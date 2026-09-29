Veinte años de historia en una sola noche: la Ciudad Cultural Konex celebra su aniversario con Kevin Johansen como anfitrión

Kevin Johansen será el anfitrión de "La Celebración", el show que festeja los 20 años de la Ciudad Cultural Konex este miércoles 30 de septiembre en el barrio de Abasto (Foto: AP /Berenice Bautista, archivo)

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Veinte años después de abrir sus puertas en el barrio porteño del Abasto, la Ciudad Cultural Konex (CCKonex) se prepara para celebrar su aniversario con un concierto multitudinario que reunirá a figuras de distintas escenas y generaciones de la música argentina. El evento, denominado “La Celebración”, tendrá lugar este miércoles 30 de septiembre en el patio del espacio y contará con Kevin Johansen como anfitrión.

La grilla del festejo incluye a La Delio Valdez, Fabiana Cantilo, Lisandro Aristimuño, Barbi Recanati, Raly Barrionuevo, Juana Rozas, La Bomba de Tiempo y Hugo Lobo, bajo la dirección artística de Alejandro Terán. La convocatoria abarca géneros que van del rock al folklore, de la cumbia a la música experimental, y refleja la diversidad de propuestas que el espacio albergó a lo largo de sus dos décadas de actividad.

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El espacio ocupa un antiguo edificio industrial del barrio del Abasto que fue reconvertido en escenario para múltiples expresiones artísticas. Desde su apertura, CCKonex programó música, teatro, danza, artes visuales, propuestas para infancias y proyectos interdisciplinarios, con una política que combinó artistas consagrados con emergentes e independientes. Por sus escenarios pasaron nombres que hoy forman parte de la identidad cultural contemporánea de Buenos Aires, y sus ciclos y festivales al aire libre convirtieron al público en parte activa de la propuesta.

Este concierto aniversario busca ir más allá del festejo institucional y propone un reencuentro con la trayectoria colectiva del espacio. La convocatoria está dirigida tanto a quienes vivieron experiencias en el Konex —arriba o abajo del escenario— como a quienes todavía no lo visitaron.

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El patio descubierto de la Ciudad Cultural Konex, escenario de ciclos y festivales al aire libre desde la apertura del espacio en 2006

La historia de Ciudad Cultural Konex

Ciudad Cultural Konex funciona en un edificio construido en la década de 1920 en el barrio de Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, que operó como fábrica y depósito de aceites hasta 1992. El Estudio Clorindo Testa y Asociados estuvo a cargo de la reconversión del predio, que conservó los rasgos arquitectónicos de la construcción original. El complejo, ubicado en Sarmiento 3131 (Abasto), dispone hoy de seis salas y un patio descubierto donde se despliegan distintos formatos de eventos culturales.

El espacio ocupa un antiguo edificio industrial que fue reconvertido en escenario para múltiples expresiones artísticas. Desde su apertura, CCKonex programó música, teatro, danza, artes visuales, propuestas para infancias y proyectos interdisciplinarios, con una política que combinó artistas consagrados con emergentes e independientes. Por sus escenarios pasaron nombres que hoy forman parte de la identidad cultural contemporánea de Buenos Aires, y sus ciclos y festivales al aire libre convirtieron al público en parte activa de la propuesta.

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Entre los artistas que se presentaron en el Konex desde 2002 figuran Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Pedro Aznar y La Bomba de Tiempo, junto a directores teatrales como Rafael Spregelburd y José María Muscari, y actores como Julio Chávez y Alejandro Urdapilleta. Además de su programación artística, el predio ofrece sus locaciones en alquiler para eventos corporativos, conferencias y rodajes, y desarrolla programas de accesibilidad, sostenibilidad ambiental y perspectiva de género en articulación con organismos como el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y COPIDIS.