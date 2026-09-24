La historia de la artista prisionera de Auschwitz que trabajó para Mengele: ahora sus hijas exigen la devolución de las obras

Babbitt en su casa de California, donde recreó una de las imágenes de una joven que había pintado por orden del Dr. Mengele (Peter DaSilva / The New York Times)

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Cuando Dina Gottliebova Babbitt fue prisionera en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en la década de 1940, sobrevivió pintando acuarelas en un endeble caballete para Josef Mengele, el médico nazi conocido como el “Ángel de la Muerte”.

A lo largo de su vida, Babbitt intentó recuperar siete de esas obras del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, en Polonia. “Quiero sostenerlas en mi mano”, dijo en un video de 2009, apenas unos meses antes de morir a los 86 años. “Las quiero aquí. Las necesito”. Pero el museo se negó a entregárselas, al afirmar que el valor histórico y educativo de las pinturas prevalecía sobre su derecho de propiedad. Ahora, sus dos hijas —Michele Babbitt Kane y Karin Wendy Babbitt— demandan al museo para recuperar los retratos en acuarela que su madre creó mientras luchaba por sobrevivir como judía en un campo de exterminio nazi.

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Imágenes de prisioneros gitanos sometidos involuntariamente a los "experimentos" de Mengele, retratados por Dina Gottliebova Babbitt

“El Dr. Mengele tomó entonces los retratos terminados”, afirma la demanda, presentada esta semana ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California. “Dina Gottliebova Babbitt nunca vendió, cedió, transfirió ni renunció voluntariamente a las acuarelas. Sin embargo, más de 80 años después, las siete acuarelas siguen en posesión del Museo, que sostiene que él —y no los herederos de Dina Gottliebova Babbitt— es su propietario”.

El Museo Auschwitz-Birkenau, ubicado en el antiguo campo de exterminio en Polonia, defendió su decisión de conservar las pinturas, al describirlas como importantes registros de la persecución nazi. Funcionarios del espacio cultural dijeron que no estaban de acuerdo con que Babbitt hubiera sido propietaria de las obras, que consideran propiedad estatal e importantes registros históricos de la persecución nazi. “Comprendemos plenamente el vínculo emocional de la familia de Dina Gottliebova con las obras que ella realizó por orden de Josef Mengele en circunstancias que sin duda afectaron su vida”, dijo Pawel Sawicki, portavoz del Memorial de Auschwitz, en un correo electrónico. “Pero, al cumplir con nuestra responsabilidad legal, expresamos la profunda convicción de que las acuarelas deben permanecer en el Memorial.

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Los herederos demandan al Museo de Auschwitz por obras de arte que su madre creó bajo el régimen nazi

“Los retratos, de víctimas romaníes, son los pocos fragmentos restantes de la documentación realizada por Mengele como parte de sus experimentos criminales”, añadió Sawicki. “Por lo tanto, deben tratarse como documentos únicos relacionados con la historia de Auschwitz”.

Seis de las pinturas de Babbitt que ahora están en el museo fueron adquiridas en 1963 a un sobreviviente del campo. Una séptima fue adquirida en 1977. El museo dijo que argumentará que los objetos del antiguo campo son propiedad estatal, con base en las leyes polacas y en el estatuto del museo. El artículo 4 de una ley de 1947 dice: “El Museo Estatal Auschwitz-Birkenau de Oswiecim tiene la misión de reunir y compilar pruebas y materiales relacionados con los crímenes nazis, ponerlos a disposición del público y llevar a cabo investigaciones académicas sobre ellos”.

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Sharon Cohen Levin, de Sullivan & Cromwell, abogada de las hijas de la artista, dijo que las pinturas que Babbitt fue obligada a crear “representan a individuos que fueron sometidos a los experimentos médicos seudocientíficos del Dr. Mengele y finalmente ejecutados”. Y agregó que el museo establecido para honrar a las víctimas del Holocausto en este caso ha causado dolor a una de ellas. “En su memoria”, dijo Levin, “las hijas de Dina continúan el trabajo de décadas de su madre no solo para reclamar lo que legítimamente les pertenece, sino también para honrar la dignidad y el legado, y obtener una medida de la justicia que se le negó durante su vida”.

