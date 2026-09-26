'Breaking Bad' venció a 'The Wire' y 'Mad Men' en el ranking del New York Times con las 100 mejores series del siglo XXI

Breaking Bad encabezó la encuesta de The New York Times sobre los cien mejores programas de televisión del siglo XXI. (Captura de video: YouTube)

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Breaking Bad encabeza la lista de los 100 mejores programas de televisión del siglo XXI elaborada por The New York Times a partir de una encuesta entre 516 actores, creadores, técnicos y otras figuras de la industria televisiva mundial. El ranking, publicado esta semana, abarca series de cualquier idioma, género y plataforma —ficción, realities, documentales, concursos e incluso contenido de YouTube— estrenadas desde el 1.° de enero de 2000, con la única condición de que tuvieran múltiples episodios.

El listado fue construido con una metodología doble: cada participante eligió sus 10 series favoritas y luego completó una serie de duelos directos entre títulos seleccionados al azar. The New York Times combinó ambos datos para producir el ranking final. Entre los 516 votantes figuraron estrellas como Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Adam Scott, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman, además de creadores como Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley. El resultado es una fotografía del criterio colectivo de la industria sobre más de dos décadas de televisión: el drama domina el podio, la comedia ocupa una porción mayor del top 10 de la esperada, y varias series de plataformas de streaming recientes lograron colarse entre los clásicos.

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La ausencia más comentada fue la de Los Soprano: el diario aclaró en el propio ranking, y en una nota del crítico James Poniewozik, que la serie quedó excluida por razones estrictamente cronológicas —su estreno fue en enero de 1999, un año antes del corte establecido—, aunque Poniewozik señaló que su influencia narrativa está presente en buena parte de los 100 títulos seleccionados. La lista arranca en el puesto 100 con Scandal (2012-2018) y concluye en el 1 con Breaking Bad (2008-2013), con Gilmore Girls (2000-2007) en el 99, The Great British Baking Show en el 85, Ted Lasso en el 75 y Stranger Things (2016-2025) en el 53.

‘Breaking Bad’, una investigación moral sobre la caída humana

La serie de Vince Gilligan, que siguió la transformación del profesor de química Walter White —interpretado por Cranston— en narcotraficante entre 2008 y 2013, superó a todos los demás títulos del ranking. La descripción del diario señala que lo que hizo a la producción incomparable no fue su ingeniería dramática, sino “su investigación moral humanista, centrada en cómo Walter, un hombre enfermo de cáncer con deudas médicas, descendió a la villanía”. El propio Cranston fue uno de los votantes de la encuesta y eligió Modern Family entre sus favoritos, donde también tuvo oportunidad de dirigir episodios durante los hiatos de rodaje de Breaking Bad.

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La serie Los Soprano quedó fuera de la lista por haber sido estrenada un año antes del corte cronológico de 2000 (Foto: HBO)

The Wire (2002-2008), la crónica policial y social de Baltimore creada por David Simon, quedó segunda. The New York Times la describió como “Dickens, Dostoievski y Roots”, a la vez que “una esquina oscura del experimento americano”. Brett Goldstein, actor y cocreador de Ted Lasso, votó por la serie y explicó su elección con precisión: “The Wire es como entiendo el mundo. Realmente creo que me enseñó cómo funciona el mundo, y cómo el 90% de las personas solo trata de protegerse a sí misma”, declaró al medio.

Mad Men (2007-2015), el drama ambientado en la publicidad de los años 60, cerró el podio en el tercer lugar. Su creador, Matthew Weiner, recordó en sus declaraciones al diario la voluntad que guió toda la producción: “No quería que nunca se sintiera fechada. Quería que se sintiera como la vida real”, afirmó. Weiner agregó que buscó que la serie trascendiera cualquier lectura de época y se relacionara, en cambio, con “la experiencia de ser una persona”.

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‘Succession’ y ‘Fleabag’ completaron el top 5

Succession (2018-2023) ocupó el cuarto lugar. El productor y conductor Andy Cohen votó por la serie y describió la paradoja central de su atractivo: “Me costó al principio con Succession. Son todos personas verdaderamente horribles. Es fascinante que una serie en la que no hay nadie por quien alentar pueda ser tan apasionante”, afirmó al diario.

