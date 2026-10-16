Cultura

Charly García en clave sinfónica y coral: la Sinfónica Juvenil y el Coro Nacional revisitan Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista

El Palacio Libertad abrirá sus puertas el 17 y 18 de octubre para un homenaje gratuito que recorre décadas de música argentina. Arreglos de Gaby Goldman y un repertorio que incluye algunos de los temas más emblemáticos del artista

Charly García (EFE/Juan Manuel Barrero)
Charly García (EFE/Juan Manuel Barrero)
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El ciclo Esenciales presentará en el Palacio Libertad el concierto Charly sinfónico coral el sábado 17 de octubre, a las 20 h, y el domingo 18, a las 19 h. La producción homenajeará a Charly García con una relectura sinfónica y coral de su trayectoria en Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista.

La actividad será gratuita y requerirá entradas. La reserva virtual estará disponible desde dos días antes de cada función, a partir de las 14 h, hasta agotar el cupo, con un límite de dos localidades por persona; los menores deberán ingresar acompañados por un adulto.

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La propuesta, concebida originalmente por Valeria Ambrosio, tendrá arreglos y dirección musical de Gaby Goldman. Participarán la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín y el Coro Nacional de Música Argentina.

Adios Sui Generis
La Sinfónica Juvenil y el Coro Nacional revisitan Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista

El repertorio incluirá Inconsciente colectivo, Seminare, Desarma y sangra y Canción de Alicia en el país. La función del sábado se transmitirá en vivo por la radio en línea del Palacio Libertad.

Quienes completen el formulario deberán retirar las entradas físicas el día de la función, desde las 14 h y hasta el inicio, en los mostradores de la planta baja. También se entregará un cupo de localidades directamente en la boletería durante esa jornada, hasta agotar la capacidad de la sala.

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