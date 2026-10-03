Cultura

Con obras de Gabriel Chaile, Jorge Macchi y Fernanda Laguna, el Museo Sívori llega a la 25ª edición de su subasta solidaria

El remate se realiza el 15 de octubre en Galería Azur, con 37 lotes de artistas consagrados y emergentes, con el fin de recaudar fondos para sostener exposiciones, talleres y tareas de conservación de la institución

El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori realiza la edición número 25 de su subasta anual en Galería Azur
El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori realiza la edición número 25 de su subasta anual en Galería Azur
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El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori llega a la 25ª edición de su subasta anual, el mecanismo con el que financia buena parte de su programación. La cita es el jueves 15 de octubre en Galería Azur (Arroyo 981, Buenos Aires), donde se rematarán 37 obras de artistas como Fernanda Laguna, Jorge Macchi, Luciana Lamothe, Jessica Trosman, Gabriel Chaile y Elba Bairon.

La subasta, organizada por la Asociación Amigos Sívori, se convirtió en la principal fuente de ingresos de la institución para sostener exposiciones, talleres y tareas de conservación. “El remate de Amigos Sívori es la principal recaudación y esos fondos son destinados a apoyar el desarrollo y la programación del año”, explicó Abel Guaglianone, presidente de la asociación.

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La escala del impacto quedó a la vista en la edición anterior. Con lo recaudado en 2025, cuando se vendieron 27 de los lotes ofrecidos, la asociación acompañó la muestra de Jorge Macchi, que convocó a 6.500 visitantes, y las exhibiciones de Alejandra Seeber y Agustín Riganelli, que sumaron 1.500 visitas en sus primeras dos semanas. Los fondos también se destinaron a comprar mobiliario expositivo producido para la muestra de Macchi, lo cual modificó las condiciones de exhibición de las salas del museo.

Según Guaglianone, los talleres y encuentros que organiza el museo para atraer público tienen costos que también afronta Amigos Sívori, al igual que las tareas de conservación y restauración de obras.

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El catálogo combina obras de galerías porteñas con donaciones de coleccionistas privados

El listado de 37 lotes reúne piezas de galerías como Ruth Benzacar, Nora Fisch, Barro, Cott, Piedras y Quimera, junto con donaciones particulares. Entre los lotes de colección privada figuran obras de Elba Bairon, Gabriel Chaile, Flavia Da Rin, Andrés Paredes, Juan José Cambre, Amadeo Azar y Mirtha Dermisache.

Guaglianone y Joaquín Rodríguez donaron también obras de sus colecciones personales, entre ellas un tríptico de Flavia Da Rin con base de USD 6.000. Los precios base del catálogo van desde los USD 1.600 hasta los USD 6.000, según la pieza y el soporte.

Artistas como Carla Grunauer, Osias Yanov (foto) y Jorge Macchi aportan piezas creadas en diversos soportes para el remate
Artistas como Carla Grunauer, Osias Yanov (foto) y Jorge Macchi aportan piezas creadas en diversos soportes para el remate

Entre los lotes se destacan trabajos de artistas emergentes y consagrados. Carla Grunauer presenta Panera mundial, una obra en acrílico y tinta inspirada en los dibujos de circo de Alexander Calder. Osias Yanov exhibe una acuarela de la serie Presente, realizada a partir de su experiencia en la selva misionera. Jorge Macchi suma Máscara, una acuarela de 2022 que retrata un barbijo encontrado en la calle durante la pandemia y que conecta con el concepto de la muestra Retour del propio museo.

Amigos Sívori volvió a activarse el año pasado por impulso de la directora del museo, Teresa Riccardi, con el objetivo de canalizar donaciones privadas hacia una institución pública. Su primera acción fue financiar de manera íntegra una muestra inaugural, antes de ampliar su rol a la difusión de actividades y la captación de nuevos socios.

El museo, inaugurado en 1938 y rebautizado en 1946 en honor al pintor Eduardo Sívori, tiene su sede desde 1996 frente al Rosedal, en el Parque Tres de Febrero. Alberga un patrimonio de alrededor de 4.000 obras de arte argentino de los siglos XX y XXI.

Información útil

Exhibición previa: del 8 al 15 de octubre de 2025, de 12:00 a 19:00 (sábado 10 y lunes 12, de 14:00 a 18:00)

Subasta: jueves 15 de octubre, a partir de las 19:00 (cóctel previo desde las 18:00)

Sede: Galería Azur, Arroyo 981, CABA

Modalidad: presencial, bajo sobre o telefónica

Entrada: libre y gratuita

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