Fleabag (2016-2019), la comedia dramática creada e interpretada por Phoebe Waller-Bridge, llegó quinta. Fue la única producción británica entre los cinco primeros. La actriz Alexis Bledel votó por la serie y explicó su impacto: “Es tan descaradamente autoexpresiva. Ella es increíblemente vulnerable mientras es completamente irreverente. Creo que nunca había visto eso hecho con tanta precisión antes”, señaló en el marco de la encuesta.

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The Wire obtuvo el segundo puesto de la clasificación por su retrato policial y social de la ciudad de Baltimore (Foto: HBO)

Game of Thrones (2011-2019) llegó al sexto lugar. Sus propios creadores, D.B. Weiss y David Benioff, reflexionaron sobre la producción al mirarla en retrospectiva. “Creo que tuvimos mucha suerte, de muchas maneras”, reconoció Weiss, quien agregó que revió la serie completa con sus hijos cuando crecieron y que la experiencia fue “como un video del anuario escolar: recordás dónde estabas cuando lo filmaste”.

Veep (2012-2019) quedó séptima, con Julia Louis-Dreyfus como ganadora de seis Emmys consecutivos por su papel de la vicepresidenta Selina Meyer. La actriz describió al personaje ante el diario con una imagen directa: “Selina Meyer era una niña de dos años en el cuerpo de una mujer adulta. Nunca se desarrolló más allá de los 2 o 2 años y medio. Todo giraba en torno a ella”, afirmó. También celebró al creador Armando Iannucci: “Ha encontrado una manera de hacer que el comportamiento humano detrás de la cortina sea tan reconocible, tan impactante y tan profundamente gracioso”.

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30 Rock (2006-2013) se instaló en el octavo puesto. El actor Alec Baldwin, quien interpretó al ejecutivo Jack Donaghy, contó que inicialmente rechazó la propuesta de Tina Fey: “Me pidieron que hiciera la serie y dije que no. No quería comprometerme con una serie porque estaba divorciado de mi ex esposa y volaba cada dos fines de semana para ver a mi hija en Los Ángeles”, reveló. Finalmente aceptó y el personaje se convirtió en uno de los más recordados de la comedia televisiva del siglo.

‘Curb Your Enthusiasm’ y ‘Atlanta’ cerraron el top 10

Curb Your Enthusiasm (2000-2024) llegó al noveno puesto con Larry David como protagonista de lo que el diario describió como “un texto fundacional de la comedia del ridículo”. En décimo lugar quedó Atlanta (2016-2022), la serie de Donald Glover que The New York Times caracterizó como una producción capaz de “ser cualquier cosa y estar en cualquier lugar”, que transitó desde la comedia más aguda hasta el drama más perturbador sin abandonar “una sensación de lo incógnito de la vida”.

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Jeremy Strong Sarah Snook y Kieran Culkin en una escena de la temporada final de 'Succession', votada en cuarto lugar en la encuesta del New York Times (Foto: HBO vía AP)

En los primeros 20 puestos se destacan The Office versión estadounidense (11.°), Arrested Development (12.°), Girls (13.°), Friday Night Lights (14.°), Six Feet Under (15.°) y The Office versión británica (16.°). La presencia de ambas versiones de The Office en el top 20 generó debate: el creador de Baby Reindeer, Richard Gadd, votó por la versión británica y declaró que, si tuviera que elegir un único programa, elegiría esa serie: “Creo que es, si tuviera una pistola en la cabeza, la mejor serie de televisión de todos los tiempos en mi opinión”, afirmó al diario. Gadd también votó por The Thick of It y señaló que el personaje de Peter Capaldi en esa serie, Malcolm Tucker, “es uno de los mejores personajes de todos los tiempos”.

El creador de Succession, Jesse Armstrong, votó por Six Feet Under (puesto 15) y reconoció su influencia directa sobre su propio trabajo: “Estoy seguro de que fue una gran influencia en Succession y en nuestro pensamiento en la sala de escritura sobre una serie de familia”, señaló.

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Entre las apariciones más comentadas de producciones recientes están The Pitt (36.°), el drama médico ambientado en Pittsburgh, y Adolescence (40.°), la miniserie de 2025 rodada en un único plano secuencial por episodio. Su creador, Jack Thorne, y su protagonista y cocreador, Stephen Graham, construyeron una historia sobre la radicalización de un adolescente de 13 años acusado de matar a una compañera de escuela. La serie ganó 8 premios Emmy. Beef y The Bear también encontraron lugar en el listado, al igual que Andor (32.°) y Severance (30.°).