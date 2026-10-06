Cortometrajes generados por IA, un Gran Premio y un viaje a Cannes: así llega el World AI Film Festival a Buenos Aires por primera vez

Buenos Aires albergará por primera vez el World AI Film Festival, la mayor competencia de cine e inteligencia artificial

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La Ciudad de Buenos Aires será sede por primera vez del World AI Film Festival (WAIFF), la mayor competencia de cine e inteligencia artificial del mundo. La edición local, bautizada WAIFF Buenos Aires, reunirá proyecciones, clases magistrales y paneles de discusión sobre el cruce entre tecnología y producción audiovisual.

El festival forma parte de un circuito internacional que conecta distintas sedes con una final en Cannes y busca, según sus organizadores, fortalecer el ecosistema creativo local y conectar el talento argentino con oportunidades de proyección internacional. El Ministerio de Desarrollo Económico porteño está a cargo de la organización, que se enmarca en la feria tecnológica TecWeek 2026 y se desarrollará el 30 de octubre, de las 10 a las 22, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

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Un concurso que admite tanto obras generadas por IA como producciones híbridas

La convocatoria apunta a creadores argentinos residentes en el país y plantea dos caminos posibles para competir. Por un lado, obras creadas íntegramente con inteligencia artificial; por otro, producciones híbridas que combinen al menos tres herramientas o motores de IA con material audiovisual de producción tradicional. En ambos casos, el reglamento exige que las piezas sean originales y respeten los derechos de propiedad intelectual.

El certamen se organiza en seis categorías, cada una con un ganador propio: Cortometraje, Largometraje, Animación, Microserie, Publicidad y Documental.

La competencia admite obras creadas íntegramente con motores de inteligencia artificial y proyectos de formato híbrido

El camino hacia Cannes empieza en el Centro de Convenciones

Los proyectos seleccionados integrarán la programación de la jornada porteña, que combinará las proyecciones con clases magistrales, paneles y espacios de vinculación con referentes de la industria audiovisual, tecnológica y creativa.

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Cinco de las obras presentadas representarán a la Argentina en Road to Cannes, el circuito que une a las distintas sedes internacionales de WAIFF con su gran final mundial. Entre esas cinco estará, de manera obligada, la ganadora del Gran Premio de Buenos Aires, cuyo equipo recibirá una invitación para participar de la proyección de finalistas en Cannes en abril de 2027.

Quienes quieran postularse tienen tiempo hasta el 9 de octubre a través del sitio worldaifilmfestival.com/buenos-aires. El 30 de octubre se conocerán los seis ganadores que, junto a otras cuatro obras seleccionadas, completarán la delegación argentina rumbo a Cannes.

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Fotos: EFE/ Pol Lloberas Cardona y GCBA.