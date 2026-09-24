Córdoba abre su Mercado de Arte Contemporáneo con 59 galerías, una sede nueva y actividades por toda la provincia (Juan G. Batalla)

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Luego de una semana de actividades previas, entre hoy y el domingo 27 de septiembre, Córdoba abre la edición 13° de su Mercado de Arte Contemporáneo (MAC), la segunda feria más tradicional del país, en el que reunirá a 59 galerías y proyectos de Argentina y Chile en una nueva sede, Espacio UNMOL, cercano al aeropuerto.

Bajo el lema “Sobre la vitalidad”, la feria contará, como en la edición pasada, con la curaduría general de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, con una propuesta que plantea al arte como una práctica capaz de generar vínculos, recomponer relaciones y abrir circuitos de intercambio.

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Con obras, performances, talleres y propuestas para todas las edades, el encuentro reúne a galeristas, artistas, coleccionistas, curadores, gestores, referentes de las artes visuales y público general en las Naves 8 y 9 del predio de Espacio UNMOL, con propuestas de distintas provincias y el país vecino, para presentar un recorrido por las producciones regionales, modelos de gestión y formas de exhibir obras.

La apertura será a las 18:30, con la Banda Sinfónica Municipal y versiones de cuarteto en “Sala de Estar: de la Feria al Living”, mientras que a las 17:00 comenzarán los recorridos guiados “Los Imperdibles de MAC”, con Santiago Villanueva, Siu Lizaso y Agustín Olivero, mientras que Torres Kosiba y Coll encabezarán una visita a las 19:30.

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Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, regresan como curadores para la edición 2026 del MAC

Una de las grandes novedades de esta edición será el LAB, una idea que surgió, explicó Torres Kosiba a Infobae Cultura, de conversaciones sobre “la ausencia de artistas sin galería dentro de una feria estructurada alrededor de esos espacios”, a partir de un sistema de inclusión que mantiene una lógica de mercado.

“Empezamos a pensar un programa, un plan para que pudiera pasar algo así, para que aprenden a hacer el ejercicio de la comercialización con una intermediación de una galería”, explicó sobre esta modalidad que funcionará como prueba piloto.

La curadora sostuvo que “el programa no se implementó antes en otras ferias” y planteó “la posibilidad de que continúe en futuras ediciones”: “Para las galerías es conocer un artista que no lo tienen en su radar, hacer el ejercicio de acompañar. Y para el artista es poder hacer la experiencia completa de mercado”.

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Los artistas, explicó, “fueron seleccionados a partir de las universidades locales y el equipo curatorial”, y en caso de continuar en el futuro se haría con “un concurso abierto y con un jurado”.

Con obras, performances, talleres y propuestas para todas las edades

Los seleccionados, entonces, fueron: Bichos-ö-Vitcio, Camila Utrera, Francisco D’Angelo, Indira Montoya, José María Andrade Rion, Lau Caminotti, Laura Del Barco, Lázaro Moyano, Lila Llunez, Lucía Contato, Nuria Salome, Olivia Azpiazu, Patricia Pérez Gaudio, Ramiro González Etchagüe, Sebastián Alberich, Valentino Cachin, Carolina Palmero, Priscila López, Pablo Salvador Rocha y Ana Gollán.

Por otro lado, el programa incorporará una Zona de Ediciones con libros de artistas, editoriales especializadas, fanzines, proyectos gráficos, librerías y una pieza sonora de Emilia Casiva. Cada día participarán librerías diferentes: Rubén Libros y La Hojarasca Libros el jueves; Las Panteras y el Templo y El Espejo Libros el viernes; En un Lugar de la Mancha y El Séptimo Arte el sábado; y Librería Silvestre y Volcán Azul el domingo.

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Asteroide Festival Gráfico, el Stand Colectivo de Publicaciones y Cargar las tintas, un catálogo de impresiones sueltas sobre arte y publicaciones, estarán presentes durante toda la feria. El viernes, sábado y domingo también se podrá retirar un fanzine para infancias con un recorrido ilustrado por Cecilia Candia.

