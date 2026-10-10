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La felicidad de Barby Franco y Fernando Burlando por el logro de su hija Sarah: “Después de tanto tiempo de lucha”

Con fotos y palabras, la modelo y el abogado compartieron su alegría por la noticia vinculada a la niña

Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah
Barby Franco, Fernando Burlando y su hija Sarah
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Barby Franco compartió en sus redes sociales la alegría por un logro familiar que se le venía postergando: la obtención de la ciudadanía italiana de su hija Sarah, fruto de su relación con el abogado Fernando Burlando. El anuncio llegó acompañado de fotografías de la niña en brazos de su padre y con el pasaporte europeo en sus manos y una extensa carta donde expresó sus sensaciones.

“Después de tantos años de lucha, finalmente llegó este día”, escribió la modelo en el posteo, en el que repasó el camino recorrido hasta alcanzar ese resultado. Franco detalló que el proceso demandó un esfuerzo sostenido en el tiempo. “Fueron años de trámites, de esperas interminables, de papeles, de paciencia y de no bajar nunca los brazos”, relató.

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El camino, según sus palabras, “parecía no terminar más”, hasta que llegó la confirmación que compartió con sus seguidores en sus redes: “Hoy, Sarah tiene su ciudadanía italiana.”

La intmidad del festejo: Barby con el documento en sus manos y su padre mirándola con orgullo
La intmidad del festejo: Barby con el documento en sus manos y su padre mirándola con orgullo

La ciudadanía italiana por descendencia es un trámite que permite a hijos, nietos o bisnietos de italianos acceder a la nacionalidad de ese país y, con ella, a los beneficios de formar parte de la Unión Europea; el proceso suele demandar años debido a la revisión de documentación familiar y a la demora de los consulados.

Franco remarcó que “detrás de este logro hay años de esfuerzo, ilusión y perseverancia” y sostuvo que, con el resultado obtenido, “valió la pena cada espera, cada paso y cada momento” en el que la familia imaginó que ese día llegaría.

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Para la modelo, el documento obtenido por su hija excede lo administrativo. “Es historia, raíces, identidad, familia y el legado de nuestros antepasados que sigue vivo en ella”, escribió en el posteo. Franco vinculó el trámite con la memoria familiar y con los antepasados que, según su relato, mantienen un lazo con Italia que ahora se traslada a la hija.

Dirigiéndose directamente a la niña, expresó que “hoy se abre una puerta más” para su futuro, “con nuevas oportunidades y un pedacito” de su historia “reconocido para siempre”. El mensaje incluyó además una reflexión sobre la importancia de conocer los orígenes familiares: “Nunca dejes de conocer tus raíces, porque saber de dónde venís también es parte de descubrir quién sos”, escribió Franco en referencia a Sarah.

Sarah Burlando cumplirá cuatro años en diciembre
Sarah Burlando cumplirá cuatro años en diciembre

Las imágenes que acompañan el posteo condensan la alegría de un festejo familiar al aire libre: Sarah, en brazos de Burlando, levanta orgullosa su pasaporte mientras él la mira con una sonrisa y celebra la noticia junto a ella.En la otra toma, la niña exhibe el documento a la altura del rostro, de frente a la cámara, en el mismo abrazo con el que su padre celebra la noticia.

Franco cerró su mensaje con una frase que resume el tono general del posteo: “Después de tantos años, ¡lo logramos!”. Agregó, además, que “la espera terminó, el sueño se hizo realidad” y que la historia familiar “sigue escribiéndose”.

El lazo entre Franco, Burlando y su hija tiene un lugar propio en los relatos que la modelo compartió sobre su vida familiar. En una entrevista con su amiga Pampita para Infobae, la pareja repasó el momento en que Sarah llegó a sus vidas en 2022, tras años de búsqueda, un hecho que “marcó un punto de inflexión” en la relación que mantienen desde hace 16 años.

La modelo relató que, luego de someterse a tratamientos de fertilidad sin resultado, el embarazo de Sarah se dio “de la nada” y de forma natural, pocos meses después de una peregrinación a la Basílica de Luján, una convicción religiosa que comparten ambas amigas.

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