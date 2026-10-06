"El señor de Mordor nos invade": Silvio Rodríguez describió el momento político global como una "edad oscura"

De gira por España, Silvio Rodríguez relacionó las figuras de Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro con su canción "Sueño con serpientes" (Foto: Europa Press)

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Durante su gira por España —con diez fechas agotadas entre septiembre y octubre—, el músico cubano Silvio Rodríguez concedió una entrevista a El País en la que dedicó sus reflexiones más extensas a lo que denominó “una edad oscura” que, a su juicio, atraviesa el mundo, y a figuras como Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro, a quienes asoció con la imagen de las serpientes de su canción más emblemática.

La protesta instalada en la Puerta del Sol de Madrid, en reclamo de medidas ante la crisis de vivienda, le sirvió a Rodríguez como punto de partida para una reflexión más amplia sobre el momento político global. “La acampada de Sol me produce esperanza y me da valor”, afirmó. “El mundo parece estar sumiéndose en una edad oscura. Como si el señor de Mordor lo estuviera invadiendo con su corte de orcos. Que ocurran eventos por la justicia, inspirados en la piedad y la solidaridad, como el de la Puerta del Sol, es estimulante; mucho más para los que, por ley natural, estamos en retirada y alguna vez pudimos ver que el mejoramiento humano es posible”.

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El cantautor vinculó directamente esa “edad oscura” con el ascenso de líderes como Trump, Milei y Bolsonaro. Consultado sobre estas figuras, respondió sin rodeos que le provocan “lo adverso, que puede reaparecer de distintas maneras”. Esa sensación, explicó, es la misma que inspiró “Sueño con serpientes”, su clásica canción: “La mato y aparece una mayor / con mucho más infierno en digestión”.

Silvio Rodríguez agotó diez fechas de conciertos en España entre septiembre y octubre (Foto: REUTERS/Norlys Perez/archivo)

Sobre la decisión de incluir en el repertorio de sus recitales “La belleza”, composición del fallecido Luis Eduardo Aute, explicó el vínculo que lo une a esa pieza. “Eduardo, además de compañero de oficio, era y sigue siendo para mí un hermano. Su familia es mi familia. Por eso hacemos La belleza a nivel familiar”, declaró. “Es una canción hermosísima, entre las muchas bellezas que compuso. Pude haber escogido otra, aunque me pareció que esta le hubiera gustado especialmente”, agregó en referencia al cantautor español, fallecido en 2020.

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Rodríguez también explicó el motivo por el que utiliza en escena auriculares de gran tamaño en lugar de los habituales in ears. “Hace años usaba esos in ears que utiliza todo el mundo, pero me pasó que al terminar un concierto y ponerme de pie perdí totalmente el equilibrio. Cuando me examinó el otorrino, tenía afectado el oído interno, por los volúmenes”, relató. “Entonces decidí usar esos cascos, que son abiertos. Así he podido resolver mi caso, aunque se me escapan algunas cosas que dice el público”, precisó.

Al recorrer las salas españolas, Rodríguez encontró un dato que no esperaba: una porción notable de público joven entre sus seguidores. “Siempre me sorprende que haya jóvenes; algunos se acercan y cuentan que me escuchan desde niños”, señaló. “Hace 49 años que vine a España por primera vez y ya entonces rondaba por aquí mi primer disco. Es estimulante saber que algunos te recuerdan y es sorprendente que incluso algunos de sus hijos nos conocen”, completó el músico.

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