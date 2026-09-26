La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin' ganó el premio mayor de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián

La película argentina La ilusión de un verano sin fin ganó el premio Horizontes Latinos y el Premio de la Juventud en el Festival de San Sebastián

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La película argentina La ilusión de un verano sin fin ganó el premio principal de la relevante sección Horizontes Latinos en la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este viernes, además, el documental de la fotógrafa y cineasta Alessandra Sanguinetti también obtuvo el Premio de la Juventud en el mismo certamen, un reconocimiento votado por 150 jóvenes de entre 18 y 25 años.

La ilusión de un verano sin fin es una coproducción entre Argentina y Estados Unidos, producida por Sanguinetti junto a la cineasta argentina Julia Solomonoff. El proyecto nació en 1999, cuando Sanguinetti comenzó a fotografiar y filmar a Guillermina Aranciaga y Belinda Stutz, entonces dos niñas de nueve y diez años, en una zona rural de la provincia de Buenos Aires que comprende los partidos de General Guido, Dolores y Maipú. Lo que comenzó como un trabajo fotográfico paralelo —retratos de gran formato combinados con registros en video— derivó, en más de dos décadas y media, en un retrato íntimo del paso del tiempo, la amistad femenina y los modos en que la vida campestre moldea los sueños de la infancia.

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El resultado es un documental de 93 minutos que sigue a Guillermina y Belinda desde la infancia hasta los 34 y 35 años respectivamente, a través del trabajo, la maternidad y los distintos rumbos que tomaron sus vidas. Las fotografías de Sanguinetti dialogan a lo largo del film con imágenes en movimiento, de modo que el paso del tiempo no funciona solo como contexto sino como materia central de la obra.

En la presentación del film en San Sebastián, la directora describió la película como “casi como ver un álbum familiar. No solo por ellas, sino porque cada momento me remite a un momento de mi vida”, según consignó el Diario del Festival. Sanguinetti también explicó el vínculo construido con las protagonistas a lo largo de los años: “La naturalidad con la que Guille y Beli se dejan filmar es única, nunca se preocupan por cómo salen. Yo ya soy de dentro”.

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La cineasta y fotógrafa Alessandra Sanguinetti integra la agencia Magnum Photos y posee obra en el MoMA de Nueva York

En Locarno ya había ganado dos premios

El reconocimiento en San Sebastián se suma a los que el film ya había cosechado antes de llegar a España. En agosto de 2026, La ilusión de un verano sin fin ganó el Leopardo de Oro en la sección Cineastas del Presente de la 79.ª edición del Festival de Cine de Locarno —galardón dotado con 35.000 francos suizos (unos USD 43.000), repartidos en partes iguales entre la directora y el productor— y además obtuvo el Premio Swatch a la Ópera Prima, según informó Infobae en esa oportunidad.

La plataforma MUBI adquirió los derechos de distribución del film, cuyo desarrollo contó con el apoyo de becas del Sundance Institute. The Hollywood Reporter la describió como “un documental luminoso e imborrable”.

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Sanguinetti es fotógrafa de Magnum Photos y tiene obra en el MoMA

Alessandra Sanguinetti nació en Nueva York en 1968, se mudó a Buenos Aires a los dos años y vivió en Argentina hasta 2003. Estudió antropología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) antes de formarse en el International Center of Photography de Nueva York. Miembro de Magnum Photos desde 2007, su obra integra las colecciones del MoMA de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art, el Museum of Fine Arts de Houston y el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Entre sus reconocimientos figuran la beca Guggenheim, la beca de la Fundación Hasselblad, el Premio Discovery de las Rencontres d’Arles y la beca MacDowell.

El trabajo fotográfico con Guillermina y Belinda tiene además una historia editorial previa: dio origen a dos libros, The Adventures of Guille and Belinda and the Enigmatic Meaning of Their Dreams (2010) y una primera edición del proyecto que comparte nombre con el documental (2020). En 2024, la Fundación Cartier-Bresson de París dedicó una retrospectiva a la serie de fotos de las dos protagonistas.

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En la misma sección de cine latinoamericano del certamen vasco, Moscas, del cineasta mexicano Fernando Eimbcke, recibió una mención especial. La película, coproducción entre México y España, narra la historia de Olga, una mujer de 55 años que enfrenta la soledad y la precariedad económica y se ve obligada a alquilar una habitación de su departamento para costear una intervención quirúrgica. El film había ganado el Premio de la Industria WIP Latam en 2025 y fue presentado ese año en la Berlinale. Eimbcke ya había participado en Horizontes Latinos en 2025 con Olmo.