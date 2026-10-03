El programa ‘Vení al Teatro’ vuelve con rebajas de hasta el 90% en más de 80 espectáculos de la cartelera porteña

La cartelera incluye una diversidad de géneros que abarca comedias, dramas, unipersonales y espectáculos musicales

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La cartelera teatral porteña concentra en octubre una serie de rebajas de entre el 60% y el 90% sobre el valor de las entradas, en el marco de una nueva edición del programa Vení al Teatro. La propuesta alcanza a más de 80 obras y espectáculos distribuidos en 20 salas del circuito comercial y asegura, según los organizadores, 50 opciones con precios por debajo de los 20 mil pesos. Entre los espectáculos alcanzados por los descuentos figuran clásicos como La ratonera, en el Liceo; Desde el jardín en el Metropolitan y Rocky, en el Lola Membrives, y El curioso incidente del perro a medianoche, en el Maipo, además de piezas de larga permanencia en cartel como Toc Toc y 8 mujeres, ambas en el Multiteatro, y La última sesión de Freud, en el Picadero.

La dinámica consiste en la entrega de bonos de 2.500 pesos en Tickets BsAs, el punto de venta ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco, los días martes 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 11 a 19. Cada bono habilita a elegir un espectáculo, y es válido para las funciones de esa misma semana, hasta agotar la disponibilidad. Con ese comprobante, el espectador debe presentarse en la boletería de la sala elegida para obtener la entrada con el porcentaje de descuento asignado a esa obra en particular. El límite es de cuatro bonos por persona, y se exige la presentación del documento de identidad en el momento del canje. El esquema también incluye títulos como La casa de Bernarda Alba, en Multiescena; Misery y Las cautivas, en el Metropolitan, y presentaciones musicales como las de Tomás Lipán en el Carlos Carella y La Bomba de Tiempo en el Konex.

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La campaña está a cargo de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), junto con productores, productoras y las salas que adhieren a la iniciativa. Según el comunicado difundido por la entidad, el objetivo es incentivar la asistencia del público a los espectáculos en vivo.

La iniciativa funciona desde 2014 y, según datos de la propia AADET, superó en su décima edición, realizada en 2024, los 77.000 espectadores acumulados desde su lanzamiento, con una oferta de más de 100 espectáculos y los mismos descuentos de entre el 60% y el 90% que rigen en la convocatoria actual. La campaña se sostuvo a lo largo de distintas gestiones de gobierno y se consolidó como una herramienta habitual del sector para sostener la afluencia a las salas porteñas, en un circuito que en los últimos años mantuvo niveles de concurrencia elevados: 2023 marcó un récord de 2,2 millones de espectadores entre enero y agosto, según cifras de la entidad.

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Más información: venialteatro.org e Instagram @ticketsbsas

Salas y espectáculos participantes

Apolo: Berlín Berlín

Astral: Chanta

Astros: Experiencia Dalia Gutmann - No me calmo nada ; La llamada ; La Pilarcita ; Lo que el río hace ; Vuelve ; Yo no duermo la siesta

Chacarerean: El amateur

Coliseo: Amores reunidos ; Volar es humano, aterrizar es divino

El Nacional Sancor Seguros: Alejandra ; El equilibrista ; Somos las chicas de la culpa ; Sottovoce

Liceo: La ratonera

Lola Membrives: Rocky

Maipo: El curioso incidente del perro a medianoche ; Saraos uranistas

Metropolitan: Cuestión de género ; Desde el jardín ; Habitación Macbeth ; Íntimo ; Las cautivas ; Misery ; Modelo vivo muerto ; Othelo - Termina mal

Multiescena: Argenmach ; Camas cruzadas ; Casa Duarte ; La casa de Bernarda Alba ; Los 39 escalones ; Los siete balcones ; Noche de comedia ; Rumores ; Sergio Gonal, el más nuevo de los viejos

Multitabarís: Chat de mamis ; El secreto

Multiteatro: 8 mujeres ; La función que sale mal ; Las cosas maravillosas ; Toc Toc ; Visitando al Sr. Green

Paseo La Plaza: Cecilia Ce ; Con la nuestra ; Dribbling ; La desgracia ; La profecía del albergue ; La señora que me parió ; Lucas Lauriente ; Nanutria ; Pablo Agustín - Criado por lobos ; Por el placer de volver a verla ; The old man and the old moon

Picadero: Amaru ; El brote ; El estado de la unión ; El hombre inesperado ; El Trinche ; Ennio Morricone , Feliz día SutottosImpro al 2020 ; La última sesión de Freud ; La vida extraordinaria ; Las gratitudes ; Le frigo ; Musicalmente tuyos ; No me acuerdo de las cosas ; Prima Facie ; Problema 1 ; Quien sea llega tarde

Picadilly: Alrededor, salir del encierro ; Chingalepa, soplaré, soplaré ; ¡Morite beba! ; Un cambio inesperado

Politeama: Empieza con D - Siete letras ; Medida por medida

Premier: Una Navidad de mierda

Carlos Carella: Estoy en mi prime , Rigoletto , Tomás Lipán

Konex: Discos esenciales, Tester de violencia; El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; La Bomba de Tiempo; Sabor Canela + Laquetecumbió

[Fotos: prensa Vení al Teatro]