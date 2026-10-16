Wall Street profundiza las bajas ante la salida de fondos de las acciones tecnológicas

El Nasdaq cae casi 4% en la semana.

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Los principales indicadores de Wall Street se encaminan a cerrar en baja este viernes, arrastrados por las acciones tecnológicas y las dudas sobre las valuaciones vinculadas a la inteligencia artificial. El Dow Jones de Industriales cedió 0,4%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq cayó 2%.

El índice de referencia S&P 500 perdió 1%, ya que la preocupación por el sector de la inteligencia artificial ejerció presión sobre las acciones de software y semiconductores. Las bajas en tecnología contrastaron con el avance del sector de salud, que alcanzó máximos históricos.

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CoreWeave, respaldada por Nvidia, se desplomó 12,4% ante la persistente preocupación por el elevado endeudamiento del operador de centros de datos. La acción había rebotado el jueves luego de que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, expresara optimismo sobre la compañía.

Otras empresas de “neocloud”, como Nebius Group e Iren, también operaron en baja en una sesión marcada por la cautela sobre las firmas vinculadas a la expansión de infraestructura para inteligencia artificial.

El sector de los semiconductores volvió a perder terreno tras una semana volátil. El índice general de chips cedió, en un contexto de revisión de las apuestas que habían impulsado este año el avance de las compañías asociadas a la inteligencia artificial.

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El S&P 500 y el Nasdaq registran pérdidas semanales de 1,8% y 4,1% respectivamente, mientras que el Dow Jones obtuvo una leve alza de 0,5%

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron una semana negativa después de la venta de acciones de chips registrada en las ruedas previas, mientras que el Dow Jones finalizó el período con una variación inferior a 1%.

La mayoría de las acciones de gran capitalización también registraron caídas: Meta cedió 4,2%, lo que presionó al sector de servicios de comunicaciones y al Nasdaq. Tesla, en cambio, subió más de 1% tras presentar un rediseño de su modelo Roadster.

El retroceso de las acciones de chips de memoria a principios de esta semana, debido al temor por la competencia china y a la preocupación por la deuda de CoreWeave, “proporcionó a los inversores una excusa para reducir su exposición a todas las empresas relacionadas con la IA”, dijo a Reuters David Morrison, analista senior de mercados de Trade Nation.

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“Un tono más cauto ensaya Wall Street en la última rueda de la semana, aún a tiro de los máximos mientras navega a diario los vaivenes de los ¨headlines¨, lo cual condiciona a los activos domésticos, toda vez que siguen rehenes del humor externo y pesan los factores idiosincráticos", comentó el economista Gustavo Ber.

Vector Investments observó “un contraste entre la persistencia de la inflación estadounidense y una moderación reciente de los rendimientos de sus bonos. Los indicadores de precios de septiembre, publicados el miércoles y el jueves, sorprendieron al alza; sin embargo, los mensajes de la Reserva Federal mantienen abierta la evaluación sobre el ritmo de eventuales ajustes monetarios. La respuesta de los mercados no depende únicamente de los datos de inflación, sino también de las perspectivas de crecimiento y financiamiento”.

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El S&P 500 y el Nasdaq cerraron la semana con pérdidas, condicionados por el retroceso del sector tecnológico y de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. El Dow Jones de Industriales, por su parte, concluyó el período con una variación acotada.

Los informes de esta semana sobre la inflación de los precios al consumo y al productor, más altos de lo esperado, han confirmado que las presiones sobre los precios se están traspasando desde la energía a otros productos.

En tanto, los precios del petróleo subieron más de 3% y se encaminaron a ganancias semanales por la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio. El mercado reaccionó a la escalada de los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte tocaron USD 110 el barril por primera vez desde mayo, mientras que los futuros del WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos se acercaron a USD 100 por barril.