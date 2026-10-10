Cultura

“Hemos pasado de una censura ilustrada a una censura de la ignorancia”: el mensaje contundente de la Feria del Libro de Rosario

La historiadora Marcela Ternavasio dio el discurso de apertura, en un acto que apuntó al financiamiento de la cultura y el peligro de no saber. “No habrá nunca una IA que frasee como Saer”, dijo el intendente Pablo Javkin

Una mujer con gafas y abrigo claro habla frente a un micrófono desde un podio, bajo un letrero que dice cultural Fontanarrosa
La historiadora Marcela Ternavasio inauguró la Feria del Libro de Rosario con un discurso sobre la evolución de la censura hacia el prejuicio ideológico. (Guillermo Turin Bootello/FILRO)
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“Hemos pasado de una censura ilustrada a una censura de la ignorancia”, dirá, desde el escenario, la historiadora Marcela Ternavasio enseguida, cuando le toque el turno de dar el discurso de apertura de la Feria del Libro de Rosario 2026. Y —cómo no, de eso trabaja- hace historia: “En el pasado, los censores solían ser lectores. En los sistemas más sofisticados, el trabajo de censor suponía tener conocimiento y habilidades retóricas para fundamentar las razones que llevaban a prohibir la circulación de un libro o la exclusión de algunas partes del texto consideradas herejes, obscenas o políticamente peligrosas”. En cambio hoy “ya no hace falta leer, conocer o contar con cierto capital cultural para censurar o desprestigiar una obra, sino dar rienda suelta al prejuicio ideológico”. Y ahí va la conclusión: “Hemos pasado de una censura ilustrada a una censura de la ignorancia”.

El público, las autoridades, la industria editorial presentes en el Cultural Fontanarrosa, aplauden. Con esa potencia abre una feria que seguirá hasta el domingo 18. Y en la que habrá figuras como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, Guillermo Martínez, Martín Kohan, Viviana Rivero, María Teresa Andruetto, Rep, Narda Lepez y Reynaldo Sietecase, entre otros.

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Ternavasio es una estudiosa reconocida y su último libro, Rosas, ha sido y sigue siendo ampliamente leído y comentado. Desde ese lugar, aprovechará y contará algo que a los rosarinos -ella es de Cañada de Gómez, no muy lejos de la ciudad- les va a gustar. Dice así: “Cuando ingresa la primera imprenta móvil a Rosario, a fines de 1851, en la campaña del Ejército Grande que terminó derrocando al régimen rosista, su boletinero, Domingo Faustino Sarmiento, editó la primera hoja impresa en lo que por entonces era una pequeña villa que apenas superaba los tres mil habitantes. En esa hoja, Sarmiento dejó estampada la profecía autocumplida: ‘El Rosario está destinado por su posición topográfica a ser uno de los más poderosos centros comerciales de la República Argentina, y sería una de las más puras glorias que codiciaría, acelerar el día de su engrandecimiento y prosperidad’”.

Alguno sonríe. Y, algo de eso hay.

Personas sentadas de noche frente a un escenario con pantallas e iluminación azul ante el edificio del Centro Cultural Fontanarrosa
La desfinanciación de la ciencia, la educación y la cultura por parte del Estado Nacional formó parte del debate en el acto de apertura. (Guillermo Turin Bootello/FILRO)

En el acto de apertura de esta feria -coorganizada por la Provincia, la Ciudad y la Fundación El Libro- están el intendente Pablo Javkin; la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, y la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda, entre otros. Será un acto con posiciones políticas claras, en una ciudad y una provincia gobernadas por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

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En su discurso, Javkin también apunta a ciertos riesgos del presente: “Hoy, cuando parece que la humanidad debiera rendirse ante el reino de los algoritmos y las artificialidades, hay que sostener más que nunca estos encuentros de creatividad, arte y pensamiento”, dice. Y refuerza: “Porque no habrá nunca una IA que frasee como Saer. Porque no habrá nunca una máquina que invente mundos como los que construyó Gorodischer. Porque ante la amenaza de la ignorancia, tenemos el deber civilizatorio de defender la sorpresa y el imperio de la imaginación”.

Eso, la ignorancia. Eso se combate en la Feria del Libro. Como advierte Ternavasio: “Saber administrar la ignorancia es una cuestión de primer orden para quienes manejan el timón de la nave de un Estado”. ¿Y qué hacer? La historiadora propone: “Ante tanto griterío, prepotencia y desmesura, donde lo impronunciable perfora el umbral de lo decible, creo que nuestro mayor desafío en tanto trabajadores de la cultura es saber administrar la palabra y capitalizar la pausa creativa –como cuando escribimos o leemos un libro– en pos de construir un porvenir que ponga en valor el idioma de la democracia, el pluralismo, la igualdad y la justicia”.

