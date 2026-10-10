Qué afiliados de PAMI pueden recibir $58.560 por mes y cómo solicitar el beneficio

El beneficio está vigente desde mayo pasado. (Reuters)

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La cobertura de PAMI incluye, además de la atención médica y la entrega de medicamentos, distintas ayudas económicas para afiliados con necesidades específicas de salud. Entre ellas figura un subsidio pensado para quienes deben seguir una dieta estricta a causa de una enfermedad crónica y afrontan, por ese motivo, un gasto adicional en alimentos.

Se trata del subsidio económico por celiaquía. Según informa el organismo en su sitio oficial, PAMI otorga una ayuda mensual de $58.560,98, vigente a partir del período mayo 2026 y regulada por el Ministerio de Salud de la Nación.

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De acuerdo con PAMI, el objetivo de la ayuda es “que las personas afiliadas con celiaquía puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten”. Para recibirla, los interesados deben presentar la documentación correspondiente y realizar el trámite 100% online.

La celiaquía es una enfermedad que obliga a quitar de la dieta los alimentos que contienen gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. El tratamiento consiste en una alimentación libre de TACC que debe sostenerse de manera permanente, por lo que el acceso a harinas y premezclas específicas forma parte del gasto cotidiano de quienes la padecen.

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Para acceder al beneficio, los afiliados deben presentar los estudios médicos que avalen la enfermedad. (Getty)

Quiénes pueden acceder al subsidio

El beneficio está destinado a las personas afiliadas a PAMI que tienen celiaquía y pueden acreditar el diagnóstico con la documentación médica que pide el organismo. No alcanza con declarar la condición: el trámite exige presentar estudios y certificaciones que la respalden.

Respecto de quién puede iniciar la gestión, PAMI aclara que “el trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar”. Esto permite que un allegado se ocupe de reunir los papeles y presentarlos cuando el afiliado no pueda hacerlo por sus propios medios.

Qué documentación hay que presentar

PAMI solicita documentación personal, administrativa y médica. En el primer grupo se encuentran el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.

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En cuanto a la parte médica, el organismo pide un resumen de historia clínica donde conste la sintomatología clínica. También requiere los resultados serológicos, es decir, los análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio, y los resultados histopatológicos, que corresponden a la biopsia realizada al momento de la videoendoscopia digestiva alta.

El último requisito es la certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, que debe ser emitida por el especialista que atiende al paciente. Conviene reunir todos los documentos antes de iniciar la gestión, ya que se trata de estudios que en muchos casos están en distintos consultorios o centros de salud.

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Cómo se realiza el trámite

Según PAMI, el trámite se realiza a través de la propia web del organismo. Además, precisa que se puede hacer “desde el celular, tablet o computadora”, y en su sitio ofrece un video para quienes necesiten una guía sobre cómo realizar gestiones en línea.

El trámite se puede realizar de manera online o presencial. (Getty)

Quienes prefieran la atención presencial también tienen esa opción. PAMI aclarar que previamente se debe sacar turno online para una mejor atención.

En la misma página del subsidio, además de la opción para iniciar el trámite web, figuran dos herramientas complementarias: una para realizar un reclamo vinculado al subsidio y otra para consultar el estado del trámite. De esa manera, el afiliado puede seguir la gestión una vez presentada la documentación.

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Cómo afiliarse a PAMI

Como el subsidio está dirigido a personas afiliadas, el primer paso para quienes aún no lo son es completar la afiliación. La afiliación titular definitiva está reservada para quienes reciben un beneficio de jubilación o pensión nacional, siempre que se verifiquen los descuentos a favor de PAMI. El trámite puede gestionarse personalmente o por medio de un apoderado autorizado.

Existen además otras modalidades. Pueden afiliarse las personas mayores de 70 años sin beneficio previsional, quienes perciben beneficios previsionales del sistema italiano en la Argentina, quienes sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo de 2001 y los beneficiarios en trámite de jubilación en la Anses que requieran cobertura médica.

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La credencial de PAMI es digital y se puede obtener desde la aplicación para teléfonos móviles. Es uno de los documentos que se necesitan para el subsidio por celiaquía, por lo que conviene tenerla disponible antes de comenzar.