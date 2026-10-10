Cultura

“Un distinguido coleccionista privado”: Jeff Koons subasta una parte de su colección privada valuada en 100 millones de dólares

Gran parte del paquete que ofrece Christie’s procede de una oleada de compras a finales de la década de 2000 e incluye arte de la Edad de Oro neerlandesa y obras de Manet y Picasso

Un cuadro de estilo cubista con un marco de madera labrada cuelga sobre una pared lisa de tono claro.
Alex Rotter, presidente global de Christie’s, dijo que un Picasso de 1969 titulado "Le Baiser" sería el lote estrella, con un valor estimado de unos 40 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un conjunto de valiosas obras de arte que abarca 500 años de historia será vendido en noviembre por lo que la casa de subastas Christie’s describió únicamente como un “distinguido coleccionista privado”. Esa es una descripción algo modesta. El vendedor es posiblemente el artista vivo más famoso del mundo: Jeff Koons, según dos expertos en subastas con conocimiento del acuerdo que no estaban autorizados a hablar oficialmente. La venta formará parte de las subastas destacadas de noviembre en Nueva York.

Durante las últimas décadas, Koons, de 71 años, ha reunido una pequeña colección de obras de arte, en su mayoría en su casa adosada del Upper East Side. Ahora vende nueve pinturas de artistas como Picasso, Manet y el pintor de la Edad de Oro neerlandesa Cornelis van Haarlem. Se calcula que la colección se venderá por más de 100 millones de dólares, según Christie’s, que se negó a identificar públicamente al consignador.

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“Es una visión”, dijo . La obra es emblemática de la exploración del artista sobre los amantes durante la última década de su vida, cuando sus imágenes de parejas entrelazadas parecían difuminar la línea entre la pasión y la violencia.

Jeff Koons portadaa
Jeff Koons, fotografiado por Renee Cox

Koons ha explorado temas similares en su propia carrera. Su serie Made in Heaven, de principios de la década de 1990, incluyó imágenes sexuales de él mismo y de Ilona Staller, la modelo húngara conocida como Cicciolina. (La pareja tuvo un hijo y estuvo casada brevemente). “Intentaba eliminar toda culpa y vergüenza en cualquier forma”, declaró recientemente a T Magazine sobre la serie.

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En 2008, Koons compró la pintura de Picasso en una subasta de Sotheby’s por 17,4 millones de dólares, o 27,1 millones de dólares actuales. Tres años después, adquirió otra pintura de Picasso de la misma serie por 10,5 millones de dólares, o 15,6 millones de dólares tras el ajuste por inflación.

Desnudo al pastel de Manet de una mujer preparándose un baño en una tina.

Durante una entrevista de 2024 con ARTE, un canal de televisión europeo, Koons expresó su fascinación por las obras tardías de Picasso. “Realmente creo que Picasso estuvo en su momento más generoso”, dijo el artista. “Era una especie de chamán portador de la antorcha, que nos mostraba que podemos tener una vida más rica y mejor”.

Koons sigue siendo uno de los pocos artistas vivos cuyo nombre es conocido en todos los hogares, pero su predominio en el mercado ha disminuido desde su punto máximo en la subasta de 2019 en Christie’s, donde su escultura de conejo de acero inoxidable de 1986 se vendió por 91,1 millones de dólares. La base de datos independiente del mercado ARTDAI estimó que el rendimiento financiero de sus obras de arte en subastas durante la última década ha caído casi un 60 % (no incluye las ventas privadas). Koons también ha cambiado de galerías en los últimos años: dejó David Zwirner y Gagosian en 2021 para ir a Pace Gallery, solo para cambiar de rumbo cuatro años después y volver a Gagosian.

Una persona cercana al acuerdo con Christie’s dijo que la motivación de Koons para vender la colección era reinvertir en su práctica artística.

Jeff Koons
Su serie "Made in Heaven", de principios de la década de 1990, incluyó imágenes sexuales de él mismo y de Ilona Staller, la modelo húngara conocida como Cicciolina

La colección de Koons es una ventaja para Christie’s en una temporada de subastas que, hasta ahora, ha visto cómo el conjunto de obras de arte más caro iba a parar a su competidor, Sotheby’s. Esa empresa obtuvo recientemente 12 pinturas valoradas en 450 millones de dólares, incluidas obras de van Gogh, Cézanne, Pissaro y otros impresionistas, procedentes de la herencia de Carlos Pedro Blaquier y Nelly Blaquier de Arrieta, herederos de una fortuna azucarera argentina.

Christie’s ha otorgado una garantía a Koons por las obras de arte. La subasta, el 17 de noviembre, se titula Heroes and Lovers.

Heroes hace referencia a una pintura de van Haarlem de 1590 que representa el mito de Hércules y el dios del río Aqueloo compitiendo para casarse con una princesa. Koons había comprado la obra de arte en 2008, pagando 8,1 millones de dólares, más de cuatro veces la estimación máxima, o 12,6 millones de dólares actuales. Christie’s calculó que se vendería por unos 12 millones de dólares este otoño.

Koons ha comentado directamente sobre la obra de van Haarlem. En 2015, adaptó otra de las pinturas del manierista neerlandés para sus pinturas de bolas de observación. El artista contemporáneo colocó una gran bola azul en el centro de la versión del artista neerlandés de la historia bíblica sobre la matanza de los inocentes en Belén.

Koons dijo que la bola de observación “representa la inmensidad del universo y, al mismo tiempo, la intimidad de aquí mismo, ahora mismo”.

Fuente: The New York Times

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