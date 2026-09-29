Open House Buenos Aires abre 170 puertas: túneles del siglo XVIII, estadios y mansiones que el público nunca pudo visitar

Open House Buenos Aires permite recorrer de manera gratuita más de 170 espacios y edificios históricos de la ciudad

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La ciudad de Buenos Aires vuelve a convertirse, el sábado 3 y domingo 4 de octubre, en escenario de Open House Buenos Aires, el festival de arquitectura y urbanismo que permite recorrer de manera gratuita más de 170 espacios, muchos de ellos habitualmente vedados al público general. La iniciativa se inscribe dentro de la red mundial Open House Worldwide, considerada la celebración de arquitectura y paisaje urbano más grande del planeta.

Durante ese fin de semana, casas privadas, edificios históricos, estadios, teatros y oficinas quedarán disponibles para el público sin distinción de perfil: no se requiere formación en arquitectura ni conocimientos previos para sumarse a los recorridos, que pueden hacerse en soledad, en familia o con amigos. La propuesta apunta a que los visitantes descubran qué hay detrás de las fachadas que ven todos los días y conozcan las historias y anécdotas vinculadas a esos edificios y a los barrios que los rodean.

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La nueva edición del festival suma al barrio de Mataderos a través de la apertura del Estadio Nueva Chicago

Entre las novedades de esta edición se destaca la incorporación del barrio de Mataderos al mapa del festival, con la apertura del Estadio Nueva Chicago. Se suman también, por primera vez, el Hogar Obrero de Villa Ortúzar y Casa Mendoza, entre unos 30 espacios que abren sus puertas al público en esta edición.

Otro de los puntos salientes es El Zanjón de Granados, en el barrio de San Telmo, donde bajo una mansión del siglo XIX se conservan restos de una vivienda que data de 1732, además de túneles que permiten recorrer distintas capas de la historia de la ciudad. Este sitio requiere inscripción previa, al igual que la Galería y Mirador Güemes, el Banco Hipotecario (ex Banco de Londres), el Planetario, el Palacio Barolo y la Torre Mirafiori. La inscripción para estos seis espacios se habilitó a través de la plataforma Eventbrite.

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Entre los espacios que no requieren inscripción, pero sí forman parte del recorrido destacado de este año, figuran Casa Calise II, el Edificio IBM y el Teatro Avenida, además del Club Ferro Carril Oeste - Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, el Edificio de Renta Bencich, el Edificio Editorial Perfil, la Reserva Lago Lugano, el Edificio Olazábal 1961 y una casa ubicada en el barrio de Saavedra, entre otros.

La plataforma oficial del evento estrena la sección Open House recomienda con itinerarios sugeridos por barrios y categorías

Los espacios participantes podrán visitarse en diferentes días y turnos dentro de dos franjas horarias: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00. Ese esquema permite a cada visitante armar su propio recorrido a lo largo del sábado y el domingo, combinando distintos edificios según el día y el horario en que cada uno esté disponible. El detalle de días, horarios y direcciones de cada espacio puede consultarse en el sitio web oficial del festival, www.openhousebsas.org, donde también está disponible el mapa y el catálogo completo de la edición 2026.

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Más allá de El Zanjón de Granados, el Hogar Obrero de Villa Ortúzar y Casa Mendoza, esta edición suma otro grupo de espacios que abren por primera vez: el Edificio Jaramillo, La Nube, el PH Mendoza, el Bureau en Ateliers para Artistas Tres Sargentos y Osa PH, entre otros.

Como novedad organizativa, el festival incorpora en 2026 la sección Open House recomienda, un apartado que se publicará en la web y en redes sociales con recorridos posibles organizados por barrio o por categoría: la ciudad doméstica, la ciudad icónica, la ciudad y sus equipamientos, y la ciudad histórica.

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Es imprescindible presentar DNI al momento de concurrir a cualquiera de las visitas, se trate de un espacio con inscripción previa o de acceso libre.

Las actividades Camina Buenos Aires y Open Bici ofrecen recorridos guiados complementarios a las visitas de arquitectura

En paralelo a las visitas a los edificios, Open House Buenos Aires ofrece otras dos propuestas para recorrer la ciudad: Camina Buenos Aires y Open Bici, ambas con recorridos guiados por distintos puntos de la ciudad. La información sobre días, horarios y puntos de encuentro de estas actividades también está disponible en el sitio web del festival.

Open House Buenos Aires integra la red Open House Worldwide, de la que participan 55 ciudades, entre ellas Londres, Madrid, Barcelona, Atenas, Roma, Nueva York, Chicago, Ciudad de México, Santiago de Chile y Rosario. Este año se incorpora Open House La Plata, mientras que para el próximo se anticipa la llegada de Open House Tucumán y Open House Salta.

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Open House Buenos Aires se enmarca este año, una vez más, dentro del Mes del Diseño y la Arquitectura, la plataforma que impulsa el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante octubre para reunir las principales iniciativas públicas y privadas vinculadas a estos sectores. El festival recibe también el respaldo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Morón, la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).

La coordinación de esta edición está a cargo de Cohabitar Urbano, la organización responsable de Open House Buenos Aires desde su creación, que trabaja junto a un equipo de seis personas y se apoya en la tarea de voluntarios, coordinadores y anfitriones que ceden sus propios espacios durante el fin de semana del festival.

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Fuente y fotos: gentileza prensa Open House Buenos Aires (©Bruto Studio; ©Sabrina Candrea y ©Claudio Troncoso Rojas) y archivo.