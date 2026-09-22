Cultura

El filme argentino “El tren fluvial”, un viaje iniciático de dolor convertido en aventura, se presentó en San Sebastián

La película de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, marcada por la muerte de este último, fue presentada en el Festival dentro de Horizontes Latinos

Viaje fluvial
La argentina "El tren fluvial", un viaje iniciático de dolor y aventura
Guardar

Un niño en busca de amor, un viaje y una lección de vida son los ejes por los que discurre El tren fluvial, la película de los argentinos Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale presentada este lunes en el Festival de San Sebastián.

Pero la promoción de la cinta se vio empañada por el trágico accidente en el que murió el pasado junio Vignale, quien este lunes fue homenajeado con una gran ovación antes y después de la proyección, programada dentro de la sección Horizontes Latinos de la 74ª edición del certamen donostiarra.

PUBLICIDAD

“Para mí, esta película es como un retrato de nuestra amistad, y eso se lo agradezco de por vida al cine y de por vida a mi amistad con Lucas y a Lucas”, dijo Lorenzo Ferro.

El filme, estrenado mundialmente el pasado febrero en la Berlinale, cuenta el viaje que emprende Milo, un muchacho de nueve años que decide marcharse a Buenos Aires sin decirle nada a su familia, en busca de libertad pero también de afecto. La excursión, en la que se acabará topando con una variopinta galería de personajes, le acabará sirviendo para conocer mejor sus límites.

PUBLICIDAD

Viaje fluvial
La película de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, marcada por la muerte de este último, fue presentada en el Festival de San Sebastián dentro de Horizontes Latinos

El proyecto nació de “la nostalgia de estar vivo y salir (...) en busca de una palabra de amor, en busca de afecto, de un te quiero” y también de una experiencia que él tuvo en la Gran Manzana, explica Ferro.

“Cuando caminaba por la calle sentía que si me moría la gente como que iba a pasar por arriba caminando y me iba a aplastar, como que no era nadie”, cuenta el argentino, de 27 años, comparando esa vivencia con lo que siente Milo en Buenos Aires, donde “se da cuenta de que el afecto está en el hogar”.

“A veces cuando uno busca el afecto, quizás no llega” y “uno tiene que expresarlo”, señala Ferro, conocido por su faceta de actor en películas como El Ángel (2018) o Simón de la montaña (2024).

Viaje fluvial
El proyecto nació de “la nostalgia de estar vivo y salir en busca de una palabra de amor, en busca de afecto, de un te quiero”, explica Ferro

Dolor convertido en aventura

El Tren Fluvial es “un relato de dolor convertido en aventura”, una película que muestra “el momento donde una persona, en este caso un niño, se da cuenta de que no es invencible”, apunta el director.

En cierto modo, ese viaje iniciático que emprende Milo recuerda al del adolescente Holden Caufield en la novela de J.D. Salinger El guardián entre el centeno.

“Yo siento que mi vida fue un poco así”, reconoce el cineasta, quien admite que el primer libro que leyó por su cuenta fue precisamente ése y que es “uno de [sus] favoritos”.

El joven actor Milo Barria encarna al protagonista, cuyos padres son los de Barria en la vida real. También es real la escena con la que empieza el filme: una verdadera competición de malambo argentino, que Barria baila con soltura.

Según cuenta Ferro, Vignale y él ya habían trabajado con Milo unos años antes, en un cortometraje.

En los 14 días que duró el rodaje de El tren fluvial, el equipo se las tuvo que ingeniar para mantener el interés del niño y asegurarse de que no decidiera abandonar antes de terminar la filmación.

Lorenzo Ferro (Crédito: 20/20 films)
“La situación actual es dolorosa, pero hay que salir a aventurarse y a hacer películas de todas maneras, como se pueda”, explica Ferro (Crédito: 20/20 films)

“Estaba todo adaptado a él y era todos los días inventar un nuevo juego, un dispositivo que lo mantuviera entretenido o despierto”, cuenta Ferro.

No escatimaron en inventiva, con promesas de partidos de fútbol o a los bolos, Coca-Cola, ratos de PlayStation o Nintendo Switch o hasta “una pijamada al final del día con todo el equipo”, recuerda el director con una sonrisa.

