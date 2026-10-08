Llega la Feria Puro Diseño: diseño argentino, pasarelas y la pregunta que desafía a la inteligencia artificial

Piezas de Pyro Studio y GG/Moda en la Feria Puro Diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Puro Diseño celebrará su edición número 26 entre el 9 y el 11 de octubre en el Pabellón Ocre de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. La muestra reunirá propuestas de indumentaria, mobiliario, arte, gastronomía y tecnología creativa, además de una programación de desfiles, talleres y charlas.

El encuentro abrirá de 13 a 21 y convocará a diseñadores, emprendedores, artistas, marcas y profesionales de distintas provincias. Según la organización, la edición 2026 tendrá como eje la consigna “Imperfectamente Humano”, centrada en el valor de la autoría y los procesos creativos en un contexto de mayor automatización.

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El recorrido incluirá indumentaria, accesorios, joyería contemporánea, objetos, decoración, textiles, bienestar, innovación y gastronomía. La programación prevé una participación relevante de diseñadores de autor y emprendimientos argentinos.

Producto Mestizo Humus en la Feria Puro Diseño

“Feria Puro Diseño es una multiplataforma que conecta creatividad, diseño y consumo real”, sostuvo Matías Rosado, productor y director del evento. El responsable señaló que, después de la edición por el 25.º aniversario realizada en 2025, la feria mantiene el objetivo de difundir el trabajo de diseñadores argentinos.

La muestra se realiza desde hace más de dos décadas y funciona como espacio de exhibición y comercialización para marcas y creadores. También permite a los expositores establecer contactos profesionales y presentar sus productos a nuevos públicos.

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La agenda incluirá más de 10 desfiles con expositores y diseñadores consagrados. Las pasarelas incorporarán propuestas de indumentaria, materiales y puesta en escena vinculadas con las tendencias del sector.

Productos Savona Fit y Fronteras en la Feria Puro Diseño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los tres días habrá talleres en vivo, charlas, demostraciones, instalaciones y actividades participativas. La organización informó que estas iniciativas buscarán mostrar al público las etapas que intervienen entre una idea inicial y la fabricación de un producto.

La gastronomía contará con un espacio propio bajo el nombre Food Design. La propuesta abordará la relación entre cocina, producto, identidad, presentación, objetos, envases y materiales.

La edición de Feria Puro Diseño 2026 también sumará instalaciones inmersivas concebidas para el encuentro. Esos espacios combinarán tecnología, arte, iluminación y sonido para promover la interacción de los visitantes.

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