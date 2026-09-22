Bloomberg asegura que Milei no tiene los votos para ratificar el acuerdo comercial con EEUU

El gobierno de Javier Milei informó a la administración Trump que no reúne los votos en el Congreso para ratificar el acuerdo comercial bilateral (Reuters)

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Asesores del presidente Javier Milei en Argentina dijeron a la administración Trump que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso para ratificar el acuerdo comercial bilateral firmado en febrero, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El gobierno de Milei busca renegociar los términos del pacto tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles globales del presidente Donald Trump, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales.

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Aunque Trump ha llamado a Milei “mi presidente favorito”, funcionarios de su administración viajaron a Buenos Aires en las últimas semanas con un mensaje claro: la renegociación está descartada porque sentaría un precedente para que otros países buscaran condiciones más favorables. Washington está instando a Argentina a ratificar el acuerdo y considera que el gobierno de Milei carece de una estrategia legislativa y un calendario coherentes, según fuentes al tanto de la situación.

El tiempo se agota, ya que el año legislativo de Argentina termina en noviembre. Milei está priorizando otras leyes de gran importancia y su campaña por la reelección en 2027 probablemente hará que reformas ambiciosas como esta sean demasiado arriesgadas para ser aprobadas.

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La Cancillería argentina y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. no respondieron a solicitudes de comentarios.

Fuentes familiarizadas con el asunto en Washington y Buenos Aires señalaron que la demora no está generando tensiones en la relación bilateral en general y que, si Trump y Milei llegan a conversar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana, un diálogo entre ambos podría volver a encarrilar el acuerdo.

Por ahora, el desacuerdo sobre cómo avanzar contrasta con su afinidad ideológica y se produce después de que EE.UU. otorgara a Argentina un swap de divisas por USD 20.000 millones hace un año para contener una venta masiva en los mercados antes de las elecciones legislativas del país. Ambas partes también celebraron el acuerdo comercial en febrero como un logro histórico que consolidaba unos vínculos bilaterales en expansión, marcados por más de una decena de viajes de Milei a EE.UU. para reunirse con Trump, Elon Musk y otros.

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Washington descarta renegociar el acuerdo con Argentina porque teme que otros países exijan condiciones más favorables. (China Daily vía REUTERS)

También refleja cómo se ha desvanecido el impulso de Milei. La ayuda de Trump contribuyó a que el partido del libertario repuntara y más que duplicara su representación en el Congreso en las elecciones legislativas. Esa fortaleza política ayudó a Milei a firmar el acuerdo comercial y aprobar una importante reforma laboral, al tiempo que alimentó el optimismo de que Argentina se encaminaba hacia un fuerte crecimiento. En ese momento, funcionarios estadounidenses consideraban que la ratificación sería una formalidad, no un verdadero obstáculo, según las fuentes.

Desde entonces, sin embargo, un escándalo de corrupción y el débil crecimiento han causado una caída de la aprobación de Milei hasta cerca de los niveles más bajos de su presidencia. Su agenda de reformas ha sufrido reveses en el Congreso, un panorama que ha reavivado las preocupaciones de EE.UU. sobre cómo y cuándo ratificará el acuerdo comercial.

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Funcionarios estadounidenses sostienen que ya han otorgado a Milei importantes beneficios comerciales —incluido un aumento de 80.000 toneladas en la cuota argentina de exportación de carne vacuna, además de más de 1.600 exenciones arancelarias incluidas en el acuerdo— y que ahora su gobierno debe cumplir su parte del pacto, señalaron las fuentes.

Jeff Goettman, representante adjunto de comercio de Estados Unidos, visitó Buenos Aires en agosto y se reunió con el canciller Pablo Quirno.

“El embajador Goettman también subrayó la importancia de ratificar el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), concluido a comienzos de este año, para cumplir nuestra visión económica compartida”, publicó la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. en X.

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Funcionarios argentinos apuntan al fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló los aranceles globales de Trump para justificar el pedido de nuevos términos, dado que el acuerdo se firmó apenas unas semanas antes de la decisión. Sostienen que no pueden ratificar un pacto basado en un marco jurídico obsoleto.

Sin embargo, el gobierno de Milei ha comenzado a implementar algunos de los compromisos regulatorios y de propiedad intelectual incluidos en el acuerdo, pese a que las principales disposiciones arancelarias siguen estancadas. En marzo, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) derogó normas de 2012 que limitaban su capacidad de evaluar de forma autónoma las solicitudes de patentes de medicamentos. Argentina también liberalizó algunas importaciones.

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Más allá de la oposición política en un país históricamente proteccionista, las empresas farmacéuticas argentinas están presionando fuertemente al gobierno contra la implementación de otros aspectos de las normas de patentes incluidas en el acuerdo, según varias fuentes.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) sigue a la espera de aprobación en el Senado después de que la Cámara de Diputados lo aprobara con modificaciones.

Como señal de cuán sensible se ha vuelto el asunto, el pacto no fue mencionado durante un evento sobre comercio bilateral celebrado la semana pasada en la Embajada de EE.UU. con Quirno, según varias personas presentes en la reunión, que se mostraron sorprendidas por el hecho.

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