Las infancias concentrarán talleres, cuentos y música en la programación de La Fiera del Libro

La Cámara Argentina del Libro organiza la Fiera del Libro del 2 al 4 de octubre. La grilla contempla talleres para niños y recorridos con lecturas en familia

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Del viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18 horas, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires albergará La Fiera del Libro, un festival que combina stands de editoriales, librerías y distribuidoras con una programación que reserva un lugar central a las infancias. El encuentro, organizado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), se desarrollará en el predio ubicado en avenida Santa Fe y Sarmiento, el ex Zoológico de Palermo reconvertido desde 2016, a metros de La Rural, sede habitual de la Feria Internacional del Libro.

La entidad organizadora, fundada en 1938, representa en la actualidad a más de 500 editoriales, librerías y distribuidoras nacionales. Su presidente, Juan Manuel Pampín, definió la propuesta como “un festival corto, en un lugar accesible, en un gran entorno, con stands iguales y donde la idea es que los libros sean los reales protagonistas”, según declaraciones recogidas por Infobae. “La idea es que participen todos los que quieran, vamos a tener cerca de 100 editoriales”, agregó.

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Un catálogo infantil y juvenil entre los 100 expositores

Los 100 puestos, numerados del 1 al 100, tendrán todos el mismo formato para equilibrar la presencia de sellos grandes y pequeños. Entre los que exhibirán sus catálogos se destacan varios especializados en literatura infantil y juvenil, como iamiqué, Niño Editor, Limonero, La brujita de papel y Chirimbote, que compartirán espacio con editoriales de narrativa, ensayo, historieta, poesía y libros técnicos. También participarán editoriales universitarias.

Talleres, cuentos y música pensados para chicos y chicas

La grilla de actividades ubica a las infancias en cada una de las tres jornadas. El viernes 2, a las 13:30, la ilustradora Pupé junto al escritor Matías Pierrad dictarán un taller infantil de ilustración y creación de personajes en la Glorieta. Media hora más tarde, a las 14:00, la autora Silvana Rodríguez leerá su poesía “La cabra y la luna”, recomendada para niños de entre 2 y 8 años, en el Anfiteatro. Ese mismo día, a las 15:30, Estefanía Commisso narrará el cuento Mi voz linda, y a las 16:00 se realizará una lectura situada de Historias de animales, de Kate Zambreno, con formato de recorrido para toda la familia.

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El sábado 3, a las 13:00, la diseñadora gráfica Gisela Carvallo propondrá un conversatorio y taller de manualidades a partir del cuento Una vaca con plumas y sin plumas, mientras que en simultáneo las autoras Marcela Bublik, Analía Argento y Mariana Zaffaroni coordinarán un taller participativo para infancias y juventudes sobre identidad. A las 14:30, la autora Magela Demarco sumará un taller sobre el cuidado del planeta a partir de su libro Medioambiente.

El domingo 4 continúa la propuesta familiar: a las 12:30, la ilustradora Carla Paludetto y la violinista Corina Guerrero presentarán un espectáculo de música e ilustración en vivo, y a las 13:00 un grupo de acompañantes terapéuticas conducirá Exploradores de emociones, un juego interactivo con elementos de autorregulación emocional. La jornada suma, a las 14:00, una sesión de humor gráfico y dibujo en vivo a cargo de Podeti y Leo Arias.

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La Fiera del Libro se realizará en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. El juego El Sendero de la Fiera propone buscar pistas con códigos QR en el predio para participar por sorteos de libros

Un juego con pistas y sorteo de libros para recorrer el Ecoparque

El festival propone además una dinámica lúdica llamada El Sendero de la Fiera: el público deberá buscar once zarpazos escondidos por el Ecoparque, escanear su código QR con el celular y seguir las pistas que cuentan la historia de cada punto del predio. Quienes completen el recorrido entran en un sorteo de 20 premios de cinco libros cada uno, que se enviarán por correo.

Ciencia y actualidad completan la agenda para adultos

Fuera del circuito infantil, el sábado a las 14:00 se realizará una recorrida guiada por el Ecoparque junto con especialistas de Aves Argentinas para la observación y el reconocimiento de aves, y a las 16:00 los investigadores Diego Golombek y Juan Manuel Carballeda debatirán sobre la comunicación de la ciencia en tiempos de inteligencia artificial. El domingo, a las 13:30, los investigadores del Conicet Valeria Edelsztein y Claudio Cormick analizarán los discursos anticientíficos y los negacionismos, y la programación cierra a las 15:00 con Oriente Medio: claves para entender el conflicto, a cargo del sociólogo Atilio Borón, el periodista Fernando Duclós y la corresponsal Aien Anush Nesci.

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Datos útiles

Fechas y horario: del viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18 horas.

Lugar: Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Santa Fe y Sarmiento / Av. Libertador y Sarmiento).

Entrada: gratuita para residentes porteños, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad.

Beneficio: 10% de descuento en la compra de libros mostrando el código QR de la entrada.

Más información: www.fieradellibro.com.ar e Instagram @fieralibroba.

Fotos de archivo.