Las instalaciones, esculturas y obras concebidas para transformar la arquitectura y el paisaje del predio estarán a cargo de Guillermo Mena, Marisol San Jorge, Santiago Lena, Candelaria Traverso, Maximiliano Peralta, Andrés Belfanti, Sheila O’Connor, Dolores de Argentina, Rosita González y el Grupo Asociativo Metal Arte, integrado por Rocha y Silvia Carballo.

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El programa incorporará una Zona de Ediciones con libros de artistas, editoriales especializadas, fanzines, proyectos gráficos y librerías

Un ciclo continuo de video reunirá trabajos de Lucia Palacio, Lolo y Lauti, Suyai Otaño, Aylen Almendra, Rosario Perazzolo y Escenas transformistas, mientras que habrá dispositivos de mediación y actividades de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba para acercar las prácticas contemporáneas a nuevos públicos.

Durante el viernes 25, el artista Octavio Argüello activará a las 17:00 una escultura sonora de León Ferrari mediante guitarra, sintetizadores y roces sobre varillas metálicas, en el espacio de Argüello & Bouchet, y ese día también habrá recorridos con Charly Herrera, Vale López y Max Albornoz, una performance del Coro de Trucos Ríome coordinada por Lola Granillo y la entrega de premios y distinciones a las 19:30. La celebración desde las 20:00 incluirá música de Cultura UNC y un set de No es de Vegana.

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El sábado, por su parte, de 16:00 a 19:00, la Especialización en Estudios de Performance de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba propondrá “Adorando la vitalidad: una deriva”, coordinada por Belkys Scolamieri y Gustavo Blázquez, en una actividad que invita a recorrer el Mercado y compartir las experiencias surgidas durante el trayecto.

La Zona de Ediciones tendrá a las 17:00 “Caprichitos”, una jornada de dibujos con modelos de cosplay, personas caracterizadas como personajes de ficción, y a las 18:30 el microciclo “Artefactos como portales”, de Ezequiel Black. Los recorridos de compra estarán a cargo de Alejandro Londero y Lolo y Lauti a las 18:00.

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Una de las grandes novedades de esta edición será el LAB

La noche del sábado incluirá un set de Gon Lagos a las 19:30, el acontecimiento artístico “MIENTRAS TANTO: MIS 15”, de ESPAMENTO, a las 20:45, y la Fiesta MAC de 21:00 a 24:00. La banda Monada tocará a las 21:00 y Vuduchail se presentará a las 22:00.

El domingo 27 habrá un taller familiar de dibujo, pintura y construcción manual a las 17:00, coordinado por Juan Martín Juares, de Mini Contemporáneo. A la misma hora, Isabel Alvarellos, Humberto Sosa y Gabriela Galassi guiarán el último recorrido de “Los Imperdibles de MAC”.

LAB presentará entre las 17:30 y las 19:30 “Procesos Abiertos EPAC”, de la Especialización en Producción Artística de la Universidad Nacional de Córdoba para una feria que concluirá a las 21:00, luego de una celebración desde las 19:30 con Cultura UNC y un set de Carla Vila.

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En el lado de los premios, se encuentran el Premio Adquisición Municipalidad de Córdoba, los Premios Adquisición Provincia de Córdoba, la Adquisición Institucional Museo Franklin Rawson, el Premio Adquisición Arte21. Colección de Arte Universidad Siglo 21, el Premio Edición Tres Salas, el Premio Residencia Ankara, el Premio Adquisición Vía Margutta Arte Contemporáneo y el Premio Econovo, entre otros.

Cómo llegar

Para facilitar el acceso a la feria, durante las cuatro jornadas habrá un servicio gratuito entre el Museo Emilio Caraffa y Espacio UNMOL. El recorrido de ida tendrá salidas desde el Museo Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) a las 15:00 y 19:00, con destino a Espacio UNMOL. El regreso será directo desde Espacio UNMOL hacia el Museo Caraffa, con salidas a las 18:00 y 21:10. El servicio será prestado por vehículos oficiales de la Agencia Córdoba Cultura.

