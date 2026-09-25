El violinista israelí Pinchas Zukerman presenta en el Colón un programa que fusiona Piazzolla, Ginastera y Bruch

Pinchas Zukerman se presentará el 28 de septiembre en el Teatro Colón junto al Ensamble Musical de Buenos Aires y el director Gustavo Fontana

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Este lunes 28 de septiembre, el destacado violinista y director israelí Pinchas Zukerman regresará al Teatro Colón para encabezar una velada sinfónica junto al Ensamble Musical de Buenos Aires (EMBA), bajo la batuta del director argentino Gustavo Fontana. La función, programada a las 20 horas, se enmarca en la temporada 2026 del Ciclo Aura.

La velada abrirá con Tangazo: Variaciones sobre Buenos Aires, de Astor Piazzolla, obra encargada históricamente por el propio EMBA durante su etapa fundacional, bajo la presidencia de Bernardo Prusak y la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón. La pieza propone una lectura sinfónica del tango que marcó un hito en la identidad musical porteña.

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A continuación, la orquesta interpretará la Obertura Coriolano, Op. 62, de Ludwig van Beethoven, tras lo cual Zukerman tomará el rol de solista para las dos obras que cierran la primera parte: la Romanza n.º 1 para violín y orquesta en sol mayor, Op. 40, del mismo compositor alemán, y la Berceuse sfaradite de Paul Ben-Haim, compositor israelí cuya obra refleja las tradiciones musicales sefardíes.

Luego del intervalo, el programa regresará al repertorio argentino con la suite del ballet Estancia, Op. 8a, de Alberto Ginastera, en sus cuatro movimientos: Los trabajadores agrícolas, Danza del trigo, Los peones de hacienda y la célebre Danza final (Malambo). La suite es una de las composiciones más representativas del siglo XX producidas en el país. El concierto cerrará con el Concierto para violín n.º 1 en sol menor, Op. 26, de Max Bruch, una de las piezas más exigentes y frecuentadas del canon violinístico internacional, en la que Zukerman volverá a actuar como solista.

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Pinchas Zukerman acumula más de cincuenta años de trayectoria como solista, director orquestal y violinista

Más de cinco décadas de carrera internacional

Nacido en Israel, Zukerman es una de las figuras centrales de la interpretación musical de las últimas décadas. Su trayectoria —que supera los cincuenta años de actividad ininterrumpida— abarca la dirección orquestal, la música de cámara y la formación de intérpretes, además de una extensa carrera como solista junto a las principales orquestas y en las salas de concierto más importantes del mundo. Su repertorio va desde las obras del período clásico y romántico hasta composiciones del siglo XXI.

El EMBA atraviesa una nueva etapa bajo la conducción de Sebastián Prusak, como concertino, y Diego Tejedor, quienes dirigen los destinos artísticos del conjunto. El relanzamiento recupera el espíritu original de la agrupación: crear, interpretar y promover la música argentina, llevando al escenario obras que forman parte del patrimonio del país. Entre los hitos históricos del ensamble se cuenta, precisamente, el encargo a Piazzolla que abre el programa del 28 de septiembre. Al frente de la orquesta estará Gustavo Fontana, director argentino con amplia trayectoria nacional e internacional en repertorios que van desde el período clásico hasta la música contemporánea.

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[Fotos: prensa MH Live]