Un hombre con anteojos y saco habla ante un micrófono en un atril, debajo de un cartel con el texto Cultural Fontanarrosa
El intendente Pablo Javkin defendió el valor del pensamiento humano y la literatura frente al avance de la inteligencia artificial. (Guillermo Turin Bootello/FILRO)

Es que aquí y ahora, dice Ternavasio, “el libro y la lectura se ven amenazados por el imperativo desregulatorio de las leyes del mercado y por la beligerancia de batallas culturales”

Batallas culturales y otras. Y las herramientas para pelearlas. Señala la ministra Rueda: “Mientras la desocupación pisa los talones, los sueños y las esperanzas de tantos trabajadores, desde acá impulsamos a la industria cultural como promotora de empleo”.

Pensar, escribir, estudiar. “¿Para qué sirve la historia?”, lanza la historiadora. Y dice que esa pregunta vuelve hoy “bajo la imagen de la sospecha, el prejuicio o el desprecio, haciéndose extensiva a diversos destinatarios según las circunstancias: ¿para qué sirven la literatura, el arte, la ciencia, la universidad o el periodismo?” Una pregunta, señala que no es ingenua sino que forma parte de la batalla cultural, “donde las palabras se convierten en armas destinadas a imponer certezas preconcebidas acerca de cómo debe ser el mundo”.

Certezas, dice que tienen un sentido claro: “No hace falta un análisis sofisticado para descubrir que tales certezas, fundadas en un maniqueísmo providencialista, atentan contra la pluralidad y supervivencia material de la educación, la ciencia y la cultura. Pero sí vale la pena insistir en que la metáfora bélica que encuadra el actual hostigamiento y desfinanciamiento que sufre cada una de estas áreas por parte de las máximas autoridades del Estado Nacional, pone en evidencia la asimétrica correlación de fuerzas de la supuesta batalla que promueven”.

Una mujer con anteojos y saco gris a cuadros habla frente a un micrófono en un atril con papeles
La ministra de Cultura Susana Rueda destacó el rol de la industria cultural como generadora de empleo frente a la crisis de desocupación. (Guillermo Turin Bootello/FILRO)

La responsabilidad política, dice la historiadora “no está democráticamente distribuida”. Pero las consecuencias de las decisiones que se toman “derraman hacia toda la sociedad”.

El cierre mira hacia adelante: “Estoy convencida de que la nostalgia del pasado –cualquiera sea ese pasado– no es la vía para enfrentar esta crisis del tiempo”, dice Ternavasio. “En un mundo que nos resulta incomprensible, no ignorar la historia supone disponer de la reserva de experiencia acumulada para intervenir en el horizonte de expectativas que modela el futuro”.

Participantes y programación de la Feria

De eso se ocuparán, en estos días, los múltiples participantes de esta Feria, que tiene entrada gratuita y de la que también participan Selva Almada, María O’Donnell, Germán de los Santos, Beatriz Vignoli, Luis Novaresio, Charlie López, Adriana Riva, Andi Nachon, Patricia Kolesnicov, Saborido, Violeta Gorodischer, Graciela Ramos, Facundo Pastor, Juan Mattio, Virginia Mejía, Alicia Salinas, Pablo Colacrai, Horacio Vargas, Santiago Siri, Laura Wittner, Chanti, Edgardo Esteban, Carlos Rottemberg, María Lobo, Julia Enriquez y Juan José Becerra.

La programación incluirá más de 350 presentaciones, charlas, talleres matutinos y lecturas de poesía, además de propuestas sobre tecnología, actualidad, teatro, narrativa, historia, infancias y gastronomía. También habrá espectáculos en el Teatro Municipal La Comedia y en la Sala Lavardén. El encuentro reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritores y artistas. En el segundo piso del Cultural Fontanarrosa, con el apoyo de la Fundación Sabias Huellas, el público podrá escribir a mano una carta para integrar el Archivo Emocional de la Ciudad, que quedará resguardado en las bibliotecas públicas de Rosario.

La Feria se realizará en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, con actividades de lunes a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22 y sábados de 10 a 24. El domingo 11 de octubre abrirá de 13 a 22, mientras que el domingo 18 lo hará de 13 a 21. La entrada será gratuita mediante un código QR personal e intransferible, que permitirá el acceso durante todos los días y a los distintos espacios de la Feria. La programación completa puede consultarse en la página web de la Feria del Libro de Rosario.

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