Cultura

La feria “Leer y Comer” llega a su edición 19: literatura, longevidad, sueño, finanzas y fútbol, en dos días gratuitos en Chacarita

El encuentro gratuito organizado por Luis Majul se realizará el 3 y 4 de octubre desde las 12 en Chacarita, con dos escenarios y una programación sobre sueño, alimentación, salud cerebral, finanzas y vínculos

Festival Leer y comer
La feria Leer y Comer celebra su décimo novena edición el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en el barrio de Chacarita
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Leer y Comer, la feria gratuita que combina literatura, gastronomía y cultura en las calles de Chacarita celebrará su 19.ª edición bajo el nombre RESET el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, desde las 12, en Concepción Arenal y Warnes. El encuentro incorpora este año un nuevo eje temático: vivir más, mejor y con sentido, que atraviesa las charlas sobre sueño, alimentación, salud cerebral, finanzas y vínculos.

La feria, que en 2025 reunió a más de 10.000 visitantes, cuenta con más de 3.000 metros cuadrados al aire libre y 400 metros cuadrados cubiertos. Fue declarada de interés turístico de la Ciudad de Buenos Aires y este año contará con dos escenarios, Montenegro y RESET, donde se distribuirán las actividades a lo largo de ambas jornadas. La entrada es libre y gratuita, y el evento admite el ingreso de niños y mascotas.

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El sábado combina historias deportivas, novela histórica y bienestar

Festival Leer y comer
El periodista Luis Novaresio presenta su libro titulado "La vida que importa" en el escenario Montenegro

La programación del sábado se inicia a las 14 en el escenario Montenegro con Diego Borinsky, periodista deportivo y autor de biografías vinculadas al fútbol argentino, quien presentará Scaloni: La biografía oficial, un recorrido por la vida del entrenador que condujo a la Selección Argentina a ganar la Copa del Mundo.

A las 14:30, en el escenario RESET, Florencia Canale presentará Maldita, su nueva novela, centrada en la figura de Erzsébet Báthory, la llamada “Condesa Sangrienta”, para reflexionar sobre el paso del tiempo y los mandatos de belleza.

A las 15, en Montenegro, Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina en 2020 y autor de Cocina exprés, junto con Santiago Álvarez Tocalli, cofundador de Fuera de Carta, compartirán la charla Tu propia receta.

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Media hora más tarde, en RESET, la nutricionista Daniela Lopilato y el médico especialista en sueño Sebastián López abordarán en De la mesa a la cama la relación entre alimentación, ronquidos y descanso.

A las 16, en Montenegro, el psicólogo y escritor Bernardo Stamateas hablará sobre vínculos a partir de sus trabajos Narcisistas y Vida nutritiva. En simultáneo, a las 16:30, en RESET, Pablo López, director de la Unidad de Salud del Sueño de INECO, y Fabricio Ballarini, biólogo e investigador del CONICET especializado en memoria, presentarán Tu cerebro en modo RESET.

A las 17, en Montenegro, se realizará la presentación oficial de RESET, el nuevo proyecto de Majul enfocado en bienestar, hábitos y longevidad, guiado por Gabriel Corrado y Mariana Arias, con la participación de Daniel Tangona, Juan Manuel Liquindoli y Fiorella Vitelli. En el mismo horario pero en el otro escenario, llegará la Fórmula 1 con los periodistas Adrián Puente y Florencia Andersen.

Sobre las finanzas personales, a las 17:30, en RESET, la economista Mariana Shaalo y la contadora Carolina Cabrera presentarán Finanzas sin estrés: trucos prácticos para el día a día. A las 17:45, en Montenegro, el periodista Luis Novaresio presentará su libro La vida que importa. El cierre del día estará a cargo de Luz Pilheu, Astro Luz, psicóloga y astróloga, con una experiencia de movimiento inspirada en los cinco ritmos.

El domingo profundiza en alimentación, longevidad y salud emocional

Festival Leer y comer Lutereau Buchanan
Luciano Lutereau y Verónica Buchanan presentan la obra 'El psicoanálisis (no) es imposible' a las 16:30 en el escenario RESET

La segunda jornada arranca a las 14 en Montenegro con Iwao Komiyama, chef y referente de la cocina japonesa y nikkei, quien hablará sobre la fusión de técnicas orientales con ingredientes latinoamericanos en Fusión y equilibrio.

A las 14:30, en RESET, Alejandra Temporini, chef especializada en cocina sin TACC, presentará Comer sin gluten, rico y saludable. A las 15, en Montenegro, el entrenador físico Daniel Tangona propondrá la charla La nueva longevidad: la salud es el nuevo lujo.

Media hora después, en RESET, la nutricionista Fiorella Vitelli planteará la pregunta ¿De qué nos alimentamos?, centrada en microbiota, inflamación y hábitos alimentarios sostenibles. A las 16, en Montenegro, el médico Daniel López Rosetti, cardiólogo especialista en medicina del estrés, presentará su libro Una buena vida, organizado alrededor de cuatro dimensiones: emocional, vincular, existencial y física.

A las 16:30, en RESET, los psicoanalistas Luciano Lutereau y Verónica Buchanan presentarán El psicoanálisis (no) es imposible, una invitación a cuestionar la idea de que todo malestar debe resolverse de manera inmediata. A las 17:30, en el mismo escenario, el especialista en neurociencias aplicadas Gastón Morales abordará Cerebro y hábitos, sobre los mecanismos que sostienen las conductas más allá de la fuerza de voluntad.

El domingo cierra a las 18, en Montenegro, con Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense, quien durante la pandemia comenzó a compartir recetas en redes sociales tras quedarse sin trabajo y hoy presenta su libro Mambrunense: ¡está buenísimo, hacelo!.

La propuesta gastronómica y editorial completa la agenda

Además de las charlas, la feria contará con puestos gastronómicos, catas de vino que abrirán la programación de ambos días en el escenario RESET, a las 13:30, y un espacio editorial, con la participación de Planeta, Penguin Random House, Arte a Babor, Catapulta, Feria del Libro, Ediciones LEA, Riverside, Urano, Manolito Books y Grupal Distribuidora. Entre los beneficios de la propuesta, los visitantes podrán participar del sorteo de dos bicicletas eléctricas, una por cada jornada de la feria.

Fuente y fotos: gentileza prensa Leer y Comer.

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