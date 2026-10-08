Cultura

Llega la Feria Puro Diseño: diseño argentino, pasarelas y la pregunta que desafía a la inteligencia artificial

La edición 26 se realizará del 9 al 11 de octubre en Buenos Aires, con propuestas de creadores argentinos, gastronomía, instalaciones y actividades sobre procesos creativos

Feria Puro Diseño
Piezas de Pyro Studio y GG/Moda en la Feria Puro Diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Feria Puro Diseño celebrará su edición número 26 entre el 9 y el 11 de octubre en el Pabellón Ocre de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. La muestra reunirá propuestas de indumentaria, mobiliario, arte, gastronomía y tecnología creativa, además de una programación de desfiles, talleres y charlas.

El encuentro abrirá de 13 a 21 y convocará a diseñadores, emprendedores, artistas, marcas y profesionales de distintas provincias. Según la organización, la edición 2026 tendrá como eje la consigna “Imperfectamente Humano”, centrada en el valor de la autoría y los procesos creativos en un contexto de mayor automatización.

PUBLICIDAD

El recorrido incluirá indumentaria, accesorios, joyería contemporánea, objetos, decoración, textiles, bienestar, innovación y gastronomía. La programación prevé una participación relevante de diseñadores de autor y emprendimientos argentinos.

Producto Mestizo Humus en la Feria Puro Diseño
Producto Mestizo Humus en la Feria Puro Diseño

Feria Puro Diseño es una multiplataforma que conecta creatividad, diseño y consumo real”, sostuvo Matías Rosado, productor y director del evento. El responsable señaló que, después de la edición por el 25.º aniversario realizada en 2025, la feria mantiene el objetivo de difundir el trabajo de diseñadores argentinos.

La muestra se realiza desde hace más de dos décadas y funciona como espacio de exhibición y comercialización para marcas y creadores. También permite a los expositores establecer contactos profesionales y presentar sus productos a nuevos públicos.

PUBLICIDAD

La agenda incluirá más de 10 desfiles con expositores y diseñadores consagrados. Las pasarelas incorporarán propuestas de indumentaria, materiales y puesta en escena vinculadas con las tendencias del sector.

Una lata redonda de cacao en polvo con una cuchara a la izquierda y una lata verde de yerba mate con la ilustración de un felino a la derecha.
Productos Savona Fit y Fronteras en la Feria Puro Diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los tres días habrá talleres en vivo, charlas, demostraciones, instalaciones y actividades participativas. La organización informó que estas iniciativas buscarán mostrar al público las etapas que intervienen entre una idea inicial y la fabricación de un producto.

La gastronomía contará con un espacio propio bajo el nombre Food Design. La propuesta abordará la relación entre cocina, producto, identidad, presentación, objetos, envases y materiales.

La edición de Feria Puro Diseño 2026 también sumará instalaciones inmersivas concebidas para el encuentro. Esos espacios combinarán tecnología, arte, iluminación y sonido para promover la interacción de los visitantes.

Temas Relacionados

La RuralDiseñoDesfilearteCultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La pasé genial”: cuando estuvo en Buenos Aires Anne Carson, la “mujer gélida” que conquistó el Nobel de Literatura

La poeta que acaba de ser consagrada por la Academia Sueca visitó dos veces Argentina: la primera, como una desconocida lectora de filosofía, la segunda como una rockstar de las letras

“La pasé genial”: cuando estuvo en Buenos Aires Anne Carson, la “mujer gélida” que conquistó el Nobel de Literatura

Memorias familiares de Piero, la canción “Mi viejo” y la banda de sonido de la infancia en Olavarría

Pensamientos random en un viaje en el tiempo luego de la muerte del cantautor italoargentino, dueño de una obra que convirtió la balada en un documento social de notable precisión poética

Memorias familiares de Piero, la canción “Mi viejo” y la banda de sonido de la infancia en Olavarría

Detuvieron a una red de delincuentes detrás del robo de obras de Renoir en Francia

La policía arrestó a cinco personas detrás del robo de dos cuadros del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en la Riviera francesa. Las obras siguen sin aparecer

Detuvieron a una red de delincuentes detrás del robo de obras de Renoir en Francia

La reflexión de Anne Carson, Nobel de Literatura, sobre la cursilería de los españoles: “Ya lo advertí cuando hice el Camino de Santiago”

La autora canadiense, también galardonada con el Princesa de Asturias, hizo unas sorprendentes declaraciones durante una visita en 2023

La reflexión de Anne Carson, Nobel de Literatura, sobre la cursilería de los españoles: “Ya lo advertí cuando hice el Camino de Santiago”

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"

La escritora, que acaba de ganar la distinción de la Academia Sueca, tiene un libro de poemas a los que define como el género musical rioplatense. Que, dice, libera y tiene otros efectos

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"

DEPORTES

Fuerte cruce entre periodistas en la TV de España por Lionel Messi: “Cuando en Argentina le pegaban palos, en el Barça lo defendíamos”

Fuerte cruce entre periodistas en la TV de España por Lionel Messi: “Cuando en Argentina le pegaban palos, en el Barça lo defendíamos”

El crudo diagnóstico de Tagliafico sobre la derrota con España en el Mundial y la revelación del himno contra Inglaterra

Franco Colapinto contó que lloró al ver la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: “Una tristeza grande”

Habló el entrenador que intentó llevar a Lionel Messi a la selección de España y reveló cómo fue el fallido plan para convencerlo

Las tapas de los diarios del mundo tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Despedida de cuento de hadas”

TELESHOW

Lollapalooza Argentina 2027: Travis Scott, Charli XCX y TINI encabezan el line up

Lollapalooza Argentina 2027: Travis Scott, Charli XCX y TINI encabezan el line up

Las sentidas palabras de Marcela Tinayre para despedir a Piero, abuelo de su nieta Ámbar: “Un verdadero caballero”

La vida íntima de Piero: la pérdida del hijo mayor, sus amores y el parentesco con Mirtha Legrand

Las postales de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina por Europa: paseos, complicidad y el trofeo más esperado

La Reini se borró los tatuajes de su “pasado tumbero”: un exnovio, una estrella de rock y un dibujo para su madre

INFOBAE AMÉRICA

La colonia de pingüinos más grande del mundo está colapsando: qué indica un estudio

La colonia de pingüinos más grande del mundo está colapsando: qué indica un estudio

Dos sistemas tropicales amenazan Estados Unidos este fin de semana: estas son las zonas que podrían verse afectadas

“La pasé genial”: cuando estuvo en Buenos Aires Anne Carson, la “mujer gélida” que conquistó el Nobel de Literatura

¿Quién es el científico cubano que vende café para sobrevivir a la crisis?

Recolectan madera arrastrada por el río Motagua para fabricar muebles en Guatemala