Fernando Belasteguín reveló la verdad sobre su "restricción sexual" a Franco Colapinto en las carreras de F1

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Fernando Belasteguín, leyenda del pádel, reveló detalles inéditos sobre la relación que construyó con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, a quien acompaña en la preparación deportiva desde mediados de 2025. El deportista dio a conocer divertidas anécdotas con el corredor del equipo Alpine.

En una extensa entrevista para el canal de YouTube Veinte Diez Pádel, el ex deportista repasó cómo surgió el vínculo, qué rol cumple dentro del equipo de trabajo del piloto y compartió una serie de historias que muestran el costado más personal de la relación, que incluye la convivencia en su propia casa.

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“Es un pibe súper inteligente. A mí me encanta, es distinto. Primero, como persona, sabés lo que es, súper cariñoso, tiene un corazón espectacular”, dijo Belasteguín al describir al piloto.

La chicana de Fernando Belasteguín a Franco Colapinto a modo de broma y su reflexión sobre la actitud del piloto de F1 ante diversas situaciones

Uno de los episodios más comentados de la relación entre ambos tuvo su origen en una confesión del propio Colapinto en Televisión Española. En una entrevista con el programa La Revuelta, el piloto reveló que Belasteguín le había impuesto una restricción vinculada con su vida sexual durante los fines de semana de competencia, con el objetivo de mantener niveles óptimos de testosterona. “Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar. En las carreras no podés. El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”, explicó Colapinto.

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Consultado sobre esa declaración, Belasteguín confirmó el consejo y detalló la lógica detrás de esa indicación, que no abarca la totalidad del calendario del piloto sino únicamente los fines de semana de competencia. “El otro día me mandó al frente en la tele, ja. ‘Franco, esto lo hacemos para que el fin de semana estés lo más concentrado posible’, le decía. Tenés 24 carreras por año y, si contamos tres días por cada fin de semana de competencia, son 72 días de los 365 que tiene el año. Los otros 290 podés hacer lo que quieras”, precisó el ex deportista, quien remató la explicación entre risas: “Cuanto más enfocado estés, menos quilombos tengas fuera y más ordenado esté todo, mejor”.

Más allá de los aspectos vinculados a la preparación deportiva, Belasteguín ahondó en el lugar que Colapinto ocupa dentro de su propia familia, con quien convive durante distintos períodos del año en función del calendario de competencias. “Se dedica a una profesión que la hacen 20 o 22 tipos en el mundo. Y es buenísimo. Pero después se saca el casco y es un nene. Un pibe bárbaro, diez puntos”, definió el ex jugador de pádel.

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Fernando Belasteguín, Franco Colapinto y Miguel Presencia, el fisioterapeuta del piloto (@fernando_belasteguin)

El vínculo con su propia familia también se profundizó con la llegada de Colapinto a la casa de Belasteguín, donde el piloto comparte momentos con los hijos del ex deportista. “Más allá del trato, acá en mi casa es como un cuarto hijo. Viene y juega mucho con mi hija más chiquita”, relató.

En ese marco, surgió una de las anécdotas de la entrevista, vinculada a una regla doméstica impuesta por Cristina, esposa de Belasteguín, que establece que todos los integrantes de la casa deben hacer su cama los fines de semana. “Un sábado estaba Franco, viene Cristina (la pareja de Belasteguín) y me dice: ‘Escuchá, Franco no se hizo la cama’, y acá los fines de semana los chicos se tienen que hacer su cama”, recordó el ex deportista. La situación se reiteró durante la cena familiar de esa noche, cuando Cristina recordó la regla frente a todos los presentes. Mientras los demás respondieron que ya habían cumplido con la tarea, Colapinto siguió comiendo sin decir nada.

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El desenlace llegó al día siguiente, cuando el piloto corrigió su descuido sin que mediara ningún reclamo adicional. “El domingo a la mañana le digo: ‘Vamos a ver si el domingo se hace la cama’. Y el domingo estaba la cama hecha, estaba la cama ordenada. Entonces Cristina pasa y mira y me dice ‘se hizo la cama’. Le digo, ‘¿viste?’”, concluyó un sonriente Belasteguín.