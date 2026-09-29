Alberto Manguel, el argentino que leía para Borges ciego, gana el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia

La Biblioteca Nacional de Francia otorgó su premio anual al escritor Alberto Manguel y un galardón especial a la cantante Patti Smith

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La Biblioteca Nacional de Francia (BnF) otorgó su premio anual al escritor argentino Alberto Manguel, junto con un galardón especial del jurado a la cantante estadounidense Patti Smith, indicó el martes la institución.

“Esta doble distinción rinde homenaje a dos obras singulares, como forma de apertura y de diálogo intercultural en relación con nuestro patrimonio documental”, afirmó la BnF en un comunicado.

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El prestigioso escritor, traductor y ensayista argentino, de 78 años, es un gran bibliófilo. Algunas de sus obras más conocidas, como Una historia de la lectura (1996) o La biblioteca de noche (2006), abordan la temática de los libros y el acto de leer.

Manguel, que también tiene nacionalidad canadiense, fue lector en su adolescencia para un Jorge Luis Borges casi ciego, y entre 2016 y 2018 dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina.

El autor argentino Alberto Manguel explora el universo de los libros y el acto de leer en obras como Una historia de la lectura y La biblioteca de noche

El autor “mantiene un diálogo constante con los libros, las bibliotecas y la cultura francesa”, indicó el comunicado, haciendo hincapié en “su trabajo dedicado a la experiencia de la lectura y al lugar de los libros en nuestras sociedades”.

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Este premio, dotado con 10.000 euros (USD 11.300), recompensa tradicionalmente el conjunto de la obra de un autor vivo de lengua francesa. Pero este año la institución decidió otorgarlo a un escritor extranjero, siempre que parte de su obra haya sido traducida al francés y que su trabajo dé testimonio de vínculos estrechos con Francia y su cultura.

Creada en 2009, la distinción cuenta entre sus galardonados a otros pesos pesados de las letras, como Patrick Modiano o Milan Kundera.

La institución decidió este año, a título excepcional, otorgar un premio especial del jurado a la cantante estadounidense Patti Smith, “gran figura de la creación artística contemporánea, cuya obra atraviesa desde hace varias décadas la poesía, la literatura, la música, la fotografía y las artes visuales”.

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Fuente: AFP.

Fotos: archivo y Europa Press.