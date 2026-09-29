Cultura

Stevie Wonder recupera material inédito de su obra más ambiciosa: cuatro canciones que nunca llegaron al álbum original

Las piezas corresponden a las sesiones de 'Songs in the Key of Life', en 1976, y combinan soul, jazz y funk en un EP que coincide con una gira que celebra 50 años de aquella grabación

Stevie Wonder lanzó un EP con cuatro canciones inéditas grabadas durante las sesiones del álbum Songs in the Key of Life (Foto: EFE/Caroline Brehman)
Stevie Wonder lanzó un EP con cuatro canciones inéditas grabadas durante las sesiones del álbum Songs in the Key of Life (Foto: EFE/Caroline Brehman)
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Stevie Wonder publica cuatro canciones inéditas grabadas durante las sesiones de Songs in the Key of Life, el álbum doble que lanzó en 1976 y que ganó el Grammy al álbum del año. Las pistas, reunidas en un EP homónimo, salen a la luz al cumplirse medio siglo del disco y acompañan una gira de arenas en la que el músico lo interpretará íntegramente.

Las nuevas piezas retoman el sello sonoro que Wonder perfeccionó durante los años setenta: soul y R&B luminoso y de raíz espiritual, celebración del amor y la riqueza de la vida con arreglos psicodélicos de funk y jazz, teclados futuristas, bajo sintetizado y una vasta paleta de instrumentos orgánicos. “It’s Easier” es un número de cadencia bossa nova que cuestiona el concepto mismo del amor; “My Life Story of Love” recurre a imágenes bucólicas en la narración de una relación naciente; “I Can See the Sun in Late December” es una balada de jazz lento sobre el optimismo y el autoconocimiento; y “I’m Into Livin’” es un corte de funk en el que Wonder renuncia a sus antiguos hábitos y se entrega a una sola persona.

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Texto con el nombre Stevie Wonder, el título Songs In The Key of Life y el número 50 sobre fondo negro
Las nuevas pistas integran soul, R&B, funk y jazz junto con el uso de teclados futuristas y bajos sintetizados

Todas las canciones fueron escritas y producidas por Wonder, aunque “My Life Story of Love” lleva un crédito de coautoría de Susaye Greene, exintegrante de las Supremes y coautora junto a Wonder de “I Can’t Help It”, de Michael Jackson. Thelma Houston y Deniece Williams, dos voces que posteriormente alcanzarían gran proyección en el género, participaron como coristas en “I’m Into Livin’” junto a Shirley Brewer. Los ingenieros originales de grabación y mezcla, John Fischbach y Gary O Adante, remezclaron recientemente las pistas para su lanzamiento.

“Llevamos 50 años viviendo con Songs in the Key of Life, pero aún hay más por escuchar”, declaró Wonder en un comunicado. “No añadimos estas canciones al álbum, pero formaban parte de lo que sentía y descubría mientras lo hacíamos. Me devuelven a ese período de mi vida, y ahora pasarán a ser parte de la vuestra.”

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Gira por Reino Unido y Estados Unidos

El lanzamiento del EP coincide con el inicio de una gira de arenas en la que Wonder interpretará Songs in the Key of Life completo. La primera fecha está programada para el 13 de octubre en Birmingham, Reino Unido. A continuación, el músico recorrerá varias ciudades europeas antes de regresar al Reino Unido para presentaciones en Londres, Mánchester y Glasgow, y culminar la gira con cinco fechas en Estados Unidos: Nueva York, Chicago, Washington D.C., Detroit y Los Ángeles.

Wonder no publica un álbum de estudio desde A Time to Love (2005), aunque en 2024 lanzó el sencillo Can We Fix Our Nation’s Broken Heart. En 2020 anunció un proyecto titulado Through the Eyes of Wonder, sobre cuyo estado actual no se han dado más precisiones.

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