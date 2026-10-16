Economía

La Argentina e Israel preparan una misión comercial con foco en tecnología, inversiones y carne

La agenda conjunta busca ampliar el comercio bilateral y generar nuevas oportunidades de negocios. La importancia de las exportaciones de carne

Argentina e Israel buscan fortalecer la relación comercial (Adrián Escandar)
Argentina e Israel buscan fortalecer la relación comercial (Adrián Escandar)
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Tras la finalización de la Semana de la Carne, Argentina e Israel impulsarán una agenda conjunta de inversión y comercio bilateral, con foco en tecnología e innovación. Las autoridades de ambos países acordaron avanzar en la organización de una posible misión comercial de empresas israelíes.

Se da luego de que el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, encabezara en Tel Aviv una reunión de trabajo con su par israelí, Nili Shalev, CEO del Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel (IEICI). Se trata de una institución público-privada que promueve las exportaciones y la internacionalización de unas 5.000 empresas israelíes, con fuerte presencia en sectores como fintech, salud, seguridad y tecnologías del agua.

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Los funcionarios destacaron el potencial de la conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para noviembre próximo, con el objetivo de fortalecer el vínculo bilateral y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Además, Sucalesca y Shalev definieron un cronograma de trabajo conjunto para impulsar encuentros B2B en ferias internacionales y conectar a más empresas argentinas e israelíes de distintos sectores.

Tres hombres con traje y corbata de pie ante un fondo azul institucional, flanqueados por las banderas de Argentina e Israel
El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish

El acuerdo surge tras la Semana de la Carne Argentina en Israel, que se llevó adelante con el objetivo de potenciar el liderazgo del sector cárnico nacional en ese país.

“Israel es el tercer destino de exportación de la carne argentina y un mercado ávido en incrementar la cantidad de toneladas que llegan desde nuestro país. Venimos, justamente, a consolidar esa posición y aumentar la cuota de mercado. Estamos muy contentos con los excelentes resultados que nos estamos llevando”, dijo Sucalesca después de la ronda de negocios en Tel Aviv.

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El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, destacó que uno de los rubros por los cuales Argentina es reconocida en Israel es por su carne de calidad. “Entre los consumidores es elegida como la mejor”, resaltó.

La misión comercial a Israel busca ampliar la presencia argentina en un mercado estratégico para la carne bovina, en el que el país cuenta con una ventaja competitiva por su capacidad de abastecer cortes kosher, que alcanzan precios superiores en el mercado internacional.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne vacuna a ese destino mantuvieron una tendencia positiva, con un incremento tanto en el volumen comercializado como en el valor de los embarques. Según cifras oficiales, entre enero y junio se exportaron 411.705 toneladas, un 10% más que en el mismo período de 2025.

La misión comercial a Israel busca ampliar la presencia argentina en un mercado estratégico para la carne bovina, en el que el país cuenta con una ventaja competitiva por su capacidad de abastecer cortes kosher.
La misión comercial a Israel busca ampliar la presencia argentina en un mercado estratégico para la carne bovina, en el que el país cuenta con una ventaja competitiva por su capacidad de abastecer cortes kosher.

En julio, según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), las ventas a ese país alcanzaron las 7.431 toneladas peso producto. El volumen registró subas de 50,4% respecto del mes anterior y de 46,9% interanual, lo que representó un incremento de 2.370 toneladas frente a julio de 2025.

En ese contexto, Israel se posiciona como el tercer destino de las exportaciones argentinas de carne bovina, detrás de China y EEUU y por delante de la Unión Europea. El mercado israelí concentra el 10% de las ventas externas del sector.

Uno de los principales diferenciales de la oferta nacional es la carne vacuna kosher, cuya producción y procesamiento deben ajustarse estrictamente a los preceptos de la ley judía (Kashrut). Este procedimiento requiere supervisión especializada y el cumplimiento de exigencias religiosas y sanitarias específicas.

Para que la carne sea considerada kosher, la faena no debe realizarse mediante los métodos convencionales de la industria, sino bajo una técnica ritual denominada Shejitá: la lleva a cabo un rabino especialista capacitado que, a su vez, utiliza un cuchillo especial. El procedimiento busca evitar el sufrimiento del animal.

Debido a la complejidad logística y a los controles adicionales que demanda su elaboración, la carne kosher puede alcanzar precios aproximadamente un 66% superiores a los de otros productos en el mercado internacional. Esta característica, sumada al volumen de las operaciones y al crecimiento de la demanda, convierte a Israel en un destino de alto valor para las exportaciones argentinas.

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