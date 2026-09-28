Condenan en Turquía a humorista acusado de insultar a Erdogan y lo dejan en libertad provisional

Un tribunal de Estambul condenó al comediante Deniz Goktas a 19 meses de prisión por insultar a Recep Tayyip Erdogan y ordenó su libertad provisional

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Un tribunal de Estambul condenó el lunes a un popular comediante turco por insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan y por otro delito, pero ordenó su libertad provisional mientras se tramita la apelación, informó un periodista de la esta agencia.

En su fallo, el juez declaró culpable a Deniz Goktas, de 32 años, de insultar a Erdogan y de “insultar los valores religiosos”, y lo condenó a un poco más de 19 meses de prisión.

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Goktas prestó declaración en el Palacio de Justicia de Caglayan tras permanecer 88 días en prisión preventiva

Sin embargo, en Turquía, una condena no es firme hasta que haya sido revisada por un tribunal de apelaciones.

Goktas, conocido por su mordaz sátira política, fue detenido por la policía el 3 de julio, una semana después de que se publicara en YouTube un video de un espectáculo de monólogos con cerca de nueve millones de visualizaciones.

Desde entonces permanecía detenido, acusado de insultar a Erdogan e incitar al odio público. Posteriormente, los fiscales añadieron una acusación de “glorificación del delito y de los delincuentes”, un cargo del que fue absuelto este lunes.

Al comenzar la vista, Goktas, que llevaba 88 días detenido, subió al estrado en el Palacio de Justicia de Caglayan y se defendió con palabras cargadas de ironía que provocaron frecuentes carcajadas en la sala.

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El acusado sostuvo ante el juez que referirse a Erdogan como dictador constituye una caracterización política y no un delito

En el escrito de acusación, los fiscales señalan una frase en la que califica a Erdogan de “dictador tímido”, pero Goktas insistió en que “no había ningún elemento delictivo”.

“Dictador no es un insulto: es una caracterización política”, afirmó. “Como presidente y líder del partido que gobierna el país desde hace 25 años, un espectáculo de humor político en el que nunca se mencione el nombre de Erdogan no sería ni sincero ni tendría ninguna relación con la realidad”, aseguró.

También negó los cargos que se le imputan y dijo que “Erdogan debería estar abierto al arte de la sátira”.

En los últimos años, miles de personas han sido procesadas en Turquía por “insultar al presidente”, en una campaña que ha afectado a políticos, artistas, músicos, periodistas y activistas LGBTQ, entre otros.

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Fuente: AFP.

Fotos: capturas de video e Instagram.