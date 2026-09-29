Cultura

Las infancias concentrarán talleres, cuentos y música en la programación de La Fiera del Libro

El cronograma prevé propuestas desde el viernes, con una lectura para niñas y niños de 2 a 8 años y un espacio participativo sobre identidad para jóvenes el sábado por la tarde

Fiera del Libro 2026
La Cámara Argentina del Libro organiza la Fiera del Libro del 2 al 4 de octubre. La grilla contempla talleres para niños y recorridos con lecturas en familia
Guardar

Del viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18 horas, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires albergará La Fiera del Libro, un festival que combina stands de editoriales, librerías y distribuidoras con una programación que reserva un lugar central a las infancias. El encuentro, organizado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), se desarrollará en el predio ubicado en avenida Santa Fe y Sarmiento, el ex Zoológico de Palermo reconvertido desde 2016, a metros de La Rural, sede habitual de la Feria Internacional del Libro.

La entidad organizadora, fundada en 1938, representa en la actualidad a más de 500 editoriales, librerías y distribuidoras nacionales. Su presidente, Juan Manuel Pampín, definió la propuesta como “un festival corto, en un lugar accesible, en un gran entorno, con stands iguales y donde la idea es que los libros sean los reales protagonistas”, según declaraciones recogidas por Infobae. “La idea es que participen todos los que quieran, vamos a tener cerca de 100 editoriales”, agregó.

PUBLICIDAD

Un catálogo infantil y juvenil entre los 100 expositores

Los 100 puestos, numerados del 1 al 100, tendrán todos el mismo formato para equilibrar la presencia de sellos grandes y pequeños. Entre los que exhibirán sus catálogos se destacan varios especializados en literatura infantil y juvenil, como iamiqué, Niño Editor, Limonero, La brujita de papel y Chirimbote, que compartirán espacio con editoriales de narrativa, ensayo, historieta, poesía y libros técnicos. También participarán editoriales universitarias.

Talleres, cuentos y música pensados para chicos y chicas

La grilla de actividades ubica a las infancias en cada una de las tres jornadas. El viernes 2, a las 13:30, la ilustradora Pupé junto al escritor Matías Pierrad dictarán un taller infantil de ilustración y creación de personajes en la Glorieta. Media hora más tarde, a las 14:00, la autora Silvana Rodríguez leerá su poesía “La cabra y la luna”, recomendada para niños de entre 2 y 8 años, en el Anfiteatro. Ese mismo día, a las 15:30, Estefanía Commisso narrará el cuento Mi voz linda, y a las 16:00 se realizará una lectura situada de Historias de animales, de Kate Zambreno, con formato de recorrido para toda la familia.

PUBLICIDAD

El sábado 3, a las 13:00, la diseñadora gráfica Gisela Carvallo propondrá un conversatorio y taller de manualidades a partir del cuento Una vaca con plumas y sin plumas, mientras que en simultáneo las autoras Marcela Bublik, Analía Argento y Mariana Zaffaroni coordinarán un taller participativo para infancias y juventudes sobre identidad. A las 14:30, la autora Magela Demarco sumará un taller sobre el cuidado del planeta a partir de su libro Medioambiente.

El domingo 4 continúa la propuesta familiar: a las 12:30, la ilustradora Carla Paludetto y la violinista Corina Guerrero presentarán un espectáculo de música e ilustración en vivo, y a las 13:00 un grupo de acompañantes terapéuticas conducirá Exploradores de emociones, un juego interactivo con elementos de autorregulación emocional. La jornada suma, a las 14:00, una sesión de humor gráfico y dibujo en vivo a cargo de Podeti y Leo Arias.

La Fiera del Libro se realizará en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. El juego El Sendero de la Fiera propone buscar pistas con códigos QR en el predio para participar por sorteos de libros
La Fiera del Libro se realizará en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. El juego El Sendero de la Fiera propone buscar pistas con códigos QR en el predio para participar por sorteos de libros

Un juego con pistas y sorteo de libros para recorrer el Ecoparque

El festival propone además una dinámica lúdica llamada El Sendero de la Fiera: el público deberá buscar once zarpazos escondidos por el Ecoparque, escanear su código QR con el celular y seguir las pistas que cuentan la historia de cada punto del predio. Quienes completen el recorrido entran en un sorteo de 20 premios de cinco libros cada uno, que se enviarán por correo.

Ciencia y actualidad completan la agenda para adultos

Fuera del circuito infantil, el sábado a las 14:00 se realizará una recorrida guiada por el Ecoparque junto con especialistas de Aves Argentinas para la observación y el reconocimiento de aves, y a las 16:00 los investigadores Diego Golombek y Juan Manuel Carballeda debatirán sobre la comunicación de la ciencia en tiempos de inteligencia artificial. El domingo, a las 13:30, los investigadores del Conicet Valeria Edelsztein y Claudio Cormick analizarán los discursos anticientíficos y los negacionismos, y la programación cierra a las 15:00 con Oriente Medio: claves para entender el conflicto, a cargo del sociólogo Atilio Borón, el periodista Fernando Duclós y la corresponsal Aien Anush Nesci.

Datos útiles

  • Fechas y horario: del viernes 2 al domingo 4 de octubre, de 11 a 18 horas.
  • Lugar: Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Santa Fe y Sarmiento / Av. Libertador y Sarmiento).
  • Entrada: gratuita para residentes porteños, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad.
  • Beneficio: 10% de descuento en la compra de libros mostrando el código QR de la entrada.
  • Más información: www.fieradellibro.com.ar e Instagram @fieralibroba.

Fotos de archivo.

Temas Relacionados

Fiera del LibroEcoparqueCiudad de Buenos Airesliteratura infantil y juvenil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye”

Una declaración de guerra contra la pereza intelectual, el consumo masivo y la pasividad de una época. Historia, contexto y vigencia de un dardo filosófico que hoy interpela directamente a la era de los algoritmos y la música de fondo

Ígor Stravinsky, compositor ruso: “Escuchar música requiere un esfuerzo, y el simple hecho de oír no tiene ningún mérito: un pato también oye”

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

La serie argentina de ciencia ficción traccionó más de 3 millones de abonados de la plataforma de streaming y encabezó el ranking de producciones en español y portugués durante 2025

Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

Alberto Manguel, el argentino que leía para Borges ciego, gana el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia

El escritor, traductor y ensayista de 78 años recibirá una distinción dotada con 10.000 euros, tras una trayectoria dedicada a los libros, la lectura y las bibliotecas

Alberto Manguel, el argentino que leía para Borges ciego, gana el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

Hace 62 años, un personaje creado por encargo para vender electrodomésticos apareció por primera vez con una pregunta a su papá y una ironía sobre el país: así nació la obra cumbre de Quino

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

Detrás de la reedición del famoso diario de Adolfo Bioy Casares hay un debate que su inolvidable albacea protagonizó. “Es un acto de cobardía”, aseguraba, irreductible

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

DEPORTES

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

Los dos campeones de mundo que fueron a ver a Rosario el TC Mouras

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

TELESHOW

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura

“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

INFOBAE AMÉRICA

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

50 fotos de las inundaciones en Bangkok: mercados flotantes, vuelos demorados y hasta peces en un estadio

Las demandas de la OEA a Nicaragua: Desde la liberación de presos políticos hasta la salida de potencias extranjeras

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Las lluvias desbordaron cuatro ríos en Ecuador

Quién es quién: la lista de los trece bolivianos vetados para ingresar a Estados Unidos