Además, quienes se trasladen por cuenta propia pueden llegar al predio mediante las líneas urbanas 21 y 25 y el servicio Aerobús, que corresponden al servicio habitual de transporte público.

El evento se desarrolla en las Naves 8 y 9 del predio de Espacio UNMOL

Galerías y proyectos participantes

De Córdoba: ABRE (La Calera); Agencia Córdoba Cultura (Córdoba); Ankara Arte Contemporáneo (Colonia Caroya); Argüello & Bouchet (Agua de Oro); Conartevas (Mendiolaza); Dragón y Rosas (Córdoba); epa - Espacio de Prácticas Artísticas (Córdoba); ESAA (Unquillo); Esmeralda Galería de arte (Córdoba); JÚPITER (La Cumbre); KIOSKO (Córdoba); La Cúpula (Córdoba); Lyv Gallery (Córdoba); Marchiaro (Córdoba); MARIA WONDA (Córdoba); mina (Córdoba); Mini contemporáneo (Córdoba); Muchas Misteriosas Maravillas (Santa Fe, Córdoba y Rosario); NILO (Córdoba); NILO (Córdoba); ORFILA casa de arte (Córdoba); Rutera (Córdoba); SASHA D (Córdoba); Satélite (Córdoba); SUBTERRÁNEO GALLERY (Córdoba); Tres Salas (Córdoba); UNC (Córdoba); UPC (Córdoba); Vía Margutta Arte Contemporáneo (Córdoba); XUL Gallery (Alta Gracia).

Buenos Aires: Archivo Bordese (CABA); Aura Gallery (CABA); Bauzá - Arte contemporáneo (CABA); CRUDO (CABA); Deseo Coop. (CABA); Francisco VIdal - Casa de Córdoba (CABA); Galería Fantasma (CABA); Linse (CABA); MITE (CABA); Moria Galería (CABA); PIEDRAS (CABA); Revés Studio (CABA); Selvanegra Galería (CABA); The White Lodge (CABA); VIA MONTE GALERÍA (CABA). Chaco: Galería Chorizo (Resistencia); Garra (Resistencia). Corrientes: MUDA (Goya). Entre Ríos: Casa Banano (Paraná). Mendoza: Garibaldi 57 (Guaymallén). Neuquén: Q Gallery (Neuquén). Río Negro: Corredor del Viento (Cipolletti). Santa Fe: Diego Obligado Galería de Arte (Rosario); LAVA (Rafaela); Mostra Gallery (Rosario); Riorosa (Rosario). Tucumán: Biomba Galería (San Miguel de Tucumán); Consultorio (San Miguel de Tucumán). Varias provincias: La tienda metafísica (Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe). Chile: Prima Galería (Vitacura).

Agenda satelital

En el marco de MAC, además, se desarrollarán actividades en la provincia, por fuera de la feria, con exhibiciones, recorridos, talleres, conciertos y una mesa colectiva que buscará ingresar a los Récords Guinness por la cantidad de centros de mesa realizados por artistas.

La programación incluirá muestras que permanecerán abiertas hasta noviembre, como Compensación del Vacío, de Diego Rainaudo, y Prácticas situadas, una cartografía de producciones artísticas del departamento Santa María. También habrá más de 33 artistas residentes e invitados en los estudios abiertos de Hotel Inminente.

El jueves 24, Rainaudo se presenta en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, ubicada en avenida Emilio Olmos 580, con curaduría de Agustina Rodríguez Suhurt. La exposición aborda el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de Oliva, uno de los escenarios de la historia de la salud mental argentina, mediante fotografías que relacionan arquitectura, identidad, memoria y transformación.

