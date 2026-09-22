“No te preocupes, pronto la olvidaremos”: un nuevo libro del hermano de la princesa Diana revela una guerra de palabras con el rey Carlos III

En la librería Waterstones se exponen ejemplares del libro de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, titulado "Swan Song: Diana, My Sister", en Londres, Reino Unido, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jack Taylor)

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Un libro publicado el martes por el hermano de la difunta princesa Diana ha acaparado titulares en todo el mundo con sus condenatorias acusaciones contra el exmarido de Diana, ahora rey Carlos III, y ha reabierto heridas de décadas de antigüedad dentro de la familia real británica.

En Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer alega que discutió con el entonces príncipe Carlos sobre los planes del palacio para que los príncipes William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran detrás del ataúd de su madre durante su procesión fúnebre en 1997.

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Spencer afirma haberle dicho a Carlos que Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en París a los 36 años, no habría querido que sus hijos pasaran por esa terrible experiencia. Asegura que el príncipe se enfureció durante la discusión y le dijo: “No te preocupes, pronto la olvidaremos”. Spencer también acusa a Carlos de sentir desprecio por su exesposa y de mostrarse eufórico tras su muerte.

Tras la publicación la semana pasada de algunos extractos del libro, el Palacio de Buckingham respondió con un comunicado contundente, algo poco común en los estándares habituales de la casa real.

Diana murió en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando tenía 36 años (REUTERS/Jack Taylor)

“Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”, decía el comunicado.

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Spencer se ha mantenido firme en sus afirmaciones, insistiendo ante la BBC en que está diciendo la verdad. Ante la refutación de la realeza, preguntó: “¿Está furioso o avergonzado?”.

La guerra de declaraciones vuelve a poner de relieve la tormentosa historia de Carlos y Diana.

Carlos, que entonces tenía 32 años, se casó con Lady Diana Spencer, de 20 años, en una fastuosa ceremonia en la Catedral de San Pablo en 1981. La pareja se divorció en 1996, y una década después Carlos se casó con Camilla Parker Bowles, ahora la reina Camila.

Charles Spencer, el noveno conde Spencer, lleva mucho tiempo enfrentado a la familia real por el trato que le dan a su hermana mayor.

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Las tensiones entre el palacio y la familia Spencer tras su muerte fueron dramatizadas en la película “La Reina” y en la serie de Netflix “The Crown”.

En un emotivo discurso fúnebre durante el funeral de su hermana, Spencer prometió que su familia biológica continuaría con su legado de amor y creatividad al criar a sus dos hijos. El discurso fue interpretado por muchos como una crítica velada a la familia real.

Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, publica sus recuerdos en el libro Swan Song: Diana, My Sister (REUTERS/Jack Taylor)

En aquel momento, muchos en Gran Bretaña y en otros lugares consideraron que la reina Isabel II y su familia tardaron demasiado en reconocer la oleada mundial de dolor por la muerte de Diana y que la monarquía estaba profundamente desconectada del sentir popular.

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Diana intentó romper su compromiso con Carlos y cancelar la boda.

Tras varios días de noticias que enfrentaban a un Carlos contra otro, el libro llegó a las librerías con una nueva serie de acusaciones escabrosas.

Spencer afirma que su hermana intentó romper su compromiso tras descubrir que el príncipe Carlos le había comprado una pulsera a Camilla. También intentó cancelar la boda, diciéndole a su padre que era evidente que Carlos no la quería.

“Mi padre se horrorizó y dijo que era imposible retractarse de un compromiso tan enorme en ese momento”, escribió Spencer.

Diana tenía pensamientos suicidas y, según contó su hermano, en más de una ocasión condujo hasta los famosos acantilados de tiza de Beachy Head, en la costa sur de Inglaterra, y consideró la posibilidad de “acabar con todo”.

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Spencer, al igual que su sobrino el príncipe Harry, responsabiliza a la prensa del accidente automovilístico que mató a Diana, afirmando que los paparazzi fueron la “principal causa de su muerte”.

Swan Song está disponible en abundancia y se ofrece a mitad de precio.

El entonces príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se casaron en la Catedral de San Pablo en 1981 (REUTERS/Jack Taylor)

El libro se exhibía en un lugar destacado de los escaparates y apilado en las mesas de las librerías londinenses. El ejemplar de tapa dura, que costaba 28 libras (37,43 dólares), se ofreció el martes a mitad de precio en algunas tiendas, pero las ventas iniciales no fueron muy buenas.

Mary Scheible, una farmacéutica jubilada que estaba de visita desde Atlanta, dijo que estaba deseando volver a su hotel para empezar a leerlo.

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Scheible se casó el mismo año que Diana y Carlos y siempre ha estado fascinada con la historia de la princesa.

“Quería conocer la versión de su hermano y lo que tenía que decir”, dijo Scheible. “Me gustaría leer el libro completo y ver si lo que se dice es realmente lo que él intenta transmitir o no”.

El diario The Telegraph le otorgó al libro una reseña de dos estrellas (sobre cinco) y lo calificó como un “monumento” al ego de Spencer, y no como un libro sobre su hermana.

El Times de Londres afirmó que la serie fue más allá de la defensa de Diana, desatando una “venganza sangrienta shakesperiana entre dos casas aristocráticas: un drama de Montesco contra Capuleto ambientado en chaquetas Barbour y tweed, donde un ‘antiguo rencor’ se convierte en un ‘nuevo motín’”.

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El presentador Piers Morgan amenazó con demandar por acusaciones de lo que él llamó “ejemplos de falsedad descarada” que, según afirmó, podía demostrar que eran incorrectas desde la época en que trabajaba para periódicos sensacionalistas.

Charles Spencer afirma que el trato que recibe Harry por parte de la prensa refleja el que recibe su madre.

La familia real ha dedicado décadas a dejar atrás ese período de crisis. El trato más cálido y cercano de William y Harry —y, en los últimos años, del rey— es un legado de aquella época.

La portada del libro 'Swan Song' de Charles Spencer muestra un retrato en blanco y negro de Diana, Princesa de Gales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su libro, Spencer también criticó a la familia real por lo que describió como una “falta de preocupación evidente” hacia Harry, que entonces tenía 12 años.

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Relató lo pequeño, frágil y desolado que se veía su sobrino después del funeral. «Necesitaba los abrazos de Diana, por supuesto, y se los negarían para siempre», escribió. «Pero en lugar de calma y cariño, se le permitió perder el control».

Algunos críticos se han preguntado por qué Spencer sintió la necesidad de revivir el dolor y el trauma 30 años después.

El aristócrata dijo que quería plasmar por escrito sus propios pensamientos y recuerdos sobre Diana, “de una vez por todas, en lugar de tener la incomodidad de leer de nuevo las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades”.

Al preguntársele si la relación entre la prensa y Harry y su esposa, Meghan, refleja el trato que los medios dieron a su hermana, Spencer declaró a la BBC: «(Diana) quedó muy afectada por todas esas críticas. Supongo que es una pena ver ecos de eso ahora».

Penguin Press anunció que el libro se publicará a nivel mundial y se traducirá a 12 idiomas.

Fuente: AP