Nacida en Checoslovaquia en 1923, Babbitt se vio obligada a abandonar sus clases de arte en 1939, cuando los alemanes invadieron el país. En enero de 1942, ella y su madre fueron enviadas a Theresienstadt, un campo en el norte del país, antes de ser trasladadas a Auschwitz al año siguiente. A petición de una compañera prisionera que supervisaba un barracón infantil, ella pintó imágenes de Blancanieves y los siete enanitos, así como figuras de animales, hechas con pintura sustraída.

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La obra de arte llamó la atención del Dr. Mengele, y él “le ordenó pintar retratos en acuarela de prisioneros romaníes que él seleccionó como sujetos para su trabajo seudocientífico”, dice la demanda, porque su cámara no podía captar lo que él calificaba de su “inferioridad racial”. Babbitt dijo en entrevistas que accedió con la condición de que él la librara a ella y a su madre de las cámaras de gas.

Dina Gottliebova Babbitt y su madre, Johanna, paseando por Francia después de la segunda guerra mundial

Todas las personas que pintó fueron posteriormente asesinadas en el campo. Babbitt firmó y fechó al menos seis de las siete acuarelas con lápiz como “Dinah 1944”, utilizando la grafía original de su nombre. La demanda afirma que Babbitt sentía simpatía por sus sujetos y atribuía a las obras de arte el haberle salvado la vida e influido en las vidas de su madre y sus descendientes. “Todos”, la demanda cita que dijo, “existen hoy gracias a estas pinturas”.

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Tras ser liberada de Auschwitz, se mudó a Estados Unidos, donde trabajó durante casi 20 años como asistente de animación en Hollywood para varios estudios y ayudó a crear personajes populares como Wile E. Coyote, Piolín y el Pato Lucas. En 1973, viajó al museo para autenticar las pinturas, suponiendo que allí se las devolverían. “En cambio, la entrevistaron, le mostraron las pinturas, le pidieron que las autenticara y la enviaron a casa con las manos vacías”, dice la demanda.

Los herederos demandan al Museo de Auschwitz por obras de arte que su madre creó bajo el régimen nazi (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California)

La demanda sostiene que “el Museo afirmó en ocasiones que las acuarelas pertenecían al Dr. Mengele y no a Dina Gottliebova Babbitt, caracterizándola como la “trabajadora” del Dr. Mengele”. “En al menos una ocasión”, indican los documentos judiciales, “un funcionario del Museo comunicó a Dina Gottliebova Babbitt que, legalmente, la única persona que podía tener un reclamo sobre las pinturas era el funcionario nazi, y era poco probable que lo ejerciera”.

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Además de la ley de 1947 que estableció el museo, la institución cita como fundamento para conservar las obras la Ley Polaca de Museos de 1996 y el estatuto del museo, emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional. A lo largo de los años, Babbitt apeló a diversos funcionarios estadounidenses que respaldaron su reclamación e hizo gestiones de restitución mediante correspondencia con el gobierno polaco y el museo. Tras agotar esas vías, las hijas decidieron finalmente aprovechar el Código de Procedimiento Civil de California, que en 2024 otorgó a los reclamantes de obras de arte de la era del Holocausto un plazo de dos años para presentar demandas que, de otro modo, podrían haber prescrito.

En la demanda presentada esta semana, las demandantes solicitan una declaración de que Babbitt es la legítima propietaria, la devolución de las pinturas y una indemnización por daños y perjuicios no especificada. Pero el museo sostiene que su “responsabilidad legal es reunir y preservar todas las pruebas de crímenes y objetos relacionados con la historia de Auschwitz”, dijo el portavoz en su correo electrónico, y añadió: “Somos de la opinión de que cualquier pérdida en las colecciones del Memorial constituirá un daño irreparable.

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“Uno podría plantear una pregunta teórica”, continuaba el correo electrónico, “¿qué ocurriría si los supervivientes o sus herederos exigieran la devolución de todos los objetos que ellos o sus familiares crearon: obras de arte, pinturas, fotografías y planos elaborados en el campo? “Otros objetos realizados a petición de las SS”, añadió, “por ejemplo la puerta de Arbeit macht frei, que fue fabricada en el taller metalúrgico del campo por un maestro de la herrería artística, Jan Liwacz”.

“Un prisionero, al crear algo por orden de las autoridades de las SS”, continuó, “no se convertía en el propietario legal de la obra”.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California; Michele Kane - The New York Times]