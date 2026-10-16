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Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

La actriz viajó a Los Ángeles para la avant première de Digger junto a su pareja, Nicolás Giacobone, uno de los guionistas del filme de Iñárritu, y compartió los detalles de una charla que no esperaba

La actriz Mariana Genesio Peña habla frente a un micrófono durante una entrevista en un estudio de transmisión. Durante el fragmento, relata su experiencia al conocer al actor estadounidense Tom Cruise mientras viste una gorra naranja y remera oscura.
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Mariana Genesio Peña viajó a Los Ángeles para acompañar a su pareja, el guionista Nicolás Giacobone, al estreno de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. Lo que no esperaba era terminar cara a cara con una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, charlando y cruzando miradas en un brunch exclusivo organizado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA). La actriz contó los detalles de ese encuentro en ¿Qué hacemos acá?, el programa que conduce junto a Tamara Pettinato y Fernando Balmayor en el canal de streaming Wapa.

La premiere del filme tuvo lugar el 28 de septiembre en el Directors Village de Westwood. Pero antes del evento principal, los organizadores convocaron a un brunch en las galerías David Geffen del LACMA, donde el artista pop Ed Ruscha presentó un póster original inspirado en la película. Giacobone asistió como uno de los guionistas del filme, y Genesio Peña lo acompañó.

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Fotografía doble que muestra a Mariana Genesio Peña con gorra junto a un micrófono y a Tom Cruise sonriendo con traje oscuro.
Mariana Genesio Peña habló de su encuentro en Los Angeles con el actor estadounidense Tom Cruise

“Vine vestida de diva y Tom me miraba a los ojos”

La actriz reconoció que no tenía la ropa adecuada para la ocasión. “Yo llevé ropa para estar de chabón, jean, remerita para caminar Los Ángeles, y vestido para vestirme de diva de Hollywood. No tenía para brunch en un museo”, relató. La solución fue un vestido colorado de cuerpo entero, sin tacos —mide 1,80—, y la certeza de estar “overdress” para el encuentro.

Lo que siguió la sorprendió. Según su relato, Cruise se acercó con naturalidad, la saludó y mantuvo una conversación distendida. “Se acercó superdivino, superamoroso y conversó conmigo, me miró a los ojos”, describió. La actriz admitió que, pese a haber asistido a numerosas fiestas con figuras de la industria del cine, la actitud del actor la descolocó. “Yo esperaba que fuera superfóbico”, confesó, y agregó con humor que probablemente la confundió con Nicole Kidman: “Habrá visto, toda rubia, alta”.

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Genesio Peña reconoció que la situación la intimidó. “Toda pavota, gorda, colorada, como si nunca hubiese visto un famoso”, se describió a sí misma durante la charla en el streaming. Antes de retirarse del evento, Cruise volvió a acercarse para despedirse y le dijo: “Nos vemos mañana”, en referencia a la avant-première. “Yo dije: ‘Soy íntima de Tom’”, bromeó la actriz.

También reveló un detalle sobre la logística personal de la estrella: al salir del museo, Cruise se dirigió a un tráiler donde se cambió de ropa porque, según contó, había llegado en moto, solo, como se traslada habitualmente por la ciudad.

Mariana Genesio Peña y Nicolás Giacobone
Mariana Genesio Peña y Nicolás Giacobone

Giacobone, de Birdman a Digger junto a Iñárritu

La presencia de Genesio Peña en Los Ángeles se debió al trabajo de su pareja en el filme. Giacobone participó en la reescritura del guion de Digger junto a Alexander Dinelaris Jr. y Sabina Berman, convocados por Iñárritu para retomar un proyecto que el director mexicano tenía guardado desde hacía una década. El equipo repitió la fórmula de Birdman, la película que en 2015 le valió a Giacobone el Oscar al mejor guion original.

En una entrevista con Teleshow, el guionista argentino detalló cómo fue el proceso creativo. “Nos comentó que tenía este proyecto que había empezado a trabajar hacía diez años. Dijo: ‘Tengo esto encajonado, a ver si lo podemos retrabajar’”, recordó. Las jornadas de escritura con el director mexicano combinan caminatas, cenas y largas sesiones de conversación antes de poner las ideas en papel. “No escribimos mucho al principio. Se trata más de pasar tiempo juntos, de poder decir lo que uno tiene en la cabeza sin miedo”, explicó.

Sobre la experiencia de trabajar junto a Cruise, Giacobone reconoció el peso de la figura: “Es increíble. Uno tiene los recuerdos de espectador. Poder estar cerca, verlo ensayar y ayudar a construir esto es algo que no se va a repetir”. Sin embargo, destacó que lo más significativo fue la invitación de Iñárritu a colaborar en una producción filmada en los estudios Pinewood de Londres. “No recuerdo una película de estudio que sea tan rupturista, que juegue tanto”, sostuvo.

El filme, que tiene entre sus guionistas a Nicolás Giacobone, buscará un lugar en los próximos premios Oscar (Video: Warner Bros)

Una sátira climática con un presupuesto de hasta 180 millones de dólares

Digger es una comedia negra y satírica en la que Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya empresa desencadena un desastre ecológico en Groenlandia. Filmada en formato VistaVision en los estudios Pinewood de Londres, la película se estrenó en la Argentina el 1 de octubre. Con un presupuesto estimado de entre 125 y 180 millones de dólares, recaudó apenas 8 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y dividió a la crítica.

Genesio Peña, por su parte, también tiene novedades en el plano profesional: su película Las flores de Julia, dirigida por Cris Tapia Marchiori, competirá por el Colón de Oro en la 52.ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre en España. En la coproducción argentino-chilena, la actriz interpreta a una mujer trans que regresa a su pueblo natal y se reencuentra con su madre —papel de Paulina García—, quien no la reconoce.

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