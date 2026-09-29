Sociedad

Formosa: manejaba alcoholizado, chocó de atrás a una moto y mató a dos jóvenes

El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 86, a la altura de la localidad Laguna Blanca. La acompañante falleció en el lugar, mientras que el conductor fue internado en terapia intensiva y pereció a las pocas horas

Un conductor alcoholizado chocó a una moto y murieron dos jóvenes de 19 y 21 años en Formosa
El conductor imputado quedo alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5 de Clorinda a disposicion de la Justicia (Policía de Formosa)
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Un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 86, a la altura de la localidad de Laguna Blanca, Formosa, dejó dos personas muertas en menos de 24 horas: Sol Genez, de 21 años, quien falleció en el lugar del choque, mientras que Franco Ramón Antonelli, de 19 años, murió horas más tarde en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Alta Complejidad de la capital provincial, donde permanecía internado desde el día anterior.

Según informó la Policía de Formosa, el accidente ocurrió el domingo a las 01:55, en inmediaciones del barrio Costa Alegre, a pocos metros del empalme con la Ruta Provincial 2. Antonelli y Genez circulaban a bordo de una motocicleta Honda Wave cuando fueron embestidos desde atrás por un automóvil Citroën C4 conducido por un hombre de 35 años que llevaba a otros dos acompañantes. Las circunstancias exactas que derivaron en el impacto son materia de investigación judicial.

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De acuerdo con el parte policial, a raíz del choque, ambos rodados salieron de la cinta asfáltica. Los ocupantes de la motocicleta cayeron al pavimento: Genez falleció en el lugar, en tanto Antonelli sufrió lesiones de gravedad. El automóvil, por su parte, despistó y colisionó contra un poste del tendido eléctrico, con lo que el conductor y sus dos pasajeros resultaron heridos. En total, el siniestro dejó cinco personas comprometidas —dos en la moto y tres en el auto— con distintos grados de afectación.

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Genez determinó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio traumático, shock hipovolémico y politraumatismo con múltiples fracturas óseas. El informe pericial quedó incorporado a las actuaciones que lleva adelante el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia.

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Uno de los elementos centrales de la investigación es la prueba de alcoholemia realizada al conductor del Citroën, que arrojó resultado positivo con un elevado grado, aunque la policía no indicó el valor exacto. Asimismo, durante las diligencias en el lugar se secuestraron preventivamente ambos rodados, teléfonos celulares y bebidas alcohólicas halladas dentro del automóvil, todo a disposición de la Justicia. Personal de la Delegación Policía Científica y Seguridad Vial trabajó en la escena junto con efectivos de la Comisaría Laguna Blanca, quienes realizaron mediciones y documentación fotográfica. Además, personal de REFSA intervino para interrumpir el suministro eléctrico ante la caída del poste.

Un agente con chaleco reflectante sostiene un etilómetro digital en la boca de un hombre sentado al volante de un automóvil.
La prueba de alcoholemia efectuada al conductor del vehiculo arrojo un resultado positivo con un elevado grado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el siniestro, el Sistema de Emergencias Provincial (SIPEC) asistió a los heridos en el lugar y los trasladó al Hospital de Laguna Blanca. Dado el cuadro de Antonelli, fue derivado al Hospital Central de la ciudad de Formosa para recibir atención especializada y finalmente ingresó a la UTI del Hospital de Alta Complejidad, donde falleció este lunes por la tarde, alrededor de las 19:30. El conductor del automóvil, en tanto, fue trasladado al Hospital de Clorinda por una fractura de radio.

Pese a la atención y a los esfuerzos del equipo médico, Antonelli no pudo recuperarse. Su deceso, confirmado este lunes, cerró un desenlace que se había iniciado horas antes con la muerte de su acompañante sobre el asfalto de la Ruta 86.

Una vez que obtuvo el alta médica, el conductor del Citroën fue notificado de su situación legal y trasladado a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 5 de Clorinda, donde quedó detenido a disposición del magistrado interviniente. La causa fue caratulada como homicidio y lesiones leves, graves y gravísimas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se continúan las actuaciones para establecer las circunstancias precisas del hecho.

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