Hacer películas “como se pueda”

El semblante, no obstante, se le torna más serio al abordar el momento que atraviesa el cine en Argentina, una situación “difícil”, tras el retiro del apoyo al sector por parte del gobierno del ultraliberal Javier Milei.

Viaje fluvial
"El Tren Fluvial" es “un relato de dolor convertido en aventura”, sostiene Ferro

Antes de la proyección de este lunes en San Sebastián se emitió un video exigiendo la derogación de una ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y que suprimirá la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

“Sabíamos que si nos poníamos en manos de una industria o de un instituto tan devastado por este gobierno, no íbamos a filmar nunca nuestra película”, explica al director, que llama a “no quedarse de brazos cruzados y que la gente que está allá arriba en el gobierno no logre que solo se filmen grandes películas”.

“La situación actual es dolorosa, pero hay que salir a aventurarse y a hacer películas de todas maneras, como se pueda”, sostiene.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Festival de San SebastiánINCAACine argentinoCulturaCine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tangos, filarmónicas y hasta un homenaje a Bob Marley: así fue el FIMBA 2026 de Bariloche

La sexta edición del festival reunió 25 conciertos, artistas de varios países, orquestas, coros y proyectos locales durante cinco jornadas en distintos escenarios de la ciudad

Tangos, filarmónicas y hasta un homenaje a Bob Marley: así fue el FIMBA 2026 de Bariloche

La subasta póstuma de Brigitte Bardot: cómo sus objetos cotidianos convirtieron 50.000 euros en casi un millón y desataron una batalla familiar

El remate de 285 pertenencias de la actriz francesa multiplicó por casi 20 la tasación inicial, con participación de unas 3.000 personas registradas desde Francia y otros países durante la jornada del lunes

La subasta póstuma de Brigitte Bardot: cómo sus objetos cotidianos convirtieron 50.000 euros en casi un millón y desataron una batalla familiar

Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”

Cuatro décadas antes del estallido de la Inteligencia Artificial, este periodista y ensayista anticipó el gran dilema de nuestra era: el riesgo de automatizar el espíritu humano en nombre de la eficiencia

Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”

Cómo se escribe: tostar(se), conjugación adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: tostar(se), conjugación adecuada

Pablo Larraín, director de ‘Mis muertos tristes’: “Mi prioridad era trasladar la literatura de Mariana Enriquez a imágenes sugerentes y relevantes”

El cineasta chileno se acerca a la imaginería de terror sobrenatural de la autora argentina en esta producción de Netflix que ya ha sido alabada por Stephen King

Pablo Larraín, director de ‘Mis muertos tristes’: “Mi prioridad era trasladar la literatura de Mariana Enriquez a imágenes sugerentes y relevantes”

DEPORTES

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

A bordo de un Cadillac de 1970 y con un llamativo look: así llegó una figura del Liverpool a su país para disputar las fechas FIFA

Murió Tulio Crespi, una leyenda del automovilismo argentino: la emotiva carta que dejó para publicar el día de su partida

Las fotos de las vacaciones que Sabalenka tomó tras su dolorosa derrota en el US Open: "Descanso y reinicio"

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

TELESHOW

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

Nicole Neumann contó por qué sigue amamantando a su hijo de 2 años: “Mi psicólogo dice que ya está grande”

La inesperada reacción de la China Suárez a la parodia que hizo Pablito Castillo del polémico video con Mauro Icardi

Tomás Dente recordó a su madre con la carta que escribió el día de su muerte: “Confiaste en mí para tu partida”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

Diego Torres tuvo que frenar su show por un problema técnico y su reacción se volvió viral: “Son cosas que pasan”

INFOBAE AMÉRICA

Denuncias por delitos vinculados con adolescentes aumentaron 20.5% en Panamá

Denuncias por delitos vinculados con adolescentes aumentaron 20.5% en Panamá

Lluvias intermitentes continuarán afectando a El Salvador por influencia de bajas presiones

Bolivia: denuncian que policías antidroga hicieron una fiesta en una casa vinculada a Sebastián Marset

Instituciones nicaragüenses coordinan detenciones, ocultamiento y bloqueo de recursos judiciales

Estas son las principales ciudades de EEUU que podrían sentir los efectos de la baja presión: cuándo llegaría a cada zona