La Presidencia de El Salvador difundió además un comunicado de bienvenida dirigido a la mandataria costarricense. “El Gobierno del presidente Nayib Bukele expresa su más cordial bienvenida a la señora presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado”, indicó el texto oficial.

Destacan la relación bilateral entre Costa Rica y El Salvador

De acuerdo con la información oficial, la visita de la jefa de Estado costarricense busca reafirmar la relación entre ambas naciones. El Ejecutivo salvadoreño sostuvo que el encuentro forma parte de su política de relaciones diplomáticas basadas en la amistad y la cooperación regional.

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Según un comunicado, la presencia de Fernández en territorio salvadoreño representa “una valiosa oportunidad para continuar estrechando los lazos de cooperación y entendimiento” entre los dos países. También expresó el deseo de que la agenda permita consolidar una relación de respeto, prosperidad y espíritu de amistad.

La recepción oficial incluyó los honores establecidos para la llegada de una presidenta extranjera. La Presidencia indicó que el protocolo refleja el acercamiento entre El Salvador y Costa Rica, en un momento en que ambos gobiernos prevén ampliar el diálogo en temas de interés común.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, arribó este viernes a El Salvador, donde fue recibida en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Laura Fernández conocerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo

Uno de los puntos anunciados para la agenda de la presidenta costarricense será una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Según la Presidencia salvadoreña, Fernández recorrerá el penal para conocer la estrategia aplicada por el Gobierno salvadoreño en materia de seguridad.

El Ejecutivo presentó ese recorrido como una oportunidad para que la mandataria observe de primera mano la experiencia salvadoreña. La Presidencia afirmó que las políticas impulsadas durante la gestión de Nayib Bukele han despertado interés en otros países de la región.

El Ejecutivo salvadoreño presentó la llegada de Fernández como una oportunidad para reafirmar los vínculos diplomáticos regionales. (Foto cortesía Casa Presidencial)
El Ejecutivo salvadoreño presentó la llegada de Fernández como una oportunidad para reafirmar los vínculos diplomáticos regionales. (Foto cortesía Casa Presidencial)

En sus publicaciones oficiales, el Gobierno salvadoreño vinculó la visita de la mandataria de Costa Rica con el intercambio de experiencias sobre seguridad y desarrollo. “La visita oficial de la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, estrecha los lazos de cooperación en temas de seguridad y desarrollo”, indicó la Secretaría de Prensa.

El comunicado oficial añadió que la presencia de la presidenta costarricense permitirá continuar el diálogo político entre los dos gobiernos. “Bienvenida, presidenta Laura Fernández. El Salvador le recibe con respeto, aprecio y espíritu de amistad”, concluyó el mensaje difundido por la Presidencia.

En la tarde de este día, Fernández tiene prevista una reunión con Bukele, en la Casa Presidencial.

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