En el marco de MAC, además, se desarrollarán actividades en la provincia (Turismo Córdoba)

La exposición sobre Santa María reunirá trabajos de Andrés Silva Sle, Groube Iriarte, Sandra Ramos, Hilda Zagaglia, Malena Liberali, Gabriela Bárcena, Ivanna Schiller, Pablo Bisio, Rafael Carletti, Carolina Bertone, Verónica Jofré, Mónica Blanco, Martina Korb, Candelaria Silvestro, Carmen Buteler, Valeria Volando, Romina Gargano, Ana Saráchaga, Matías Factorovich, Cecilia Cejas, Raúl Soria, Ana Capra, Maximiliano Basualdo, Nicolás Machado y Nöel Loeschbor.

A las 11, el Museo Tamburini, en San Jerónimo 166, recibirá el Coffee Bancor y la muestra El hombre que habita muchos mundos, del recientemente fallecido Eugenio Zanetti, con curaduría de Luz Novillo Corvalán y Lucía Arias. En simultáneo, el Multiespacio Cultural Bancor, en Entre Ríos 119, ofrecerá una visita guiada a Perfecta Glitch con el curador Manuel Molina, sobre obras de Aguirre, Arias, Belfanti, Castro, CLAUSTRO, González, Jacobo y Trejo.

Desde las 14 hasta las 19 abrirán Galería Habitada y La Finestra #3 en Argüello & Bouchet, Luis Losano 94, Agua de Oro. La primera propuesta pondrá en diálogo obras de artistas con piezas de diseño y joyería de autor, mientras que la segunda exhibirá pinturas recientes de Pablo Macías dedicadas a la naturaleza y el paisaje público.

Participarán Allinin Freytes, Antonia Teillery, Aster Celeste Ferrari, Camila Bouchet, Eugenia Carrera, Mariana Guagliano, Pablo Macías, Dana Ramírez, Agustina Arrigoni, Jeremías Marengo, Eduardo Tesino y Fabián Borda. Ambas muestras permanecerán abiertas del 24 al 27 de septiembre: jueves, viernes y domingo de 14 a 20, y sábado de 11 a 20.

El Jockey Club Córdoba celebrará entre las 20:30 y las 22:30 los 80 años de su edificio y del segundo Salón de Artes con un cóctel y un recorrido por su patrimonio y colección permanente. Marcelo Nusenovich estará a cargo de la curaduría, con obras de Antonio Pedone, Egidio Cerrito, José Malanca, Alberto Barral, Genaro Pérez, Lino Enea Spilimbergo y Russo, entre otros, en avenida General Paz 195.

Juan G. Batalla

A partir de las 20, Satélite, en avenida Vélez Sarsfield 1450, inaugurará su primera muestra de la Colección Satélite y reabrirá Tengo una historia, exposición individual de Dianela Paloque curada por Leo Estol. Las dos actividades formarán parte de los cinco años del espacio.

La jornada cerrará con Espacios otros de fricción: hasta que el tiempo colapse, primera exposición individual en Córdoba de la artista patagónica Marianela Tisberger Zuain. La muestra, curada por Nahuel Sánchez Tolosa, abrirá de 21 a 23:30 en Tres Salas, Lima 364, con ensayos matéricos planteados como manifiesto y disputa ante el fragor contemporáneo.

El viernes 25, a las 12 hs, la Colección Alejandro Londero recibirá Femme Fontaine - Venganza Peluche, una visita con Pequeño Bambi en vivo, Andrés Belfanti, Belkys Scolamieri, Siu Lizaso, Romy Castiñeira, Crizis y Martín Benavides.

Entre las 12 y las 15, epa, espacio de prácticas artísticas ubicado en San Martín 527, abrirá sus puertas para recorrer talleres, la trastienda y el cierre de Aprendiendo los hábitos del verdugo, de Alexandro Poggi, con participación de Cecilia Cordi, Constanza Ruibal, Guillermo Daghero y Manuel Molina.

A las 13, El Gran Vidrio organizará una visita guiada por Mundo Curtino, muestra curada por Carina Cagnolo. Candelaria Jurado conducirá el recorrido en Humberto 1º 497, acompañado por una acción de teatro de sombras de Rosa González en diálogo con la Colección Capellino Puccio.

