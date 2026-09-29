Cultura

Alberto Manguel, el argentino que leía para Borges ciego, gana el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia

El escritor, traductor y ensayista de 78 años recibirá una distinción dotada con 10.000 euros, tras una trayectoria dedicada a los libros, la lectura y las bibliotecas

Biblioteca Nacional de Francia
La Biblioteca Nacional de Francia otorgó su premio anual al escritor Alberto Manguel y un galardón especial a la cantante Patti Smith
Guardar

La Biblioteca Nacional de Francia (BnF) otorgó su premio anual al escritor argentino Alberto Manguel, junto con un galardón especial del jurado a la cantante estadounidense Patti Smith, indicó el martes la institución.

“Esta doble distinción rinde homenaje a dos obras singulares, como forma de apertura y de diálogo intercultural en relación con nuestro patrimonio documental”, afirmó la BnF en un comunicado.

PUBLICIDAD

El prestigioso escritor, traductor y ensayista argentino, de 78 años, es un gran bibliófilo. Algunas de sus obras más conocidas, como Una historia de la lectura (1996) o La biblioteca de noche (2006), abordan la temática de los libros y el acto de leer.

Manguel, que también tiene nacionalidad canadiense, fue lector en su adolescencia para un Jorge Luis Borges casi ciego, y entre 2016 y 2018 dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina.

El autor argentino Alberto Manguel explora el universo de los libros y el acto de leer en obras como Una historia de la lectura y La biblioteca de noche
El autor argentino Alberto Manguel explora el universo de los libros y el acto de leer en obras como Una historia de la lectura y La biblioteca de noche

El autor “mantiene un diálogo constante con los libros, las bibliotecas y la cultura francesa”, indicó el comunicado, haciendo hincapié en “su trabajo dedicado a la experiencia de la lectura y al lugar de los libros en nuestras sociedades”.

PUBLICIDAD

Este premio, dotado con 10.000 euros (USD 11.300), recompensa tradicionalmente el conjunto de la obra de un autor vivo de lengua francesa. Pero este año la institución decidió otorgarlo a un escritor extranjero, siempre que parte de su obra haya sido traducida al francés y que su trabajo dé testimonio de vínculos estrechos con Francia y su cultura.

Creada en 2009, la distinción cuenta entre sus galardonados a otros pesos pesados de las letras, como Patrick Modiano o Milan Kundera.

La institución decidió este año, a título excepcional, otorgar un premio especial del jurado a la cantante estadounidense Patti Smith, “gran figura de la creación artística contemporánea, cuya obra atraviesa desde hace varias décadas la poesía, la literatura, la música, la fotografía y las artes visuales”.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo y Europa Press.

Temas Relacionados

Alberto ManguelBiblioteca Nacional de FranciaBnFLecturaJorge Luis BorgesBiblioteca Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

Hace 62 años, un personaje creado por encargo para vender electrodomésticos apareció por primera vez con una pregunta a su papá y una ironía sobre el país: así nació la obra cumbre de Quino

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

Detrás de la reedición del famoso diario de Adolfo Bioy Casares hay un debate que su inolvidable albacea protagonizó. “Es un acto de cobardía”, aseguraba, irreductible

La gran polémica del “Borges de Bioy”: por qué María Kodama quería “cuidar” a su pareja de esa “traición” hecha libro

Sobrenatural y política, la película argentina elegida para el Oscar convierte el estallido de 2001 en una muestra del gótico latinoamericano

Dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez, ‘La virgen de la tosquera’ retrata a una joven del conurbano cuya furia y poderes inexplicables son el espejo de una sociedad en desintegración

Sobrenatural y política, la película argentina elegida para el Oscar convierte el estallido de 2001 en una muestra del gótico latinoamericano

Cómo se escribe según la RAE: protestas por la vivienda en España, claves de redacción

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la RAE: protestas por la vivienda en España, claves de redacción

Las madres de los otros para entender a la propia: lo nuevo de Adriana Riva

En “Entre otras” (Seix Barral, 2026), la autora de “Ruth” vuelve sobre una de las figuras más difíciles de contar: la mamá. A través de citas, anécdotas y escenas de madres de escritores, propone una lectura íntima que ilumina aquello que parece imposible de explicar

Las madres de los otros para entender a la propia: lo nuevo de Adriana Riva

DEPORTES

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

“Frena muy tarde”: el paso a paso de la maniobra de Franco Colapinto que terminó con el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú

Ailín Pérez celebró con un provocativo video: subió al 2° del ranking y podría ser la primera argentina en pelear por un título de UFC en la historia

Tras el choque en Bakú, Franco Colapinto reveló el plan de trabajo especial que empleó para correr en Malasia por primera vez

Aston Martin confirmó a su dupla de pilotos para el 2027 y sólo quedan cuatro butacas disponibles en la Fórmula 1

TELESHOW

Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

Juli Poggio entró a MasterChef Celebrity con una icónica frase de la China Suárez: la reacción de Wanda Nara

Cuánto midió el regreso de Masterchef Celebrity: 24 figuras, un nuevo jurado y el carisma de Wanda Nara

Jimena Barón abandonó el estudio de Es mi sueño tras escuchar la frase de una participante: “¿Cómo puede ser?”

Así fue la primera degustación de MasterChef Celebrity: trabajo en equipo, platos fallidos y retos del jurado

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

INFOBAE AMÉRICA

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

El FMI advirtió a Uruguay: desde 2016 avanza a un ritmo insuficiente para alcanzar a países ricos

El fiscal general de Bolivia fue acusado de tener vínculos narcos: ¿qué hará el gobierno de Rodrigo Paz?

“Toy Story 5″ alcanza 20 millones de visualizaciones en Disney+ en solo cinco días y entra entre los mayores estrenos de películas de la plataforma

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania