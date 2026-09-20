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San Agustín de Hipona, filósofo: “El mundo es un libro y quienes no viajan solo leen una página”

Tras conocer diferentes culturas por todo el Mediterráneo, este pensador defendió que conocer otros lugares es una importante vía de conocimiento y transformación interior

San Agustín de Hipona, pintado por Gerard Seghers.
San Agustín de Hipona, pintado por Gerard Seghers.
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Aunque la mayoría de las personas de la Antigüedad y la Edad Media tenían una gran probabilidad de no moverse mucho del lugar en el que habían nacido a lo largo de su vida, lo cierto es que incluso en esa época hubo personas que recorrieron una gran cantidad de territorios. Reyes, comerciantes, peregrinos, soldados y eruditos atravesaron miles de kilómetros a pie, a caballo o por mar, y se crearon rutas milenarias como la Vía Apia romana o los caminos de peregrinación. Pruebas de que, ya entonces, el viaje era una parte inseparable de la condición humana.

En este contexto encontramos una figura como la de San Agustín de Hipona (354-430 d. C.), una de las mentes más brillantes de la transición entre el Imperio romano y el Medievo. Nacido en Tagaste, en la actual Argelia, este pensador fue un auténtico viajero: se trasladó a Cartago para formarse en retórica, navegó hasta Roma para ejercer la docencia y fijó su residencia en Milán, donde experimentó su célebre conversión espiritual.

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Su contacto directo con las diversas culturas del Mediterráneo le infundió una perspectiva global sobre la existencia humana de la que surge una de sus reflexiones más famosas: “El mundo es un libro y quienes no viajan solo leen una página”. Con esta potente metáfora, el pensador no solo invitaba a cruzar fronteras físicas, sino a enriquecer el alma y la mente a través de la experiencia directa, superando los límites geográficos e intelectuales del entorno local.

San Agustín de Hipona.
San Agustín de Hipona.

Viajar no es solo ir de un lugar a otro

Para San Agustín, el concepto de viaje trascendía la mera travesía geográfica. Viajar implicaba una transformación interior, un proceso de aprendizaje donde cada cultura, paisaje y persona constituía una lección vital. En sus Confesiones, el pensador afirmaba con asombro que “van los hombres a admirar las cumbres de las montañas, las enormes olas del mar, los anchos cursos de los ríos, el círculo del océano y la órbita de las estrellas, pero se olvidan de sí mismos”. Para él, explorar el exterior era el primer paso necesario para emprender el viaje más importante de todos: el viaje al interior del alma.

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Esta visión agustiniana del viaje guarda una estrecha relación con otra de sus grandes máximas filosóficas: “Busca la verdad dentro de ti mismo; en el interior del hombre habita la verdad”. Al recorrer el mundo y salir de la zona de confort, el individuo confronta sus propios prejuicios y expande sus límites conceptuales. El desplazamiento exterior actúa como un catalizador de la introspección, convirtiendo la travesía en una oportunidad para el autoconocimiento.

Hoy, la metáfora agustiniana sigue estando vigente. Viajar sigue siendo una excelente opción para sumergirse en culturas y tradiciones ajenas. Al hacer eso, según el filósofo, estamos leyendo nuevos capítulos de la existencia. No obstante, en una era marcada por el turismo de masas y las redes sociales, aunque parezca más fácil que nunca descubrir nuevos lugares, no debemos olvidar lo más importante del viaje: la apertura, la empatía y la voluntad de llevarnos algo nuevo por el camino.

'San Agustín en su gabinete', pintado por Sandro Botticelli en 1480.
'San Agustín en su gabinete', pintado por Sandro Botticelli en 1480.

La mirada del viajero

San Agustín no es el único filósofo que ha defendido la importancia de viajar para desarrollar el pensamiento. En el siglo XVI, el humanista francés Michel de Montaigne también habló del “provechoso ejercicio” que suponía moverse por el mundo. “El alma se ejercita mediante la observación de cosas nuevas y desconocidas”. El descubrimiento de otras costumbres, aunque fuera a través de la confrontación, era el mejor remedio contra el dogmatismo y la rigidez de las ideas.

En esa misma línea se posicionó Jean-Jacques Rousseau, filósofo de la Ilustración, quien abordó el valor pedagógico de los viajes, hasta el punto de que se le atribuye mucho la idea de que “para instruirse hay que viajar”. Rousseau argumentaba que el estudio puramente teórico de los libros resultaba incompleto si no se contrastaba con la observación directa de la naturaleza humana y las diversas formas de organización social a lo largo del mundo.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Como vemos, viajar ha sido, a lo largo de la historia, una de las formas más profundas de educación y desarrollo personal. Así lo han considerado, al menos, algunos de los más grandes filósofos que han reflexionado sobre el mundo: viajar permite trascender el propio entorno para comprender la vastedad de la experiencia humana y, quién sabe, quizá también completar la lectura del gran libro de la vida.

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