Hotel Inminente, en La Rioja 556, concentrará dos propuestas entre las 13 y las 16 del viernes y del sábado: los estudios abiertos, con visitas por talleres y exposiciones, y la búsqueda de la mesa más larga con más centros de mesa hechos por artistas. La iniciativa convocará a crear una mesa colectiva para intentar ingresar a los Récords Guinness y propondrá comida a la canasta para compartir.

El viernes, WIP - Work In Progress inaugurará entre las 18 y las 21 La marea no trajo espuma, solo recuerdos. el día que olvidé mi nombre, de Iván Ferrero, en Buenos Aires 1415, Nueva Córdoba. A las 19, Andamio estudio abrirá sus dos salas y los talleres de artistas, con una activación en el patio de San José de Calasanz 32.

En Andamio participarán Julieta Magnasco, Soledad Videla, Eugenia González Mussano, Manuela Alijo, Mar Lesta, Sofía Leiva Quiroga, Clara Sagg, Mika Müller, Alexandro Poggi, Mag de la Lune y Sigilo, entre otros. Desde las 21 hasta la medianoche, Dragón y Rosas, en Tristán Malbrán 3884, presentará Casa Favorita, de Raúl Flores, al cumplirse 40 años de su primera muestra en Córdoba, acompañado por Lolo y Lauti y “Therapy”.

Hotel Inminente

El sábado 26, Brújula Invisible Galería, en Bolívar 850 de La Falda, abrirá de 10 a 20 Tienda Invisible, una exposición de obras, publicaciones, casetes y libros de arte. A las 11 se realizará un recorrido por Galería Habitada y La Finestra #3, seguido por un encuentro de mediodía en Argüello & Bouchet. A las 12, Marchiaro Galería de Arte, en Belgrano 609, Güemes, organizará la Activación Eclipse de Gustavo Piñero, con brunch y una visita guiada junto a la curadora Lucía del Milagro Arias.

Bithouse, en José Roque Funes 1791, Cerro de las Rosas, recibirá de 13 a 15 la conversación El disfraz más pequeño del mundo, entre Santiago Villanueva y Manuel Molina. El encuentro estará vinculado con la exposición del mismo nombre, curada y producida por Capital Creativo, y requerirá inscripción previa.

NILO Galpón de Arte, en Francisco de Olea 5753, ofrecerá de 14 a 17 la activación Los seres y las cosas, con recorrido por talleres y conversación a pie de obra junto a Laura Faner, Sofía Rivera y Rodrigo Barrionuevo. Rodrigo Schiavoni estará a cargo de la curaduría.

La programación nocturna incluirá Rutera Bailable, de 23:59 a 5, en Alma de Diamante, bulevar Las Heras 110. Participarán los DJ Espamento, Espinas y Pamelo, el VJ Amistad y Muerte, luces de SERGEEN e instalación de Andrés Belfanti y otros artistas.

El domingo 27, las Salas de Exposiciones del Paseo del Buen Pastor presentarán de 10 a 19 El exilio de los Dioses, de Sergio Blatto. La exposición reúne esculturas-objetos ensambladas con materiales encontrados y explora los “Dioses domésticos”, el vínculo entre lo íntimo y lo colectivo y el exilio como condición humana.

La Agencia Córdoba Cultura organiza la muestra en avenida Hipólito Yrigoyen 325, esquina San Lorenzo, en Nueva Córdoba. A las 11, Campo de Flores recibirá una propuesta con obras de Dolores de Argentina y Juan José Cambre, texto de sala de Fernando García, brindis y café. El encuentro se realizará sobre la Ruta E-53, camino a Río Ceballos, a la altura del kilómetro 22. El espacio podrá visitarse durante toda la feria con cita previa.

La feria es organizada por la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba junto a FARO (Asociación Civil de Galerías de Córdoba), Fundación Pro Arte Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba.

*La 13.ª edición se desarrollará de 16:00 a 21:00 en Nave 8 de Espacio UNMOL, ubicada en avenida La Voz del Interior 5500. El acceso será libre y gratuito durante las cuatro jornadas.